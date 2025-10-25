Windblown fête son premier anniversaire avec la mise à jour Lost and Altered

cedric 25 octobre 2025 Games, PC, Steam, Toute l'actu Laisser un commentaire

Nommée ‘Lost and Altered’, elle célèbre la première année d’Accès Anticipé du jeu avec une refonte complète du système de combat du jeu et l’ajout d’un tout nouveau biome. Cette mise à jour gratuite est disponible maintenant.

Développer l’univers tout en affinant le cœur du gameplay : ‘Lost and Altered’ est le contenu le plus ambitieux du jeu à ce jour. De nouveaux défis vous y attendent, en plus d’outils puissants et de nombreuses améliorations diverses qui offrent davantage de profondeur et de stratégie à chaque virée dans le Vortex. 

  • Explorez l’Archipel Perdu : explorez cet immense nouveau biome, l’Archipel Perdu, où vous rencontrerez de nouveaux personnages et affrontrez 10 ennemis inédits et leurs diverses variations, du Raptor agile à l’imposant Golem Whip. Cette quête, qui en dévoile davantage sur le passé du Vortex, se conclut par un combat de boss redoutable : le Broken Banger.
  • Un système de combat plus profond et agressif : le système d’Alterattaque a été complètement repensé pour récompenser l’agressivité et le skill. Cette refonte fondamentale ajoute encore plus de profondeur stratégique à chaque arme et chaque rencontre, récompensant une approche tactique et audacieuse des combats, loin du simple bourrinage. 
  • Un nouvel arsenal : découvrez quatre nouvelles armes de mêlée puissantes comme le Golem Flail et la Spinalsword, deux nouveaux Trinkets pensés pour la gestion de foule (Fireworks et Smokey Dokey) et quatre nouveaux Dons puissants cachés dans des zones secrètes. Il est également possible de personnaliser son build avec 7 Affixes Rares qui pourraient bien changer la donne.
  • Expéditions améliorées et nouveaux systèmes : de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées pour approfondir l’expérience de jeu. Gardez des équipements pour plus tard avec le Sac à dos, affrontez des défis corsés avec le Killstreak Chest et revenez sur votre performance avec le nouvel écran Récap de l’Expédition

Windblown est disponible dès maintenant en Accès Anticipé sur Steam, avec cette mise à jour ‘Lost and Altered’ à télécharger gratuitement.

Tags

A propos cedric

Voir aussi...

Aventure, tactique, deckbuilding et piraterie : Cross Blitz embarque le 24 novembre pour sa version 1.0

Depuis le début de son Accès Anticipé sur Steam en novembre 2023, Cross Blitz s’est offert un …

avec une bibliothèque de chefs-d’œuvre modernes, THEC64 mini revient dans une Black Edition

Développé par Retro Games Ltd. (RGL) et en partenariat avec PLAION REPLAI, cette réédition limitée du Commodore 64 n’est pas …

Quelque chose de sinistre approche Path of Exile: Keepers of the Flame enflamme Wraeclast le 31 octobre

En hommage à l’héritage et à l’histoire emblématique de la ligue Brèche, les joueurs rencontreront …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2025