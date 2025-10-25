Windblown fête son premier anniversaire avec la mise à jour Lost and Altered

Nommée ‘Lost and Altered’, elle célèbre la première année d’Accès Anticipé du jeu avec une refonte complète du système de combat du jeu et l’ajout d’un tout nouveau biome. Cette mise à jour gratuite est disponible maintenant.

Développer l’univers tout en affinant le cœur du gameplay : ‘Lost and Altered’ est le contenu le plus ambitieux du jeu à ce jour. De nouveaux défis vous y attendent, en plus d’outils puissants et de nombreuses améliorations diverses qui offrent davantage de profondeur et de stratégie à chaque virée dans le Vortex.

Explorez l’Archipel Perdu : explorez cet immense nouveau biome, l’Archipel Perdu, où vous rencontrerez de nouveaux personnages et affrontrez 10 ennemis inédits et leurs diverses variations, du Raptor agile à l’imposant Golem Whip. Cette quête, qui en dévoile davantage sur le passé du Vortex, se conclut par un combat de boss redoutable : le Broken Banger .



découvrez quatre nouvelles armes de mêlée puissantes comme le et la , deux nouveaux Trinkets pensés pour la gestion de foule ( et ) et quatre nouveaux Dons puissants cachés dans des zones secrètes. Il est également possible de personnaliser son build avec 7 Affixes Rares qui pourraient bien changer la donne. Expéditions améliorées et nouveaux systèmes : de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées pour approfondir l’expérience de jeu. Gardez des équipements pour plus tard avec le Sac à dos, affrontez des défis corsés avec le Killstreak Chest et revenez sur votre performance avec le nouvel écran Récap de l’Expédition

Windblown est disponible dès maintenant en Accès Anticipé sur Steam, avec cette mise à jour ‘Lost and Altered’ à télécharger gratuitement.