Quelque chose de sinistre approche Path of Exile: Keepers of the Flame enflamme Wraeclast le 31 octobre

En hommage à l’héritage et à l’histoire emblématique de la ligue Brèche, les joueurs rencontreront Ailith, fondatrice des Gardiens de la Flamme, un ordre monastique secret dédié à la défense de Wraeclast contre les Seigneurs de la Brèche. Ces entités ont émergé d’un royaume en ruines et cherchent à s’emparer de chaque parcelle de Wraeclast pour y ériger leurs sombres constructions.

Protégez Ailith alors qu’elle canalise la Flamme pour repousser les infestations corrompues des Seigneurs de la Brèches. Dans certaines zones, la frontière entre les royaumes s’est complètement effacée et une gigantesque main déchire le tissu de la réalité, inondant la zone d’horreurs indicibles. Pourchassez ces monstres à vos risques et périls, car vos actions pourraient attirer le regard de Vruun, le Maréchal de Xesht. Triomphez de cet ennemi redoutable pour sceller définitivement la Brèche et rompre un des nombreux liens entre le monde des Seigneurs de la Brèche et Wraeclast. Bien d’autres ennemis vous attendent dans les zones de fin de jeu transformées en Ruches de la Brèche infestées de monstres.

Créez des améliorations terrifiantes avec l’Arbre de la Genèse

Tous ces efforts pour abattre les Brèches ne passent pas inaperçus. Au Monastère des Gardiens, les joueurs découvriront l’Arbre de la Genèse, un dispositif occulte offrant de généreuses récompenses. En collaborant avec Ailith et en multipliant les rencontres de Brèche, les joueurs feront croître cet arbre, qui développera de nouvelles branches pour débloquer divers éléments : de l’argent, des objets uniques, des équipements, et surtout les Greffes, des améliorations surnaturelles.

Les Greffes sont des augmentations bioniques directement intégrées dans la chair du personnage qui intègrent de nouvelles compétences ou défenses mortelles. Par exemple : le Battering Uulgraft invoque des bras massifs surgissant du sol, le Squalling Tulgraft lance Dance in the White, une tornade de glace traquant agressivement les ennemis tout en projetant des projectiles à chaque coup critique.

Seize Greffes différentes, aux effets puissants et dévastateurs, attendent d’être combinées comme bon vous semble. À mesure que votre Arbre de la Genèse grandira, il produira également une monnaie Foulborn : des orbes capables de transformer vos Greffes en versions impies encore plus puissantes.

Semez la destruction et maniez un nouveau pouvoir

Keepers of the Flame introduit de nouvelles Gemmes d’Aptitude et de Soutien. Parmi elles : Kinetic Rain, une attaque à la baguette recouvrant le sol d’énergie instable, infligeant des dégâts dévastateurs à ceux qui s’y trouvent, et Living Lightning Support, qui permet d’invoquer des étincelles vivantes qui foudroient les ennemis à toute vitesse.

Absorbez un nouveau pouvoir : les Classes d’Ascendance

Aussi terrifiantes que puissantes : les Classes d’Ascendance permettent d’absorber l’essence même des ennemis vaincus. Déblocables individuellement en battant certains boss de fin de jeu, ces classes offrent aux joueurs la possibilité d’allouer des points entre leur Ascendance classique et leur Classe d’Ascendance.

Dix Classes sont à découvrir, toutes inspirées des boss emblématiques des précédentes ligues : voilà une raison de plus d’explorer tout le contenu du jeu.

Affrontez les Échos du Désespoir de Zana pour des récompenses épiques

Issues des souvenirs torturés de Zana, trois nouvelles confrontations Uber Incarnation attendent les joueurs : ces combats reflètent ses tourments et offrent un défi d’une extrême difficulté pour de formidables récompenses.

Comme les précédents affrontements Uber Pinnacle, l’accès se fait via des fragments lâchés par les boss des Cartes de rang 17. Cinq fragments sont nécessaires pour chaque tentative.

Le commerce asynchrone arrive dans Path of Exile

Après son succès dans Path of Exile 2: The Third Edict, le très attendu système d’échange asynchrone arrive dans PoE.

Dès l’Acte 6, les Exilés rencontreront Faustus (anciennement lié au bureau d’échange de monnaie à Lioneye’s Watch), qui prend désormais en charge l’Onglet de Marchand des joueurs. Vous pourrez y lister des objets à vendre et permettre des achats instantanés, même hors ligne. Le commerce à Wraeclast devient ainsi plus fluide et accessible que jamais.

De nouvelles améliorations d’ergonomie

Plus d’une douzaine d’améliorations demandées par la communauté seront ajoutées via Keepers of the Flame. Les Heist Rogues commenceront désormais directement au niveau maximum. Les Arbres des talents Passifs (Atlas et classique) pourront être réinitialisés instantanément via de l’or. Une option rapide permettra d’utiliser un Orbe d’Augmentation immédiatement après un Orbe d’Altération.

Relevez des défis pour obtenir des récompenses

La Ligue de défi Gardiens comprend 40 nouveaux défis. En les complétant, vous débloquerez l’armure du Gardien de la Flamme, symbole des moines fervents de l’ordre d’Ailith, dévoués à la Flamme. Obtenez les premières pièces après douze défis et assistez à la transformation de votre personnage. Célébrez l’extension avec deux nouveaux Packs de Soutien : ​ Champion de Théopolis et Verdant Magus. Chaque pack est proposé à trois niveaux de prix et comprend des éléments cosmétiques exclusifs pour changer l’apparence de votre personnage.