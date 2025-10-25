Aventure, tactique, deckbuilding et piraterie : Cross Blitz embarque le 24 novembre pour sa version 1.0

Partager Facebook

Depuis le début de son Accès Anticipé sur Steam en novembre 2023, Cross Blitz s’est offert un grand nombre de personnages adorables, en plus de cartes et de défis en pagaille. Ne manquez pas cette nouvelle bande-annonce qui dévoile les aventures rocambolesques qui vous attendent avec le lancement de cette version 1.0

Chacune de ces aventures vous amènera à explorer différents environnements et à rencontrer de nombreux personnages truculents, tout en débloquant des tas de nouvelles cartes, reliques et pouvoirs. Utilisez tous les moyens à votre disposition pour créer le meilleur deck de cartes possible, en fonction de votre style de jeu préféré et des résultats de vos expérimentations diverses et variées.

Le mode roguelite Tusk Tales est parfait pour tester les limites de votre sens stratégique. Chaque partie trace une nouvelle route au travers des régions singulières de Cross Blitz : l’adaptation est la clé de la survie. Achetez et équipez de puissants artefacts pour booster la puissance de votre deck, rassemblez les mercenaires les plus féroces du pays et affrontez des ennemis toujours plus retors.

Cross Blitz, en bref :

Du deckbuilding profond et stratégique : construisez un deck inarrêtable en choisissant parmi plus de 500 cartes. En piochant dans les 5 factions, personnalisez et optimisez votre stratégie en fonction de votre style de jeu.

construisez un deck inarrêtable en choisissant parmi plus de 500 cartes. En piochant dans les 5 factions, personnalisez et optimisez votre stratégie en fonction de votre style de jeu. Une aventure passionnante : vibrez pendant plus de 60 heures d’aventures excitantes, sur cinq scénarios différents. Nos héros font face à une tripotée de défis dans le passionnant mode scénario, Fables.

vibrez pendant plus de 60 heures d’aventures excitantes, sur cinq scénarios différents. Nos héros font face à une tripotée de défis dans le passionnant mode scénario, Fables. Un défi jouable à l’infini : affrontez le mode roguelite Tusk Tales pour débloquer 20 nouveaux mercenaires qui rejoindront votre équipe à travers quatre cartes aléatoires remplies de combats uniques et 12 boss différents qui mettront à l’épreuve vos talents stratégiques.

affrontez le mode roguelite Tusk Tales pour débloquer 20 nouveaux mercenaires qui rejoindront votre équipe à travers quatre cartes aléatoires remplies de combats uniques et 12 boss différents qui mettront à l’épreuve vos talents stratégiques. Un monde captivant : des personnages adorables, des lieux étranges et des secrets délicieux. Cross Blitz est aussi amusant à découvrir qu’à jouer.

Le jeu sera disponible au prix de 22,99 € sur Steam à la fin de son voyage en Accès Anticipé : cap vers la 1.0 !