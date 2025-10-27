Pistes noires : un huis clos glaçant de Viveca Sten

Avec « Pistes noires », l’autrice suédoise Viveca Sten nous livre le quatrième opus des « Meurtres à Are » qui a inspiré une série cartonnant actuellement sur Netflix.

C’est dans la station de ski de Are en Suède que se déroule ce murder party digne d’un Agatha Christie. Quatre étudiants et deux étudiantes s’y rendent pour décompresser le temps d’une semaine. Mais rien ne se passe comme prévu et les vacances tournent rapidement au cauchemar. Voilà qu’au lendemain de leur arrivée, après une soirée très arrosée, le corps de Fanny, l’une des jeunes, est retrouvé dénudé et sans vie dans la neige. Meurtre ou accident ?

L’affaire est confiée à l’inspectrice Hanna Ahlander et à son collègue Daniel Lindskog, personnages récurrents de la série. Très complexe, l’enquête va leur donner beaucoup de fil à retordre. C’est que les éléments matériels sont très ténus et les témoignages des jeunes laconiques. Personne n’a rien vu ni entendu et personne ne semble avoir de motif à vouloir la mort de Fanny. Toutefois, chacun paraît avoir quelque chose à cacher. Sans compter le voisin du chalet d’à côté ou le gardien qui éveillent tour à tour les soupçons.

L’intrigue bien ficelée, l’écriture fluide, les chapitres courts, le tempo rythmé, l’ambiance glaçante et oppressante garantissent un polar réussi. On plonge aussi avec intérêt dans les vies privées respectives d’Hanna qui a entamé une liaison avec un richissime homme d’affaires, de Daniel fraîchement séparé de sa femme Ida et de leur acolyte Anton qui pourrait bien faire son coming out.

Véritable page turner, ce polar est 100 % addictif. Impossible de le lâcher une fois commencé.

