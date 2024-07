Avis – Aspirateur Eureka RapidWash

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Eureka, une entreprise fondée en 1909 à Detroit dans le Michigan, propose un nouvel aspirateur sec/humide, le RapidWash sans fil. Une fois n’est pas coutume, nous vous en proposons notre avis.

Quand il s’agit de nettoyer les sols durs d’une maison, one se doit normalement de passer un bon coup d’aspirateur avant de laver le sol avec une serpillère. Avec le RapidWash d’Eureka, l’opération se fait en une seule fois, l’aspirateur balais proposant une brosse sèche ainsi qu’un système de nettoyage humide opérant en une seule passe. Un gage de rapidité d’exécution que nous avons pu vérifier lors d’un test d’utilisation d’une dizaine de jours.

Livré en plusieurs parties à assembler rapidement, le RapidWash se veut simple d’utilisation. Il est fourni avec une base qui lui sert autant de recharge que de station de nettoyage automatique de sa tête de lavage et d’aspiration, avec un système de nettoyage de brosses incorporé. Il se recharge en 3 heures pour fournir 30 minutes d’utilisation, de quoi nettoyer amplement plusieurs pièces.

L’aspirateur est en outre doté d’une fonction vocale qui décrit les trois modes d’aspiration, deux humides et un à sec pour les tapis. L’Eureka RapidWash est équipé d’un moteur BLDC performant capable d’une aspiration de 15 000 Pa, ainsi que d’une brosse de sol avec une vitesse de rotation de 450 tours par minute. De plus, la conception double anti-enchevêtrement empêche les poils de s’emmêler autour de la brosse à rouleaux, tandis que la conception sans bord permet à l’aspirateur de nettoyer les coins difficiles d’accès. Avec l’Eureka RapidWash, les utilisateurs peuvent être certains que leurs sols seront impeccables en un seul passage.

Nettoyer l’aspirateur peut être aussi pénible que de passer l’aspirateur dans toute la maison avec certaines marques, mais l’Eureka RapidWash s’occupe de lui-même pour que les utilisateurs n’aient pas à le faire. Après le nettoyage, il suffit de placer l’aspirateur dans la base de nettoyage et d’activer le mode d’autonettoyage en appuyant sur un bouton. Une série de jets d’eau nettoie et rince soigneusement la saleté, et la base sèche la brosse à rouleaux pour éviter le développement d’odeurs.

Bien qu’il offre plus de puissance et de fonctionnalités, l’Eureka RapidWash NEW 430BL est en fait plus léger que les modèles précédents. Pesant 8,16 livres, le RapidWash est 6 % plus léger que son prédécesseur NEW400 et laisse encore suffisamment de place pour un écran LED intuitif permettant aux utilisateurs de vérifier facilement le niveau de la batterie, le mode de nettoyage et tout message d’erreur.

Tout dans le RapidWash est axé sur la commodité, de la fonction auto-propulsive qui permet aux utilisateurs de guider plus facilement leur aspirateur, à la fonction de pause qui permet de mettre l’aspirateur en pause sans avoir à l’allumer et l’éteindre constamment.

Lors de nos différents tests, le RapidWash s’est montré d’une efficacité redoutable, d’autant plus qu’un chat habite l’appartement. Aucun poil ne s’est retrouvé emmêlé à la brosse et les sols sont rapidement devenus d’une propreté impeccable. On apprécie sa facilité d’utilisation au quotidien et pouvons sans autre le conseiller à ceux qui voudraient gagner du temps lors du nettoyage de leur maison avec des sols durs.

L’Eureka RapidWash NEW 430BL est d’abord disponible aux Etats-Unis au prix de 279,9 dollars et sera ensuite disponible dans la foulée en Europe pour un tarif équivalent en CHF/Euros.