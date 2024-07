Copilot: On peut désormais lui parler dans Telegram

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les applications d’IA générative telles que ChatGPT, Gemini et Copilot sont également connues sous le nom de chatbots, car les utilisateurs interagissent avec elles par la conversation. Il n’est donc pas surprenant qu’une application de messagerie intègre un chatbot à sa plateforme, que les utilisateurs s’en servent ou non.

Telegram est l’une des dernières applications à adopter cette tendance. Le service intégré est Copilot. Bien que Copilot soit déjà disponible sur d’autres plateformes de Microsoft, Telegram fait partie des premières applications tierces à offrir la fonctionnalité Copilot directement, même si cela n’est pas encore très évident.

Il est courant qu’une nouvelle fonctionnalité ne soit pas immédiatement visible dans une application, surtout lorsque la majorité d’entre elles sont déployées par vagues successives. Cependant, utiliser Copilot sur Telegram est relativement complexe. Il faut rechercher Copilot par son nom d’utilisateur Telegram, @CopilotOfficialBot. Ne cherchez pas simplement « Copilot », cela ne fonctionnera pas. Évitez de discuter avec d’autres utilisateurs, bot ou non, sur Telegram. Vous pouvez également accéder à Copilot via le site « Copilot for Telegram » de Microsoft. Ouvrez le lien sur l’appareil où vous utilisez Telegram et en tapant sur « Try now », vous serez redirigé(e) vers Telegram.

Quelle que soit la méthode choisie, cela initiera une nouvelle conversation avec Copilot. L’écran d’accueil vous informe que Copilot sur Telegram est en version bêta et vous invite à cliquer sur « Commencer » pour utiliser le bot. Une fois cette étape franchie, vous verrez un message d’avertissement sur les risques d’utiliser l’IA. Appuyez sur « J’accepte ». Vous pouvez commencer à envoyer des messages sans accepter, mais le bot ne fera que vous répondre inlassablement avec le même texte.

Il vous faudra également vérifier le numéro de téléphone que vous utilisez avec Telegram. Appuyez sur « Envoyer mon numéro de mobile », puis « OK » dans la fenêtre qui apparaît pour partager votre numéro avec Copilot. Aucun message de vérification n’est nécessaire, une fois le numéro partagé, le processus est terminé. Maintenant, vous pouvez utiliser Copilot dans Telegram. Vous pouvez poser des questions au bot sur tous les sujets et tâches de votre choix, et il vous répondra. Cette version du bot est connectée à Internet, permettant d’obtenir des informations actualisées, mais il n’est pas possible d’utiliser le générateur d’images de Copilot dans Telegram. Si vous essayez, le bot vous redirigera vers le site principal de Copilot, l’application iOS ou l’application Android.

Il n’y a pas grand-chose de spécifique à Telegram dans cette fonctionnalité, à part une option permettant d’inviter vos amis à essayer Copilot. Vous n’avez également droit qu’à 30 « essais » par jour, probablement pour limiter la charge sur les serveurs.

En fin de compte, Microsoft souhaite mettre son Copilot entre les mains d’un plus grand nombre d’utilisateurs. Vous n’avez peut-être pas envie d’installer l’application Copilot dédiée, mais si vous utilisez beaucoup Telegram, vous pourriez être tenté(e) d’essayer le bot entre deux conversations avec de véritables interlocuteurs. Il est certain que ce type d’intégration de Copilot se répétera de la part du géant américain.