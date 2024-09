AVIS – Astro Bot

Partager Facebook

Depuis 2013 et leurs premières apparitions sur PlayStation 4, les petits personnages robotiques ont fait un long voyage et ont connu un énorme succès auprès des joueurs de la marque nippone. Démo technique afin de mettre en avant les avancées technologiques des consoles et du matériel VR, Sony, au travers de la Team Asobi, profite de ce succès pour proposer dans le cadre des 30 ans de la marque PlayStation un nouvel opus tirant parti de la puissance de la PlayStation 5, mais également pour nous replonger dans nos souvenirs et mettre en lumière tout le parcours effectué jusqu’à aujourd’hui avec toutes ses licences sans lesquelles la PlayStation ne serait pas là.

Avant-propos : ce test a été réalisé sur PlayStation 5 et Astro Bot, sans proposer de profil graphique, profite tout de même du matériel 120 Hz pour débrider le taux de rafraîchissement afin de proposer la meilleure expérience pour nous, les joueurs.

Alors que le vaisseau mère PlayStation 5 parcourt l’univers avec à son bord ses astro Bots, elle finit par rencontrer un méchant extraterrestre qui récupère son processeur. Dépourvue d’unité centrale, elle finit par imploser et se cracher sur une planète et disperser ses différentes pièces maîtresses, SSD, système de refroidissement, GPU ou encore sa RAM, mais aussi les 300 bots qui faisaient le voyage dans différentes galaxies. Notre but est donc, grâce à notre fidèle Dual Speeder, de sauver tous les Bots et de réparer le vaisseau afin de poursuivre notre voyage cosmique.

Similaire à l’expérience offerte en 2020 à la sortie de la PlayStation 5 avec Astro Playroom, la Team Asobi réitère et nous entraîne une nouvelle fois dans un jeu de plateforme entièrement en 3D dans lequel on parcourt pas moins de 80 niveaux reprenant divers thèmes, plage, jungle, pirate, fond marin, désert et plus encore, répartis dans six galaxies dont un caché. Pour l’ensemble des différents niveaux, on reprend une nouvelle fois la même formule, à savoir de succulents niveaux, fun, colorés, drôles et diablement addictifs. Malgré son apparence simpliste, mais maîtrisée et graphiquement au top, le studio offre une aventure riche et complète avec des passages ingénieux et rafraîchissants. Bref, un pur bonheur de parcourir et de découvrir le travail effectué ainsi que le souci du détail à tout instant. On se retrouve un peu comme un gamin devant un nouveau jouer. Le studio nous a une nouvelle fois bluffés.

Parmi les 80 niveaux évoqués, certains offrent un défi de taille. Alors oui, le titre reste simple, pas de panique sur ce sujet et c’est principalement son intention de passer un bon moment devant son écran, mais il en faut quand même pour tout le monde, et les niveaux à faire en plus du parcours principal pour boucler l’aventure pourront vous faire grincer des dents et même vous faire perdre quelques cheveux au passage tout en gardant son côté fun, drôle, enfin presque.

Bien entendu, pour chaque niveau, il faudra sauver entre un à sept de nos compagnons de route, sachant que pour la petite touche PlayStation et surtout pour les 30 ans de la marque, certains bots font référence à certaines grandes licences qui ont marqué l’histoire de PlayStation. De Ico & Shadow of Colossus, en passant par Resident Evil, Metal Gear Solid ou encore Street Fighter, il y a de quoi faire remonter des souvenirs et en faire sourire plus d’un. Mais en plus de cela, les développeurs ont également créé des niveaux reprenant le thème de certains gros hits de la maison PlayStation, comme Uncharted, Horizon. Mention spéciale pour l’aspect fidèle et accrocheur du niveau reprenant le thème de God Of War. Au côté de nos bots, il faut de plus récupérer des morceaux de puzzle, offrant ainsi la possibilité de débloquer le Labo Gatcha ou encore le Safari, de la monnaie à dépenser au Labo et dénicher certains niveaux secrets. De quoi offrir une rejouabilité ou vous forcer à tout scruter lors de votre premier passage. Bref, on connaît déjà la chanson.

Que dire de la bande son qui accompagne notre voyage, juste et parfaite, une nouvelle fois renforcée avec l’appui de la Dual Sens et de son haut-parleur : tout est fait pour nous immerger.

Par ailleurs, en parlant de la Dual Sens, entamons le passage du gameplay. Ce n’est peut-être plus une surprise, surtout si vous avez fait Astro Playroom en 2020, où nous avons été scotchés par l’utilisation complète des capacités de la manette et de son intégration dans le gameplay, la sensation de pluie, le déplacement de notre personnage sur différentes matières, les gâchettes, l’utilisation du micro et j’en passe. Astro Bot ne déroge pas à la règle, et arrive une nouvelle fois à nous surprendre, ou du moins à nous rappeler les technologies embarquées par Sony dans ses manettes, puisque au fil du temps, finalement, très peu de studios utilisent correctement les possibilités offertes. Pour le reste, c’est du grand classique assumé et notamment maîtrisé et ça fait du bien. Sauter, double saut, frapper, attraper, tirer, on reste une nouvelle fois sur quelque chose de connu et simple, pas de mécaniques inutiles qui finalement surchargent le gameplay. Mais là où les développeurs ont réussi une nouvelle fois un coup de maître, c’est l’intégration de divers pouvoirs, offrant pour l’occasion de nouvelles possibilités de gameplay. On pense particulièrement au pouvoir souris qui permet de rétrécir afin de se faufiler dans les petits endroits, au pouvoir du signe qui permet de grimper, mais également d’attraper et de lancer des objets lourds, ou encore à la pompe qui permet de gonfler notre personnage pour flotter dans l’air ou de retenir certains ennemis. Bref, au total, il y a 15 nouveaux pouvoirs pour nous aider et accentuer le plaisir de jeu.

Côté technique, bah, il n’y a rien à redire, c’est solide, beau, fluide, pas de bug pendant notre partie à part un crash en 15 heures de jeu. Astro Bot est maîtrisé dans tous les domaines. On frise l’excellence.

Comme quoi, on peut encore trouver quelques titres faits avec une certaine passion et qui pensent avant tout au joueur et non au portefeuille. La Team Asobi nous régale une fois encore en cette rentrée scolaire et célèbre parfaitement les 30 ans de la marque PlayStation. Difficile de lui trouver des défauts, à part que ce n’est pas un gros AAA sorti au forceps ? Aller pour trouver une faille, on regrette peut-être un mode 2 joueurs en local afin d’accentuer le côté familial. Pour la majorité des joueurs, il sera difficile de l’admettre, mais Astro Bot est certainement le jeu de l’année.