eFootball donne le coup d’envoi de sa nouvelle saison

Le célèbre jeu vidéo de football de KONAMI est de retour avec de nombreuses nouveautés, dont une grande mise à jour de gameplay et des événements en jeu.

Il s’agit de la première mise à jour principale de la saison 2024/25.

Avec cette mise à jour, de multiples changements sont apportés aux fonctionnalités principales, et divers événements font leur apparition en jeu.

De nouvelles fonctionnalités

La dernière mise à jour d’eFootball propose une sélection de nouveautés pour les utilisateurs. Suite à une analyse continue des commentaires de la communauté, KONAMI annonce aujourd’hui les changements suivants.

Il y a eu une suppression des limites de contrat, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent utiliser tous leurs joueurs, quelle que soit la date à laquelle ils les ont signés. Les joueurs dont les contrats ont déjà expiré peuvent également utiliser le service à nouveau.

Des options d’automatisation ont été ajoutées à la progression des joueurs. Cela signifie que les utilisateurs peuvent équilibrer automatiquement les améliorations des joueurs plutôt que de les choisir manuellement, ce qui facilite la formation des joueurs. Il est également possible de réinitialiser la progression des joueurs sans avoir à dépenser de GP.

Le dribble en finesse est désormais disponible dans eFootball. Grâce à toujours plus d’ergonomie, les utilisateurs auront désormais encore plus d’options pour profiter des échanges tactiques entre l’attaque et la défense.

Le nouveau Booster Slot est un moyen de personnaliser les attributs des joueurs, en leur donnant des boosts de stat supplémentaires. En gagnant et en utilisant des jetons de booster, les utilisateurs peuvent affiner encore plus leurs joueurs en utilisant les 17 différents types de booster. Des légendes du football telles que Ronaldinho Gaúcho, Ludovic Giuly et Deco apparaîtront sous forme de cartes Epic avec ces emplacements de booster dans la nouvelle mise à jour.

Des campagnes

La nouvelle mise à jour d’eFootball propose un grand nombre de nouvelles campagnes et de bonus dont vétérans et néophytes pourront profiter. Ils pourront ainsi renforcer leurs Dream Teams et améliorer leur expérience en solo et en mode coopératif.

Les utilisateurs peuvent recevoir une carte Showtime Messi après avoir terminé le tutoriel Skill Up. Ils pourront également gagner jusqu’à 7 jetons booster aléatoires, 7 programmes d’entraînement des compétences et 300 pièces eFootball comme bonus de connexion gratuits pendant la période de la campagne.

La campagne proposera également des cadeaux de connexion spéciaux comme le Highlight: FC Barcelona Robert Lewandowski, le Highlight: FC Bayern Leroy Sané, et 2 loteries Highlight pour le FC Barcelone et le FC Bayern.

Ces cadeaux, ainsi qu’une série de succès et d’événements, permettront aux utilisateurs de gagner de nombreux objets en jeu qui seront tous utiles pour atteindre la gloire dans le plus grand jeu de simulation de football free-to-play au monde.

Messi et Neymar seront disponibles dans des Editions Ambassadeur avec un booster pour leurs coéquipiers

Ces packs proposeront l’ambassadeur éponyme ainsi que 10 joueurs de renommée mondiale qui ont joué à ses côtés : sur mobile et sur Steam, ce pack sera appelé Pack Ambassadeur.