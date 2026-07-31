Avis – ASUS ROG Strix Morph 96 Wireless : un clavier gaming 96 % compact, sans fil et hot-swap

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Avec son format compact conservant le pavé numérique, sa connexion USB, Bluetooth et 2,4 GHz, ses switches remplaçables à chaud et sa conception gasket mount, le ROG Strix Morph 96 Wireless veut réunir gaming, productivité et personnalisation.

Avec le ROG Strix Morph 96 Wireless, ASUS ne se contente pas de proposer un nouveau clavier gaming équipé d’un éclairage RGB et d’une connexion sans fil. La marque taïwanaise cherche à rapprocher deux univers qui se côtoient encore rarement de manière aussi assumée : celui des périphériques destinés aux joueurs et celui des claviers mécaniques personnalisables prisés par les passionnés.

Derrière son format compact à 96 %, ce modèle réunit en effet une connectivité triple mode, un taux d’interrogation de 1 000 Hz, des commandes supplémentaires et un rétroéclairage complet, mais aussi plusieurs caractéristiques habituellement réservées au marché des claviers custom. On retrouve notamment des interrupteurs remplaçables à chaud, un circuit imprimé orienté vers le sud, une conception gasket mount, différents éléments d’amortissement acoustique et un châssis pensé pour être facilement démonté et modifié.

Sur le papier, le ROG Strix Morph 96 Wireless ne vise donc pas uniquement les amateurs de jeux vidéo. Il cherche également à séduire les utilisateurs qui souhaitent ajuster précisément la sensation de frappe, la sonorité, les interrupteurs mécaniques ou encore les fonctions attribuées à chaque touche.

Un clavier 96 % compact qui conserve le pavé numérique

Le principal intérêt du format 96 % réside dans sa capacité à préserver l’essentiel des fonctions d’un clavier complet tout en réduisant sensiblement son encombrement. Le pavé numérique reste présent, tout comme les touches directionnelles et la majorité des commandes secondaires, mais les différents blocs sont rapprochés afin de libérer davantage d’espace sur le bureau.

Cette architecture plus ramassée peut s’avérer particulièrement intéressante pour les joueurs qui souhaitent disposer d’une zone plus large pour déplacer leur souris, sans pour autant renoncer au pavé numérique indispensable à certaines tâches professionnelles.

La disposition apparaît nécessairement plus dense que sur un clavier traditionnel de taille standard. Les touches sont davantage regroupées et demandent une courte période d’adaptation. Il s’agit toutefois moins d’un défaut que d’une conséquence logique du format choisi. Les utilisateurs recherchant un clavier plus compact tout en conservant une fonctionnalité presque complète trouveront ici un compromis particulièrement cohérent.

Une conception qui emprunte beaucoup aux claviers mécaniques custom

ASUS souhaite manifestement dépasser le cadre du simple clavier gaming prêt à l’emploi. Le ROG Strix Morph 96 Wireless a été conçu comme une plateforme évolutive, susceptible d’être ajustée en fonction des préférences de son propriétaire.

Le clavier adopte ainsi des sockets hot-swap permettant de remplacer les interrupteurs mécaniques compatibles sans utiliser de fer à souder. Cette fonctionnalité facilite considérablement les modifications et permet de faire évoluer le toucher du clavier sans changer l’ensemble du périphérique.

Un joueur peut ainsi remplacer certains switches afin d’obtenir une frappe plus légère, plus ferme, plus silencieuse ou plus tactile. Il devient également possible de modifier uniquement les touches les plus sollicitées, comme Z, Q, S et D, ou de créer une configuration hybride adaptée à plusieurs usages.

Le circuit imprimé south-facing, avec les LED positionnées vers le bas, améliore de son côté la compatibilité avec différents profils de touches. Cette orientation est particulièrement appréciée dans l’univers du clavier custom, car elle limite certains problèmes de contact entre les interrupteurs et les keycaps à profil élevé.

Un démontage par le dessus pour simplifier les modifications

L’un des arguments les plus originaux du ROG Strix Morph 96 Wireless concerne son système de démontage par le dessus. ASUS explique qu’il est possible d’accéder aux principaux composants sans retourner le clavier.

Cette approche top-down vise à rendre l’entretien et la personnalisation plus accessibles. Les utilisateurs peuvent intervenir sur la plaque, les couches d’amortissement, les interrupteurs ou d’autres éléments internes avec moins de manipulations qu’avec une construction conventionnelle.

Le fabricant fournit d’ailleurs plusieurs accessoires destinés à faciliter ces opérations, notamment un outil combinant extracteur de touches et extracteur d’interrupteurs, ainsi qu’une petite clé Allen.

Cette volonté de simplifier le démontage constitue un véritable atout pour un produit qui souhaite séduire les passionnés de personnalisation. Elle devra néanmoins être évaluée sur la durée, car une conception modulaire n’est réellement pertinente que si les composants restent facilement accessibles, robustes et simples à remettre en place.

Un châssis premium avec une partie supérieure en aluminium

La qualité de fabrication fait partie des principaux points forts du clavier. Le capot supérieur en aluminium usiné par commande numérique procure une impression de solidité immédiate et renforce nettement son positionnement haut de gamme.

La finition apparaît soignée, tandis que le design évite de sombrer dans une esthétique excessivement agressive. ASUS conserve une identité visuelle clairement associée à la gamme Republic of Gamers, mais l’ensemble demeure suffisamment maîtrisé pour ne pas sembler surchargé.

Le clavier adopte un boîtier noir, des touches de la même couleur et plusieurs éléments lumineux répartis autour du châssis. Une inscription Republic of Gamers rétroéclairée parcourt notamment la tranche latérale, accompagnée de segments lumineux angulaires placés vers l’arrière.

Ce détail visuel apporte une véritable personnalité au produit. Il ne donne pas l’impression d’avoir été ajouté artificiellement pour multiplier les effets, mais participe à la cohérence générale de l’esthétique.

Une molette latérale originale et facilement accessible

ASUS intègre une commande rotative dans la partie latérale gauche du clavier, à proximité de l’angle supérieur. Son positionnement sort de l’ordinaire, puisque les molettes de volume sont généralement placées au-dessus du pavé numérique ou dans la partie supérieure droite.

Cette implantation latérale demande un léger temps d’adaptation, mais elle permet d’accéder rapidement aux commandes sans surcharger davantage la surface déjà dense du clavier.

La molette peut être utilisée pour régler le volume du système, contrôler la lecture multimédia, modifier l’intensité du rétroéclairage ou piloter une autre fonction personnalisée. Un bouton supplémentaire complète le dispositif afin de sélectionner ou d’activer certaines commandes.

Grâce à Gear Link, il est possible de modifier l’utilisation de cette molette et de l’adapter aux habitudes de chacun.

Un rétroéclairage RGB convaincant et homogène

L’éclairage constitue un autre point fort du ROG Strix Morph 96 Wireless. Chaque touche dispose de son propre rétroéclairage RGB, tandis que les bandes latérales renforcent la présence visuelle du clavier.

La luminosité se montre généreuse et la répartition paraît homogène. Les effets lumineux restent suffisamment réguliers pour éviter l’impression de scintillement désordonné que peuvent produire certains périphériques gaming moins aboutis.

La plaque de positionnement en polycarbonate laisse traverser la lumière et contribue à diffuser les effets autour des touches. Cette construction met en valeur l’éclairage sans transformer le clavier en objet excessivement tape-à-l’œil.

Plusieurs animations sont disponibles, notamment les modes statique, respiration, changement de couleur, arc-en-ciel, réaction à la frappe, ondulation, pluie, nuit étoilée et différents mouvements directionnels. L’utilisateur peut également ajuster la vitesse, la luminosité, la couleur et l’intensité de certains effets.

Des keycaps ABS adaptés à l’esthétique générale

La version testée utilise des touches en ABS. Ce matériau est souvent considéré comme moins premium que le PBT, notamment parce qu’il peut devenir plus brillant après une longue période d’utilisation.

Dans le cas présent, les keycaps offrent toutefois une finition satisfaisante et s’intègrent correctement au reste du clavier. Leur légende reste lisible et l’éclairage traverse convenablement les caractères.

La barre d’espace accueille l’inscription Republic of Gamers, tandis que d’autres éléments graphiques ROG complètent l’identité visuelle du produit. Dans l’ensemble, les touches ne présentent pas de faiblesse particulière et participent à la cohérence esthétique du clavier.

Les utilisateurs les plus exigeants pourront naturellement les remplacer grâce à la compatibilité avec les tiges cruciformes standard et à la disposition south-facing du circuit imprimé.

Des interrupteurs ROG NX Snow V2 linéaires

La version évaluée est équipée d’interrupteurs mécaniques ROG NX Snow V2. Certaines autres variantes, comme les Storm V2, ne sont pas nécessairement proposées avec toutes les dispositions régionales. Il convient donc de vérifier précisément la configuration commercialisée avant l’achat.

Les ROG NX Snow V2 adoptent un comportement linéaire. La course s’effectue sans bosse tactile ni clic sonore marqué, ce qui favorise une frappe fluide et régulière.

Le point d’activation se situe à 1,8 mm, avec une force initiale de 40 gf et une force totale de 53 gf. ASUS utilise une tige fabriquée à partir d’un mélange de matériaux POK et POM, tandis que le boîtier associe du POM et du polycarbonate.

Les switches sont lubrifiés en usine et ont été ajustés afin d’offrir un mouvement plus doux, une stabilité satisfaisante et une signature sonore relativement pleine. Dans la pratique, ils produisent une sensation de frappe cohérente avec le positionnement du clavier.

Leur fonctionnement linéaire conviendra particulièrement aux joueurs recherchant des activations rapides et une résistance modérée. Les utilisateurs préférant un retour tactile pourront néanmoins profiter du système hot-swap pour installer d’autres interrupteurs compatibles.

Une conception gasket mount pour adoucir la frappe

Le ROG Strix Morph 96 Wireless utilise une structure gasket mount. Dans ce type de montage, l’ensemble formé par la plaque et le circuit imprimé est maintenu à l’aide de joints ou d’éléments souples, plutôt que d’être directement vissé de manière rigide dans le boîtier.

Cette architecture vise à réduire les vibrations, à assouplir légèrement la frappe et à limiter les résonances produites par le châssis.

La plaque en polycarbonate utilisée par ASUS contribue également à rendre l’expérience moins sèche. Elle absorbe une partie de l’énergie exercée lors de la frappe et évite que le clavier ne produise un son trop métallique ou trop aigu.

La sensation reste contrôlée, sans devenir excessivement flexible. Le clavier conserve une bonne stabilité tout en offrant une frappe moins dure que celle de nombreux modèles gaming reposant sur une plaque métallique rigide.

Plusieurs couches d’amortissement pour réduire les résonances

À l’intérieur du boîtier, ASUS associe plusieurs couches de silicone et de matériaux absorbants. Leur rôle consiste à réduire les vibrations parasites, les résonances du châssis et les bruits creux susceptibles de dégrader la signature acoustique.

Le résultat est globalement satisfaisant. Le son produit par la frappe demeure relativement étouffé, mais reste agréable lors des longues séances de rédaction ou de jeu.

Cette sonorité sourde pourra toutefois diviser. Certains amateurs de claviers custom recherchent un rendu plus clair, plus profond ou plus résonnant. Le niveau d’amortissement retenu par ASUS réduit fortement les bruits parasites, mais limite aussi une partie de la personnalité acoustique du clavier.

La conception modulaire permettra heureusement aux utilisateurs les plus expérimentés d’expérimenter avec les couches internes afin de modifier le rendu sonore.

Des stabilisateurs efficaces, mais perfectibles dans leur conception

Les grandes touches comme la barre d’espace, Entrée, Majuscule ou Retour arrière utilisent des stabilisateurs destinés à empêcher leur inclinaison et à garantir une pression régulière sur toute leur largeur.

Dans la pratique, ceux du ROG Strix Morph 96 Wireless remplissent correctement leur rôle. Ils produisent peu de cliquetis et ne présentent pas de défaut majeur lors d’une utilisation normale.

Leur conception reste toutefois assez conventionnelle. Les clips de tige employés par ASUS paraissent moins élégants et moins pratiques que certaines solutions modernes utilisées sur des claviers mécaniques concurrents.

Il reste donc une marge de progression sur ce point. Pour un produit qui emprunte autant de caractéristiques au segment custom, une conception plus raffinée des stabilisateurs aurait renforcé la cohérence de l’ensemble.

Cela ne constitue pas pour autant un problème rédhibitoire. Les grandes touches demeurent stables, les bruits de ferraille sont limités et le comportement général reste convaincant.

Une connectivité triple mode particulièrement polyvalente

Le clavier prend en charge trois modes de connexion : le câble USB, le sans-fil 2,4 GHz et le Bluetooth.

La connexion filaire reste la solution la plus directe pour une utilisation sédentaire. Elle permet de recharger la batterie tout en conservant une liaison stable et une latence réduite.

Le mode 2,4 GHz repose sur la technologie SpeedNova d’ASUS. Il vise à offrir une connexion sans fil fiable, peu sensible aux interférences et suffisamment réactive pour les jeux compétitifs.

Le Bluetooth permet quant à lui de connecter le clavier à trois appareils différents. L’utilisateur peut ainsi l’associer à un ordinateur, une tablette et un autre système, puis passer de l’un à l’autre selon ses besoins.

Cette polyvalence convient particulièrement aux utilisateurs qui alternent entre travail, jeu et mobilité. Le ROG Strix Morph 96 Wireless est compatible avec Windows 11, mais aussi avec macOS, ce qui élargit encore son champ d’utilisation.

Une latence plus faible avec la connexion filaire

ASUS annonce un taux d’interrogation de 1 000 Hz, aussi bien en mode filaire qu’avec le dongle 2,4 GHz. Les mesures réalisées montrent néanmoins une différence notable entre les deux modes.

Ces résultats placent le mode filaire dans une position favorable pour les joueurs qui souhaitent réduire autant que possible le délai entre la pression d’une touche et sa prise en compte par l’ordinateur.

La connexion sans fil reste parfaitement exploitable pour la majorité des usages, y compris le jeu. Le câble se montre toutefois sensiblement plus rapide et demeure préférable pour les utilisateurs les plus sensibles à la latence ou engagés dans des compétitions exigeantes.

Speed Tap facilite les changements de direction dans les FPS

Le clavier intègre une fonction baptisée Speed Tap, pensée notamment pour les jeux de tir à la première personne.

Lorsque deux touches opposées, comme A et D, sont détectées simultanément, le système donne automatiquement la priorité à la dernière touche pressée et annule immédiatement l’entrée précédente.

Dans une configuration traditionnelle, le joueur doit généralement relâcher complètement une touche avant que la direction opposée ne soit prise en compte. Speed Tap réduit cette étape et permet d’enchaîner plus rapidement les changements de direction.

Cette fonction peut s’avérer utile lors des mouvements de contre-strafe, qui consistent à interrompre rapidement un déplacement avant de tirer. Elle raccourcit la chaîne d’actions et améliore la réactivité ressentie dans certains FPS compétitifs.

Speed Tap peut être activé ou désactivé depuis Gear Link. Plusieurs associations de touches peuvent également être configurées en fonction des jeux et des préférences de l’utilisateur.

Des macros à la volée et plusieurs profils embarqués

Le ROG Strix Morph 96 Wireless permet d’enregistrer des macros directement depuis le clavier, sans nécessairement passer par un logiciel externe.

Cette fonction facilite la création de séquences de commandes destinées aux jeux, aux logiciels de création ou aux tâches répétitives. Plusieurs profils peuvent être conservés dans la mémoire interne afin de retrouver les réglages sur différents ordinateurs.

Les fonctions secondaires associées à la touche Fn sont également personnalisables. L’utilisateur peut attribuer des commandes multimédias, des raccourcis, des actions de souris ou désactiver certaines entrées.

Des options spécifiques au jeu permettent notamment de bloquer les combinaisons Alt + Tab ou Alt + F4 afin d’éviter une sortie involontaire pendant une partie.

Gear Link remplace le logiciel traditionnel par une interface web

Pour configurer son clavier, ASUS ne repose pas uniquement sur une application installée localement. La marque propose Gear Link, une solution accessible depuis un navigateur web.

Cette approche permet de modifier les principaux paramètres sans installer un logiciel supplémentaire. Elle peut se révéler particulièrement pratique sur les ordinateurs professionnels ou les systèmes sur lesquels l’utilisateur ne souhaite pas ajouter de programme résident.

Gear Link donne accès à l’affectation des touches, aux fonctions Speed Tap, à la configuration de la molette latérale, au rétroéclairage, à la gestion de l’énergie et à plusieurs options complémentaires.

L’interface présente une représentation du clavier afin de sélectionner directement la touche à modifier. Plusieurs catégories permettent ensuite de lui attribuer une fonction standard, une commande multimédia, une action de souris, un raccourci ou une désactivation complète.

Cette solution web constitue un élément central du produit. Elle donne véritablement accès à la polyvalence promise par le matériel et facilite la personnalisation, même si la quantité d’options peut sembler intimidante lors des premières utilisations.

Une gestion complète de l’autonomie et de l’économie d’énergie

Gear Link affiche le niveau de batterie restant sous la forme d’un pourcentage. L’utilisateur peut également définir un seuil à partir duquel le clavier signale une autonomie faible.

Plusieurs mesures d’économie d’énergie sont disponibles. Il est possible de réduire la luminosité, d’éteindre automatiquement le rétroéclairage ou de choisir le délai avant la mise en veille du périphérique.

Ces réglages sont particulièrement importants sur un clavier RGB sans fil, car l’éclairage peut avoir un impact considérable sur l’autonomie.

La possibilité d’adapter précisément le comportement du clavier permet de privilégier soit l’esthétique, soit la durée d’utilisation entre deux recharges.

Une molette personnalisable depuis Gear Link

La section Multiwheel de Gear Link est consacrée à la commande rotative placée sur le côté du clavier.

L’utilisateur peut lui attribuer le contrôle du volume, la gestion multimédia, le réglage de la luminosité ou une commande entièrement personnalisée.

L’interface explique graphiquement le comportement associé à la rotation vers la gauche, à la pression sur le bouton central et à la rotation vers la droite.

Cette personnalisation transforme la molette en véritable outil multifonction. Elle peut servir aussi bien pendant une partie que lors d’une session de travail ou de consommation multimédia.

Des fonctions Companion pour aller plus loin

La vue Companion regroupe plusieurs possibilités supplémentaires proposées par Gear Link. Elle permet notamment de créer des raccourcis, des blocs de texte, des commandes ouvrant directement des sites web ou des affectations destinées au mode gaming.

Certaines fonctions relatives à un écran OLED apparaissent également dans l’interface, mais elles restent naturellement réservées aux périphériques compatibles disposant de cet équipement.

L’ensemble illustre la volonté d’ASUS de construire un écosystème logiciel commun à plusieurs accessoires de la gamme ROG, plutôt que de limiter Gear Link à un seul clavier.

Un clavier agréable pour le jeu comme pour la frappe prolongée

À l’usage, la frappe du ROG Strix Morph 96 Wireless se montre confortable. Les interrupteurs linéaires fonctionnent de manière régulière, tandis que la plaque souple et les matériaux absorbants limitent la dureté des impacts.

La signature sonore reste suffisamment discrète pour convenir aux longues séances de rédaction, même si elle paraît relativement étouffée. Les stabilisateurs ne génèrent que très peu de cliquetis et les grandes touches conservent une bonne stabilité.

L’espacement plus serré demande une période d’adaptation, en particulier pour les utilisateurs habitués aux claviers pleine taille. Une fois cette étape franchie, le format permet de profiter du pavé numérique sans sacrifier une part excessive de la surface du bureau.

Le clavier se montre ainsi adapté aux jeux, à la bureautique et aux activités créatives. Sa connectivité multiple renforce encore cette polyvalence.

Un véritable clavier personnalisable ou un produit gaming enrichi ?

De nombreux fabricants utilisent désormais des termes comme hot-swap, gasket mount ou dampening afin de donner une dimension plus premium à leurs claviers gaming. Toutes les mises en œuvre ne se valent toutefois pas.

Dans le cas du ROG Strix Morph 96 Wireless, ces caractéristiques ne semblent pas avoir été ajoutées uniquement pour enrichir la fiche technique. Le démontage simplifié, la plaque en polycarbonate, le circuit imprimé south-facing et les différentes couches d’amortissement participent réellement à l’expérience.

Le produit ne remplace pas nécessairement un clavier custom assemblé entièrement sur mesure par un passionné. Il conserve une approche accessible, fortement intégrée et pensée pour fonctionner immédiatement après le déballage.

Il constitue néanmoins une porte d’entrée crédible vers la personnalisation. Les utilisateurs peuvent commencer par profiter de la configuration d’origine, puis modifier progressivement les interrupteurs, les touches ou les matériaux internes selon leurs envies.

Verdict du test ASUS ROG Strix Morph 96 Wireless

Le ROG Strix Morph 96 Wireless offre un ensemble particulièrement convaincant et réussit à concilier les exigences d’un clavier gaming moderne avec les possibilités de personnalisation d’un modèle inspiré du marché custom.

Sa qualité de fabrication constitue l’un de ses principaux atouts. Le capot supérieur en aluminium procure une sensation haut de gamme, tandis que la finition générale inspire confiance. Le design possède une véritable identité sans devenir excessivement chargé.

L’éclairage RGB se montre puissant, homogène et correctement intégré à la silhouette du clavier. Les bandes latérales et l’inscription Republic of Gamers renforcent son caractère sans donner l’impression d’un ajout purement décoratif.

Le format 96 % représente également un excellent compromis pour les utilisateurs qui souhaitent conserver un pavé numérique tout en réduisant l’encombrement. La disposition plus compacte demande une légère adaptation, mais elle libère davantage de place sur le bureau.

Les interrupteurs ROG NX Snow V2 offrent une frappe fluide et cohérente. La plaque en polycarbonate, la structure gasket mount et les couches d’amortissement contribuent à une expérience confortable, même si la signature acoustique demeure assez feutrée.

Les stabilisateurs remplissent correctement leur fonction et produisent peu de bruits parasites, bien que leur conception puisse encore être améliorée. La modularité, le démontage par le dessus et les sockets hot-swap donnent toutefois au clavier une profondeur rarement rencontrée sur un modèle gaming traditionnel.

La connectivité triple mode, les profils embarqués, les macros à la volée, Speed Tap et Gear Link complètent un équipement très riche. Le mode filaire reste le plus réactif, avec une latence mesurée nettement inférieure à celle de la connexion 2,4 GHz, mais cette dernière demeure suffisamment performante pour la plupart des joueurs.

Commercialisé autour de CHF 136.- (constaté ce jour sur le web), le ROG Strix Morph 96 Wireless présente un rapport équipement-prix attractif. Il s’adresse autant aux joueurs recherchant un clavier compact et polyvalent qu’aux amateurs de mécanique souhaitant découvrir la personnalisation sans devoir assembler eux-mêmes un modèle complet.

Les points forts

Le ROG Strix Morph 96 Wireless convainc par sa fabrication soignée, son capot en aluminium, son format compact avec pavé numérique, ses interrupteurs remplaçables à chaud et sa conception facilement démontable. Son éclairage RGB est homogène, sa connectivité triple mode particulièrement polyvalente et son interface Gear Link offre de nombreuses possibilités de configuration.

Les points à améliorer

La disposition 96 % paraît assez dense et demande une période d’adaptation. Les stabilisateurs fonctionnent correctement, mais leur conception pourrait être plus raffinée. La sonorité très amortie manquera peut-être de caractère pour certains passionnés, tandis que la latence sans fil reste sensiblement supérieure à celle obtenue avec le câble.

Conclusion

ASUS signe avec le ROG Strix Morph 96 Wireless un clavier mécanique compact, élégant et réellement polyvalent. Plus qu’un simple périphérique gaming agrémenté de quelques fonctions à la mode, il propose une architecture pensée pour la modification, un équipement logiciel complet et une qualité de fabrication cohérente avec son positionnement.

Son format 96 %, sa connectivité USB, Bluetooth et 2,4 GHz, ses switches hot-swap, sa structure gasket mount et sa personnalisation avancée en font une proposition particulièrement intéressante autour de 150 euros. Il ne satisfera peut-être pas les puristes recherchant une signature acoustique très expressive, mais il constitue un excellent équilibre entre jeu, productivité, design et possibilités d’évolution.