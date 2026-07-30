Les machines prennent le pouvoir dans la saison 7 de Call of Duty: Mobile

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Call of Duty: Mobile s’associe à Terminator 2 : Le Jugement Dernier pour proposer un nouvel événement thématique mettant en vedette le T-800 et le T-1000. La saison 7 introduit également deux nouveaux modes multijoueur, mais aussi Battle Royale : Blocus, une version remaniée de Nuketown, le fusil d’assaut Cronen Squall, la Surcharge comme nouvel atout de classe en Battle Royale, un tout nouveau Passe de combat et plus encore.

En mode multijoueur, « Exploitation de talent d’agent » met les joueurs au défi de collecter, d’améliorer et de fusionner des compétences d’opérateurs afin de créer des configurations surpuissantes. Le mode « Point stratégique : Chaos » attribue quant à lui un rôle spécialisé à chaque joueur alors que les équipes s’affrontent pour le contrôle d’un objectif fixe. En Battle Royale, rendez-vous sur Rebirth Island avec « Blocus », un mode basé sur des objectifs proposant des réapparitions, des zones de score tournantes et des zones à haute valeur qui rapportent le double de points. La saison 7 apporte également des améliorations à Nuketown grâce à un éclairage, des textures et des détails extérieurs améliorés, inspirés de la version de cette carte classique tirée de Call of Duty: Black Ops 6.

Un événement sur le thème de Terminator 2 : Le Jugement Dernier invite les joueurs à gagner de la Technologie Cyberdyne pour débloquer plus de 15 récompenses épiques, dont la prestigieuse apparence d’opérateur « Blackjack – Endosquelette ». Le Passe de combat « Précision royale » met en avant le nouveau fusil d’assaut Cronen Squall et la classe Battle Royale « Surcharge ». Les détenteurs du Passe de combat premium peuvent débloquer des apparences d’opérateurs et des plans d’armes inspirés des cybernétiques et de la Résistance. Les joueurs peuvent également s’affronter dans les modes à durée limitée de la saison lors de l’événement Arcade et gagner des points COD à durée limitée grâce à la Course aux points COD.

Dans la boutique, l’offre « Les deux font la paire » propose des apparences d’opérateurs inspirés des modèles T-800 et T-1000. En débloquant ces deux apparences, les opérateurs passent de la qualité Épique à Légendaire et vous permettent de basculer entre leurs deux formes pendant les parties et dans le salon. L’offre comprend également le fusil à pompe du modèle T-800, le HS0405 – Jugement final, ainsi que l’armement du modèle T-1000 et le BP50 – Exécution mimétique, sous forme de plans d’armes légendaires. Pour clôturer la saison, quatre plans d’armes inspirés d’armes anciennes, un tirage Cronen Squall, des offres spéciales « Soldes d’été » et des Passe de combat passés feront leur apparition.

La saison 7 : Précision royale de Call of Duty: Mobile sera disponible le 6 août à 02h00 heure de Paris.