Crazy Taxi: World Tour dévoile son prochain test réseau fermé et une nouvelle bande-annonce centrée sur la Côte ouest

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Avis à tous les allumés du bitume ! SEGA invite les joueurs de certaines régions du monde à mettre à l’épreuve leurs talents de pilote en participant au test réseau privé multijoueur de Crazy Taxi: World Tour. Les inscriptions pour participer au test réseau privé (TRP) multijoueur sont ouvertes dès maintenant et jusqu’au 31 août. Les joueurs sélectionnés seront parmi les premiers au monde à découvrir deux des modes multijoueur en ligne survitaminés du jeu. Crazy Taxi: World Tour est prévu pour 2027.

Le jeu comprendra bien entendu des modes solo et histoire lors de sa sortie officielle. Le TRP se concentre quant à lui uniquement sur l’action multijoueur en ligne : les deux modes multijoueur disponibles, Course et Police contre Taxi, seront tous deux jouables en mode Classé ou Personnalisé, ce dernier permettant de paramétrer les règles et de créer des salons personnalisés.

En mode Course, jusqu’à 6 joueurs s’affronteront pour déposer autant de passagers que possible dans une limite de temps donnée, afin de gagner le plus d’argent possible.

Dans Police contre Taxi, les joueurs sont répartis en deux équipes de 3.

Les joueurs pourront s’affronter sur 2 cartes et faire leur choix entre 4 personnages et 6 voitures disposant de diverses options de personnalisation.

Le TRP se déroulera du 12 septembre à 02h00 (CEST) au 14 septembre à 16h00 (CEST). Il servira à évaluer la stabilité des fonctionnalités de jeu multijoueur en ligne avant la sortie officielle du jeu, et proposera le crossplay entre XBOX Series X|S, XBOX sur PC, PlayStation 5 et Steam. Pour plus d’informations sur le TRP, y compris des détails sur les pays participants, les modalités d’inscription et les conditions de participation,

En plus de l’annonce du TRP, SEGA a dévoilé une bande-annonce qui donne envie de voyager. Celle-ci présente la carte Côte ouest du jeu, un lieu très connu des fans de la série.

Dans l’esprit du jeu d’origine, Crazy Taxi: World Tour inclura des boutiques en jeu représentant des marques de la vie réelle. Le nouveau jeu aprentant des villes du monde entier, chaque carte de World Tour comprendra des enseignes locales, comme les marques emblématiques IHOP et Amoeba Music pour la carte Côte ouest.

Les joueurs peuvent s’attendre à des annonces supplémentaires sur d’autres boutiques en jeu lorsque les autres cartes de World Tour seront dévoilées.

Crazy Taxi: World Tour sera disponible sur XBOX Series X|S, XBOX sur PC, Steam, PlayStation 5 et Nintendo Switch 2.