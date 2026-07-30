EA SPORTS FC 27 dévoile plus d’informations sur le gameplay

EA SPORTS offre un aperçu détaillé des principales évolutions qui façonneront l’expérience de jeu de cette nouvelle édition. Au cœur des nouveautés : un gameplay davantage orienté vers le contrôle du joueur, une défense plus manuelle, des déplacements offensifs plus intelligents et une variété accrue dans les phases de jeu arrêtées.
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