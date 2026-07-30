EA SPORTS FC 27 dévoile plus d’informations sur le gameplay

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EA SPORTS offre un aperçu détaillé des principales évolutions qui façonneront l’expérience de jeu de cette nouvelle édition. Au cœur des nouveautés : un gameplay davantage orienté vers le contrôle du joueur, une défense plus manuelle, des déplacements offensifs plus intelligents et une variété accrue dans les phases de jeu arrêtées.