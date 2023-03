Avis – Blood Bawl 3

Partager Facebook

Après 8 longues années depuis la sortie de Blood Bowl 2, Nacon et le studio Cyanide décident, afin de coller aux nouvelles règles du jeu de plateau de nous proposer ce troisième opus du célèbre jeu de football américain fantasy sous licence Warhammer. Simple mise à jour ou vraie suite ?

Avant propos : Blood Bowl 3 à été testé sur PlayStation 5.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Blood Bowl est une parodie du jeu de football américain basé sur l’univers de la célèbre franchise Warhammer. De base c’est un jeu de stratégie en plateau se jouant avec des règles de dé en tour par tour. Bien entendu le football n’est qu’un prétexte pour donner un fond au défouloir que peut devenir une partie. Accessoirement marquer un touchdown peut faire gagner votre équipe. Violence, bagarre et autres joyeusetés sont au rendez-vous. C’est bien entendu sur ce concept du jeu de plateau que le titre a su se frayer un chemin sur PC et nos consoles.

En état il va être difficile de noter Blood Bowl 3, puisqu’une grande partie des défauts relevés ici seront gommer au travers de mise à jour puisque, tout comme les précédentes éditions, Blood Bowl évolue dans le temps et se bonifie comme un bon vin. De plus et comme actuellement c’est la mode pour tout titre qui propose du multijoueur, le système de saison va débarquer dans ce troisième opus. Saison qui donne au développeur un prétexte pour ajouter, retirer, équilibrer différents aspects du jeu.

Parmi les défauts relevés sur cet opus et qui pourrait s’améliorer dans le temps grâce notamment au système de saison est le nombre d’équipes disponibles. En comparaison directe avec le 2 qui propose actuellement 24 équipes, cela fait peu pour un lancement. Mais rappelons tout de même que Blood Bowl 2 proposait il y a 8 ans que 8 équipes.

En ce qui concerne Blood Bowl 3 directement, ce qu’on note dès le lancement du titre, c’est la refonte des menus, plus agréable, plus intuitif à parcourir. Il en va de même pour la création de notre équipe mais surtout sur la personnalisation de notre équipe et staff. Au niveau du recrutement il est maintenant possible de recruter des cheerleaders, apothicaire ou encore des relances de dé, mais ce n’est pas tout car la personnalisation de notre stade, maillot, coach ou encore du ballon sont disponibles de quoi se laisser parler nos plus folles créations. Alors en ce qui concerne la personnalisation, une nouvelle fois il faudra attendre l’arrivée des saisons afin de récupérer divers cosmétiques grâce au pass de combat.

Dernier point avant de passer à la partie purement gameplay, est la partie boutique. Boutique dans laquelle il est possible d’acheter divers cosmétiques afin de personnaliser son équipe. Bien connu pour les joueurs de Blood Bowl 2, cet aspect connaît 2 grands changements qui risque d’en rebuter plus d’un. Maintenant lorsqu’on achète un objet il faut savoir qu’il est unique. Il faut comprendre par son côté unique que si vous voulez équiper votre équipe d’un casque par exemple il faudra en acheter 11 et non plus 1 objet pour toute l’équipe. De plus, pour s’acquérir d’un nouvel objet dans la boutique il faut dépenser dorénavant de la Malpierre, nouvelle monnaie virtuelle de cet opus. Actuellement il n’est pas possible de gagner cette monnaie en jeu, on risque une nouvelle fois de se reposer sur les fameux battle pass pour en gagner sinon il faut passer à la caisse pour en acquérir.

Pour ce qui est des phases de matchs, Blood Bowl 3 garde tout ce qui fait la renommée de la licence et se met à jour niveau graphique afin de correspondre au mieux aux technologies actuelles. Ceci dit, ce qui nous marque dès les premières secondes de jeu, c’est littéralement l’absence d’ambiance dans les stades mais également l’impact des coups moins percutant. Il en va de même dans l’absence des voix françaises, un comble pour un jeu français sachant que cette option était bien disponible dans le 2. Bref, espérons que le titre évoluera au fil des mises à jour et viennent gommer les quelques bugs encore présents.

Pour le reste des options de jeu, Blood Bowl 3 propose un mode en ligne ou hors ligne tous deux indépendants. La possibilité de jouer à deux sur le même écran ou en ligne et créer ou rejoindre une compétition taillée pour vous contre d’autres joueurs ou non. Actuellement le titre est en pré-saison, de quoi prendre ces marques avant de se lancer dans la bataille.

Difficile aujourd’hui de noter correctement Blood Bowl 3, tant le titre est et reste fidèle à la franchise, qu’il propose trop peu de contenu par rapport au précédent épisode. Sachant qu’au fil des jours, semaines et années dès les premières saisons et passe de combat mis en place, le titre s’étoffera naturellement.