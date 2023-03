SONY PICTURES LANCE SON PREMIER TITRE D’ANIMATION CRUNCHYROLL EN SUISSE

Partager Facebook

Ce week-end, Sony Pictures lance DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – TO THE SWORDSMITH VILLAGE en version originale japonaise sous-titrée dans les salles suisses. L’expérience sur grand écran du film d’animation, qui sera projeté en 2D et en 4DX dans une série de cinémas sélectionnés, est destinée, selon le studio, à remercier tous les fans du monde entier qui ont contribué à l’immense succès de la série «Demon Slayer».

Synopsis Après le massacre de sa famille, Tanjiro Kamado, un jeune garçon au grand cœur, décide de devenir un tueur de démons dans l’espoir de permettre à sa jeune sœur Nezuko de redevenir humaine. Avec ses camarades Zenitsu et Inosuke, ainsi qu’avec Tengen Uzui, l’un des meilleurs membres du Corps des tueurs de démons, Tanjiro s’embarque pour une mission dans le Quartier des plaisirs, où tous quatre rencontrent les redoutables démons de haut rang Daki et Gyutaro.