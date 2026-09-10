Transport Fever 3 détaille ses systèmes de gestion et son ergonomie en vidéo

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La vidéo illustre notamment en détail les améliorations liées à l’ergonomie et à la prise en main, mais également toute la partie gestion du gameplay avec des systèmes qui offrent davantage de contrôle sur le développement de son réseau.

Ce nouvel aperçu fait suite à la série First Look et détaille plusieurs des systèmes interconnectés au cœur du gameplay, ainsi que la manière dont ils façonnent l’ensemble de l’expérience. Bâtir un réseau de transport rentable reste essentiel, mais le succès financier est désormais davantage un moyen d’atteindre un objectif plus grand : aider la ville à prospérer, augmenter la population et améliorer la réputation de votre société de logistique.

Cet aperçu vidéo souligne également la manière dont chacun peut construire et développer son empire du transport, de la gestion du bien-être des citoyens à celle de l’équilibre des demandes de fret en passant par le trafic, la pollution et le bruit. Les nouvelles zones municipales offrent un meilleur contrôle sur l’impact des réseaux créés, avec des outils comme les murs antibruits, les voies ferrées souterraines, la végétalisation et les usines de traitement des déchets qui contribuent à l’essor de la ville. Il est également possible d’investir dans des monuments uniques, chacun offrant un avantage stratégique à la municipalité dans laquelle il est bâti.

Faire évoluer la ville dans le bon sens profite directement à votre entreprise. Augmenter sa réputation permet de débloquer des améliorations pour votre siège social, des monuments aux bonus uniques, la prospection de ressources, des campagnes marketing, une réduction de la pollution et plus encore. Les contrats optionnels et les subventions offrent de nouvelles manières de gagner de l’argent, de la réputation et des points d’expérience pour la ville au fil de la progression.

La maintenance a également été enrichie. Les véhicules sont entretenus automatiquement lorsqu’ils circulent à proximité des installations prévues à cet effet, mais une flotte négligée verra sa vitesse diminuer progressivement et produira davantage de bruit et de pollution.

Transport Fever 3 vous permet de choisir la manière dont vous souhaitez vous investir dans ces systèmes. Compléter des missions de campagne, expérimenter en jeu libre ou bac à sable, créer des paysages maison avec l’éditeur de carte : Transport Fever 3 offre la liberté de façonner votre empire comme vous le souhaitez vraiment.

Transport Fever 3 est prévu pour le 29 septembre sur PC, Mac et Linux via Steam, Epic Games Store et GOG, ainsi que sur PlayStation 5 et XBOX Series X|S.