HOT WHEELS Infinite Rush est désormais disponible sur consoles et PC

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HOT WHEELS Infinite Rush repousse les limites de l’arcade au-delà des emblématiques pistes orange en plongeant les joueurs dans un univers miniature conçu pour l’exploration et les sensations fortes à grande vitesse. Les joueurs peuvent rouler, explorer, collectionner, personnaliser et créer leur propre aventure à travers quatre îles interconnectées, regorgeant de courses, de défis et d’activités en monde ouvert.

Des rues animées de Wheelswood aux canyons industriels de Gearville, en passant par les paysages naturels de Tentacle Bay et les ruelles baignées de néons de Drifty Temples, chaque île possède une identité visuelle unique et propose un mélange de défis de course, d’obstacles inattendus et de nombreux objets à collectionner.

Avec plus de 150 véhicules disponibles dès le lancement, allant des modèles emblématiques Hot Wheels Originals aux légendaires réelles marques automobiles, les joueurs pourront agrandir leur garage en remportant des courses, en participant à des événements spéciaux et en affrontant les différentes équipes de pilotes présentes sur les îles, avec pour objectif ultime de décrocher le titre de Rush Master.

Quatre catégories de véhicules, Drifters, Speeders, Titans et Versatiles, proposent chacune une conduite et des caractéristiques uniques, ainsi qu’un système d’atouts permettant d’adapter les performances et le style de jeu. Les joueurs sont ainsi encouragés à expérimenter différentes configurations pour trouver celle qui leur convient le mieux. Ils pourront ainsi composer une Rush Squad prête à relever tous les défis : une équipe de quatre véhicules réunissant leur Hot Wheels préféré dans chacune des catégories. Grâce à une touche de changement rapide, ils pourront passer instantanément d’un véhicule à l’autre lors de leurs déplacements sur les îles, afin de toujours disposer du bolide le mieux adapté à chaque activité.

La personnalisation est au cœur de l’expérience, avec de nombreuses options disponibles grâce aux éditeurs de stickers et de carrosserie, qui permettent notamment de personnaliser les roues, les effets visuels du boost ainsi que les effets sonores du boost et du dash.

La créativité ne s’arrête pas au garage grâce au Track Builder, qui permet aux joueurs de concevoir des tracés uniques parfaitement intégrés à l’environnement du jeu. Son système adaptatif d’ancrage au sol permet aux modules de piste de suivre naturellement le relief du terrain, tandis que les marqueurs d’action définissent le comportement des adversaires virtuels, notamment leur trajectoire, leurs accélérations et leurs points de freinage. Les créations pouvant être partagées entre les plateformes compatibles, le Track Builder offre des possibilités infinies pour créer, partager et rivaliser avec l’ensemble de la communauté.

HOT WHEELS Infinite Rush propose également plusieurs options multijoueur, avec une fonctionnalité cross-play complète pour les défis en ligne et un mode écran partagé en local jusqu’à quatre joueurs. Les joueurs disposent ainsi de nombreuses façons de s’affronter à travers différents modes compétitifs, classements et défis asynchrones.

HOT WHEELS Infinite Rush est désormais disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X, ainsi que sur PC via Steam, le Microsoft Store et l’Epic Games Store.