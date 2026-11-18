Les promotions du black Friday commencent en europe sur le Nintendo eShop et le Nintendo Store

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Des remises sur divers jeux, packs console, produits dérivés et bien plus sont disponibles à partir du 17 novembre, pendant toute la période du Black Friday.

Cette année, à l’occasion du Black Friday, Nintendo propose de nombreuses offres, dont des promotions sur des milliers de titres en version numérique sur le Nintendo eShop, trois mois offerts pour les abonnements à Nintendo Switch Online, ainsi que des remises sur divers articles du Nintendo Store, dont des packs consoles, des jeux, des accessoires, des produits dérivés, et bien plus encore.

Les promotions débutent aujourd’hui. Le Black Friday prendra fin le dimanche 29 novembre à 23 h 59 (heure locale) sur le Nintendo eShop ; l’offre incluant des mois offerts pour les abonnements Nintendo Switch Online sera valable jusqu’au dimanche 6 décembre à 23 h 59 (heure locale) ; les remises sur les produits du Nintendo Store seront disponibles jusqu’au dimanche 10 janvier 2027 à 23 h 59 (heure locale).

Sur le Nintendo eShop, les titres en promotion incluent The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Deluxe Edition, mais aussi EA Sports FC 27, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard – Édition Digitale Deluxe, Resident Evil Requiem – Deluxe Edition, LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir – Deluxe Edition et beaucoup d’autres. D’autres jeux seront ajoutés tout au long de la période du Black Friday.

Du jeudi 19 novembre à 9 h (heure locale) au mercredi 2 décembre à 23 h 59 (heure locale), le Nintendo eShop proposera également des remises sur des titres supplémentaires, parmi lesquels : Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes, Metroid Dread, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition et Donkey Kong Country Returns HD.

La liste complète des titres concernés sera disponible sur la page des offres du Nintendo eShop.

Par ailleurs, du mardi 17 novembre au dimanche 6 décembre, tous les utilisateurs bénéficieront de trois mois (90 jours) d’abonnement au service Nintendo Switch Online offerts pour tout achat ou prolongation*1 d’un abonnement de 12 mois à Nintendo Switch Online, sur le Nintendo eShop ou le Nintendo Store, avec activation du renouvellement automatique lors du processus d’achat.

Le Nintendo Store propose en outre des remises sur les packs console à partir du mardi 17 novembre jusqu’au dimanche 10 janvier 2027. Une sélection d’accessoires Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, comme des manettes et des caméras, sont également en promotion sur le Nintendo Store, ainsi que des produits dérivés tels que le set Mario Kart : Mario et kart standard LEGO® Super Mario ou encore des articles inspirés de Super Mario Galaxy, le film. Enfin, le Nintendo Store propose des remises exclusives sur toutes les manettes classiques pour les abonnés au service Nintendo Switch Online. Tous les articles sont disponibles dans la limite des stocks.

Cette année, les promotions du Black Friday sur le Nintendo eShop et le Nintendo Store commencent aujourd’hui. Elles proposent entre autres des remises sur des milliers de titres en version numérique sur le Nintendo eShop, trois mois offerts pour les abonnements à Nintendo Switch Online, ainsi que des packs console, accessoires et produits dérivés à prix réduit sur le Nintendo Store.