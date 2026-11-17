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Au cas où vous auriez raté l’info, SEGA a dévoilé l’Inde comme dernière destination internationale pour son tout nouveau jeu d’aventure survolté Crazy Taxi: World Tour. La carte de l’Inde complète les lieux fascinants que les joueurs pourront explorer aux côtés de la côte ouest, de l’Allemagne, du Japon et du Brésil.

Sur la carte de l’Inde, les joueurs profiteront à toute allure de villes chaleureuses et accueillantes, de temples anciens et de lieux culturels importants comme le Taj Mahal. Le cadre idéal pour des explorations en taxi ! La carte de l’Inde contient trois zones distinctes : la ville, la campagne et la zone industrielle.

La sortie de Crazy Taxi: World Tour est prévue pour 2027. Le jeu sera disponible sur XBOX Series X|S, XBOX sur PC, Steam, PlayStation 5 et Nintendo Switch 2.