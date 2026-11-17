Tissée pour durer, taillée pour la précision : Razer dévoile sa collection en fibre de carbone

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La marque n° 1 des souris gaming réinterprète deux des silhouettes les plus appréciées des pros avec la collection Razer Carbon Fiber, composée des Razer Viper V4 Pro Carbon Fiber Edition et Razer DeathAdder V4 Pro Carbon Fiber Edition. Ces deux références embarquent une coque entièrement façonnée en véritable fibre de carbone tissée, choisie pour sa résistance exceptionnelle.

La fibre de carbone est un matériau de référence pour les supercars, l’aérospatiale et le sport automobile : des univers où chaque gramme compte et où la performance ne laisse aucune place au compromis. Avec la collection Carbon Fiber, Razer transpose ce savoir-faire à ses souris esport en intégrant de la véritable fibre de carbone tissée à leur coque, sans altérer les silhouettes emblématiques qui ont fait leur succès.

Une conception en fibre de carbone, façonnée par une ingénierie de pointe

Élément central de la collection, la fibre de carbone tissée a été choisie pour l’équilibre remarquable qu’elle offre entre légèreté et robustesse. Façonner la fibre de carbone pour créer une coque de souris est un processus complexe qui commence dès le tissage. Les fibres sont disposées selon un sergé 2 × 2, à l’origine du motif diagonal caractéristique de ce matériau.

Les feuilles tissées sont ensuite moulées par pressage à chaud, un procédé qui durcit le matériau sous l’effet de la chaleur et de la pression afin de lui conférer sa forme définitive. Des machines-outils à commande numérique (CNC) découpent ensuite chaque coque avec précision selon les contours caractéristiques des Viper et DeathAdder.

Pour préserver toute l’authenticité du matériau, aucune peinture ne vient recouvrir la coque. Un revêtement transparent durci aux UV protège la surface tout en révélant le tissage de la fibre de carbone.

Du tissage aux finitions, chaque étape répond au même niveau d’exigence et de précision, reflet de l’engagement de Razer à concevoir des produits haut de gamme jusque dans les moindres détails.

Légère mais robuste

Cette conception permet d’obtenir une coque remarquablement légère tout en offrant une résistance jusqu’à 53 % supérieure à celle du plastique ABS2, pour une rigidité durable même sous forte contrainte.

Avec seulement 47 g pour la Viper V4 Pro Carbon Fiber Edition et 49 g pour la DeathAdder V4 Pro Carbon Fiber Edition, les souris offrent une maniabilité exceptionnelle, pour des mouvements plus rapides et des arrêts plus précis.

Façonnée avec soin pour les pros

La collection Carbon Fiber vient enrichir les gammes Razer Viper V4 Pro et Razer DeathAdder V4 Pro, qui conservent les formes plébiscitées par les joueurs professionnels tout en adoptant un matériau éprouvé, à la fois plus léger et plus résistant.

Ces deux souris sont dotées du capteur optique Razer Focus Pro 50K Gen-3, de la technologie Razer HyperSpeed Wireless Gen-2 et des switches optiques Razer Gen-4, tout en offrant jusqu’à 180 heures d’autonomie. La Razer DeathAdder V4 Pro Carbon Fiber Edition bénéficie ainsi d’un capteur plus avancé et d’une meilleure autonomie par rapport au modèle standard.

Razer Viper V4 Pro Carbon Fiber Edition

$249.99 USD / 269,99 €

Razer DeathAdder V4 Pro Carbon Fiber Edition

$249.99 USD / 269,99 €