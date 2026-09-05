Avis – Elden Ring Tarnished Edition – Nintendo Switch 2, le chef-d’œuvre de FromSoftware tient-il la route en mode portable ?

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GOTY 2022 et référence incontournable du jeu de rôle en monde ouvert, Elden Ring débarque enfin sur Nintendo Switch 2 avec son extension Shadow of the Erdtree. Malgré quelques concessions graphiques et des ralentissements, le monument de FromSoftware conserve toute sa force, y compris en mode portable.

Voir débarquer une production majeure sur une nouvelle console constitue toujours un petit événement, même lorsqu’elle a déjà livré tous ses secrets sur d’autres plateformes. Lorsque le titre concerné n’est autre qu’Elden Ring, couronné Jeu de l’année 2022 et couvert de récompenses depuis son lancement, l’arrivée prend nécessairement une autre dimension. Le monument de FromSoftware s’installe enfin sur Nintendo Switch 2 dans sa déclinaison la plus généreuse, accompagné de son imposante extension L’Ombre de l’Arbre-Monde et de quelques contenus supplémentaires. Reste une question essentielle : la nouvelle console de Nintendo possède-t-elle suffisamment de ressources pour rendre justice à l’Entre-Terre ?

La question mérite d’autant plus d’être posée que les premières apparitions de cette adaptation avaient suscité quelques inquiétudes concernant ses performances. Porter un monde ouvert aussi vaste sur une machine hybride, tout en préservant la possibilité de l’emporter partout, impliquait nécessairement certains compromis. Après plusieurs heures passées aussi bien en mode portable que sur téléviseur, le constat se révèle heureusement beaucoup plus rassurant : malgré des concessions techniques perceptibles et une fluidité qui manque parfois de constance, Elden Ring demeure Elden Ring. Et quatre ans après sa sortie initiale, cela suffit encore à en faire une expérience exceptionnelle.

Elden Ring reste un chef-d’œuvre, y compris sur Nintendo Switch 2

Inutile de revenir dans les moindres détails sur une aventure abondamment décortiquée depuis 2022. Elden Ring nous place toujours dans la peau d’un Sans-éclat rappelé à l’existence et envoyé à travers l’Entre-Terre, un royaume dévasté dont les ruines, les habitants et les créatures racontent progressivement les conséquences de l’effondrement de l’Ordre d’Or.

Quatre années se sont écoulées depuis la découverte de cet univers et, pourtant, la formule imaginée par FromSoftware conserve une force remarquable. Cette impression de liberté presque absolue, la curiosité provoquée par une silhouette aperçue à l’horizon, la découverte fortuite d’une galerie souterraine ou encore cette sensation permanente qu’un nouveau secret attend derrière la prochaine colline continuent de produire un effet que peu de mondes ouverts sont parvenus à reproduire avec autant d’efficacité.

Nombre de productions ont depuis emprunté certaines composantes de sa formule, mais Elden Ring demeure une référence difficile à déloger. Sa plus grande réussite consiste probablement à avoir transposé les fondements exigeants des Souls dans un environnement ouvert sans diluer ce qui faisait leur identité.

Le résultat demeure parfois imparfait. Certaines zones secondaires finissent par afficher une structure répétitive et plusieurs adversaires ou sous-boss reviennent un peu trop régulièrement au fil de l’aventure. Ces défauts paraissent néanmoins presque anecdotiques face à l’ampleur du monde, à la richesse de son exploration, à l’extraordinaire direction artistique et à la variété des situations proposées.

Shadow of the Erdtree rend cette édition particulièrement généreuse

Cette édition Nintendo Switch 2 intègre également L’Ombre de l’Arbre-Monde, l’imposante extension publiée après le jeu original. Son inclusion transforme immédiatement cette adaptation en une proposition particulièrement généreuse pour les joueurs qui découvriraient Elden Ring pour la première fois.

Le DLC ajoute plusieurs dizaines d’heures d’exploration, de nouvelles régions et certains des affrontements les plus mémorables — et redoutables — jamais conçus par FromSoftware. En fonction de la manière de jouer, de l’expérience avec les Souls et du désir d’explorer chaque recoin, l’ensemble peut facilement occuper entre une quarantaine d’heures et bien au-delà de la centaine.

Elden Ring reste évidemment une expérience exigeante. La mort fait partie intégrante de l’apprentissage et certains boss réclament observation, patience et persévérance. Mais le monde ouvert permet également de contourner temporairement une difficulté, d’explorer une autre région, d’améliorer son équipement puis de revenir plus tard avec de meilleures armes et quelques niveaux supplémentaires.

C’est précisément cette liberté qui rend Elden Ring plus accessible que ne le laisse penser sa réputation. Le jeu ne devient jamais véritablement facile, mais il offre suffisamment d’outils et d’alternatives pour permettre à chacun de trouver sa propre manière de progresser.

Deux nouvelles classes pour faciliter les premiers pas

Cette édition Nintendo Switch 2 apporte quelques nouveautés, même si elles restent secondaires par rapport à l’immensité du contenu existant. Deux classes supplémentaires font notamment leur apparition : le Chevalier d’Idus et le Chevalier Lourd.

Toutes deux commencent l’aventure avec une protection robuste et un équipement immédiatement efficace, la première disposant également d’un bouclier. Elles constituent ainsi des choix intéressants pour les néophytes qui souhaiteraient aborder l’Entre-Terre dans des conditions légèrement plus confortables, mais peuvent également séduire les vétérans désireux de faciliter les premières heures d’une nouvelle partie.

Quelques équipements inédits sont également disséminés dans le monde tandis que Torrent, la fidèle monture spectrale, bénéficie de nouvelles possibilités de personnalisation. Rien de suffisamment important pour bouleverser l’expérience, mais ce n’était de toute façon pas nécessaire.

Elden Ring et son extension disposent déjà d’une quantité de contenu considérable. La véritable priorité de cette adaptation résidait donc ailleurs : proposer un portage suffisamment solide pour préserver l’expérience originale.

Elden Ring sur Switch 2 : des concessions graphiques inévitables

Il aurait été irréaliste d’attendre de cette version Nintendo Switch 2 qu’elle rivalise frontalement avec les déclinaisons PS5 ou avec un PC haut de gamme. Les compromis apparaissent rapidement, notamment lorsqu’on observe les environnements à moyenne et longue distance.

La végétation se révèle moins dense et certains éléments affichent un niveau de détail inférieur. En s’approchant de certaines surfaces, plusieurs textures trahissent également les origines techniques d’un jeu dont le moteur ne constituait déjà pas une référence graphique lors de sa sortie en 2022.

Ces limitations ne suffisent heureusement jamais à compromettre ce qui demeure l’une des principales forces d’Elden Ring : son extraordinaire direction artistique. Châteaux gigantesques surgissant derrière une colline, architectures impossibles, marécages inquiétants, cités enfouies et panoramas vertigineux conservent leur puissance évocatrice malgré la réduction de certains détails.

Le spectacle repose davantage sur la composition des paysages, les jeux de lumière et la démesure des architectures que sur une accumulation de prouesses graphiques. Cette particularité joue incontestablement en faveur du portage Nintendo Switch 2.

Des performances correctes, mais des ralentissements encore visibles

C’est davantage du côté de la fluidité que les limites de cette adaptation se font sentir. Elden Ring fonctionne globalement de manière satisfaisante, mais les ralentissements demeurent suffisamment fréquents pour être remarqués.

Ils apparaissent particulièrement lorsque l’écran se remplit d’effets visuels ou que certains combats deviennent plus chaotiques. La caméra à la troisième personne permet de mieux absorber ces variations que dans un jeu de tir extrêmement nerveux, mais elles peuvent malgré tout affecter ponctuellement la lisibilité d’un affrontement où quelques fractions de seconde font parfois toute la différence.

Le problème se montre davantage perceptible en mode portable. Lorsque les effets s’accumulent et que la fluidité diminue, suivre précisément les animations adverses peut devenir plus compliqué. Sur téléviseur, l’expérience paraît globalement plus confortable et c’est incontestablement sur son dock que cette version se montre sous son meilleur jour.

En matière de rendu général, cette adaptation pourrait grossièrement être située entre les versions PS4 et PS5. Ce positionnement n’a rien de déshonorant compte tenu de la nature hybride de la console et de l’ampleur du monde affiché.

En mode portable, l’Entre-Terre impressionne malgré tout

La véritable singularité de cette édition reste évidemment la possibilité d’emporter Elden Ring partout. Et malgré ses concessions, observer l’Entre-Terre fonctionner directement entre ses mains conserve quelque chose d’assez impressionnant.

Les panoramas restent immenses, le monde ouvert se déploie généralement sans interruption majeure et l’exploration conserve toute sa fluidité structurelle. La possibilité d’interrompre une partie puis de reprendre quelques dizaines de minutes plus tard transforme également la manière d’aborder une aventure traditionnellement associée à de longues sessions devant un téléviseur ou un écran de PC.

L’adaptation de l’interface est satisfaisante. Les textes restent suffisamment lisibles, les menus réagissent rapidement et aucune difficulté majeure n’apparaît lorsqu’il s’agit de gérer son inventaire ou de consulter ses statistiques sur l’écran de la console.

Elden Ring se prête par ailleurs étonnamment bien à cette utilisation nomade. Explorer une petite zone, partir à la recherche d’un site de grâce ou tenter une nouvelle fois de vaincre un boss s’intègre parfaitement à des sessions plus courtes.

Joy-Con ou manette Switch 2 Pro : le confort fait la différence

Les contrôles constituent en revanche un domaine dans lequel le mode portable révèle quelques limites. Elden Ring réclame régulièrement une excellente précision, notamment lorsqu’il faut gérer simultanément esquives, attaques, déplacements de caméra et changements d’équipement.

Les Joy-Con remplissent leur mission, mais leur ergonomie paraît moins adaptée aux longues sessions et aux combats les plus exigeants qu’une manette traditionnelle. Dans cette configuration, une manette Nintendo Switch 2 Pro apporte un confort et une précision nettement supérieurs, particulièrement lors des affrontements les plus difficiles.

FromSoftware n’exploite par ailleurs pas réellement les spécificités des Joy-Con pour transformer l’expérience. La reconnaissance des mouvements permet essentiellement de déclencher certaines émotes, une possibilité déjà connue sur les versions PlayStation. Ceux qui espéraient une adaptation tirant pleinement parti des particularités matérielles de la Switch 2 resteront donc sur leur faim.

Verdict : Elden Ring reste incontournable sur Nintendo Switch 2

Fallait-il réellement craindre l’arrivée d’Elden Ring sur Nintendo Switch 2 ? Après avoir parcouru une nouvelle fois l’Entre-Terre, la réponse est largement rassurante.

Cette adaptation n’est évidemment pas la meilleure version technique du chef-d’œuvre de FromSoftware. Les éditions PS5, Xbox Series et PC conservent un avantage en matière de qualité graphique et, surtout, de performances. Elles peuvent également être trouvées à des tarifs particulièrement attractifs plusieurs années après leur commercialisation.

Mais considérer uniquement ces différences reviendrait à oublier la principale raison d’être de cette édition : pouvoir parcourir Elden Ring sur une console hybride et poursuivre l’aventure pratiquement partout.

Sur ce terrain, le pari est réussi. Les concessions graphiques sont visibles sans jamais dénaturer la fabuleuse direction artistique, tandis que les ralentissements constituent le défaut technique le plus gênant, particulièrement en mode portable lorsque l’action devient chargée. Ils restent néanmoins insuffisants pour remettre sérieusement en cause la qualité générale de l’expérience.

Les nouveaux contenus demeurent anecdotiques et cette édition n’exploite que timidement les fonctions spécifiques de la Nintendo Switch 2. Mais l’essentiel se trouve ailleurs : Elden Ring, son immense monde ouvert et L’Ombre de l’Arbre-Monde sont réunis dans une version nomade globalement convaincante.

Pour ceux qui n’ont encore jamais posé le pied en Entre-Terre, cette adaptation représente donc une excellente porte d’entrée, à condition d’accepter quelques sacrifices techniques. Pour les vétérans, la possibilité de transporter l’un des jeux les plus marquants de ces dernières années partout avec soi constitue à elle seule un argument séduisant.

Quatre ans après son sacre au titre de GOTY 2022, Elden Ring n’a finalement rien perdu de sa superbe. La Nintendo Switch 2 ne lui offre peut-être pas son plus beau royaume, mais elle lui permet d’en conquérir un nouveau sans jamais faire disparaître ce qui en faisait un chef-d’œuvre.