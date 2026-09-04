IFA 2026 : intelligence artificielle, PC nouvelle génération et maison connectée au cœur des annonces

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

L’IFA 2026 confirme une tendance désormais impossible à ignorer : l’intelligence artificielle ne constitue plus seulement une fonction logicielle ajoutée à certains appareils, mais devient progressivement l’architecture autour de laquelle se construisent ordinateurs, objets connectés, appareils électroménagers et nouvelles interfaces. À Berlin, les premières annonces dessinent un marché où l’IA locale, la mobilité et l’automatisation domestique occupent une place centrale.

Lenovo figure parmi les constructeurs les plus offensifs de cette édition. Le groupe a présenté une nouvelle vague de PC Yoga et ThinkBook axés sur l’IA, avec notamment le Yoga Pro 9n équipé de la plateforme NVIDIA RTX Spark, pensée pour exécuter localement des charges de travail d’intelligence artificielle particulièrement exigeantes. La marque expérimente également de nouveaux formats avec Project AeroBlade, un ordinateur portable ultrafin sans ventilateur, et Project Swan, dont l’écran déroulable peut passer d’environ 14 à 17 pouces. Lenovo étend parallèlement son assistant Qira à davantage de PC, smartphones Motorola et même à la moto watch ultra.

ASUS suit une trajectoire similaire avec ses nouveaux ProArt P16, P14 et GR1X Mini PC, eux aussi construits autour de NVIDIA RTX Spark. La plateforme peut fournir jusqu’à 1 pétaflop de puissance dédiée à l’IA et prendre en charge jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée, avec l’ambition de faire tourner localement de grands modèles, de générer des contenus et de traiter des projets 3D particulièrement lourds. L’objectif est clair : transformer le PC personnel en véritable station de travail IA, sans dépendre systématiquement du cloud.

Acer s’est également montré très prolifique. Le constructeur a dévoilé le Predator Atlas 7, une console PC portable de 7 pouces sous Windows 11 pouvant recevoir jusqu’à 24 Go de mémoire, un SSD de 1 To et une batterie de 80 Wh. La firme présente aussi le Project DualPlay Mini, concept hybride entre machine de jeu et outil de productivité, ainsi qu’un mini-PC Acer SFF RTX Spark capable lui aussi d’atteindre 1 pétaflop de calcul IA. Plus surprenant encore, Acer ressuscite Packard Bell à l’occasion du centenaire de la marque, avec une nouvelle gamme lifestyle emmenée par le portable DotBook de 14,5 pouces.

Le constructeur taïwanais multiplie par ailleurs les formats atypiques : Aspire G 3D 16 à affichage 3D sans lunettes, écran portable ePaper EP130K, extension triple écran PD163Q P3 et nouveau Vero 16 davantage tourné vers la réparabilité et la réduction de son impact environnemental.

Du côté des smartphones, TCL réalise l’une des annonces les plus intéressantes avec la série P80. Les P80 Pro et P80 Ultra inaugurent une association entre technologie NXTPAPER et dalle AMOLED, avec un écran 6,83 pouces 1,5K à 120 Hz pouvant atteindre 3 200 nits. Le P80 Ultra ajoute un téléobjectif périscopique 50 Mpx avec zoom optique 3x, tandis que les fonctions IA s’étendent notamment à Gemini, à la traduction et à certaines fonctions de lecture intelligente.

Samsung privilégie de son côté l’écosystème. Son espace CONNECT met en scène une maison dans laquelle téléviseurs, mobiles et électroménager communiquent autour de l’IA. La marque présente également un Galaxy Book6 de 14 pouces, ainsi que de nouveaux lave-linge Bespoke AI conçus pour réduire davantage leur consommation énergétique.

L’audio et la santé ne sont pas oubliés. Anker dévoile notamment les Soundcore Sleep Earbuds 4 Pro, des écouteurs destinés au sommeil qui associent réduction des nuisances sonores, suivi de la fréquence cardiaque et de la variabilité cardiaque grâce à des capteurs PPG, tandis que leur boîtier intègre un écran AMOLED capable d’afficher un résumé de la nuit.

Enfin, la maison connectée reste omniprésente. Dreame élargit encore son écosystème au-delà des aspirateurs et robots tondeuses, tandis que Philips Hue mise sur de nouveaux éclairages OmniGlow et que les fabricants de robots domestiques poursuivent l’automatisation des tâches quotidiennes. L’IFA 2026 apparaît ainsi moins comme un salon de gadgets isolés que comme la démonstration d’une nouvelle génération d’appareils capables de communiquer, d’analyser leur environnement et de prendre davantage d’initiatives.

Au-delà des produits eux-mêmes, une tendance domine donc nettement cette édition : le passage de l’IA générative à l’IA embarquée et agentique. Après avoir envahi les logiciels, elle gagne désormais le processeur, le PC, la montre, l’électroménager et la maison entière. L’IFA 2026 pourrait bien rester comme l’édition où cette promesse a commencé à devenir véritablement tangible.