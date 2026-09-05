Lenovo Qira débarque sur Android 17, Gmail et les montres : l’assistant IA veut connecter tous vos appareils

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À l’IFA 2026, Lenovo accélère le déploiement de Qira, son assistant IA désormais compatible avec les smartphones Motorola sous Android 17, la Moto Watch Ultra, Gmail, Outlook et Slack. Son ambition : assurer une véritable continuité entre PC, smartphone, montre et services en ligne.

Lenovo profite de l’IFA 2026 pour accélérer considérablement le développement de Qira, son assistant personnel basé sur l’intelligence artificielle. Après avoir fait ses premiers pas sur PC, la technologie gagne désormais les smartphones Motorola sous Android 17, s’invite sur la Moto Watch Ultra et se connecte à Gmail, Outlook, Slack ou encore Google Agenda. Derrière cette multiplication des intégrations se dessine une ambition beaucoup plus importante : instaurer une véritable continuité entre ordinateur, smartphone, montre connectée et services en ligne, à la manière de l’écosystème qu’Apple cherche depuis longtemps à construire autour de ses propres appareils.

L’idée répond à une situation devenue presque paradoxale. En 2026, un utilisateur peut parfaitement travailler avec Copilot sous Windows, solliciter Gemini sur son smartphone Android, utiliser Siri sur une tablette et converser avec Alexa dans son logement, tout en faisant régulièrement appel à ChatGPT ou Claude. Une abondance d’intelligences artificielles qui ne signifie pourtant pas que ces différents assistants communiquent efficacement entre eux.

Passer de l’ordinateur au smartphone impose ainsi encore trop souvent de retrouver le même courrier électronique, de rechercher une conversation Slack déjà consultée ou de rouvrir un document abandonné quelques minutes auparavant. Lenovo veut précisément s’attaquer à cette fragmentation avec Qira, dont les nouvelles capacités présentées à l’IFA 2026 élargissent sensiblement le champ d’action.

Lenovo Qira se déploie sur davantage de PC, Android 17 et la Moto Watch Ultra

Initialement dévoilé au CES 2026, puis progressivement installé sur une vingtaine d’ordinateurs à partir du Mobile World Congress de mars, Qira est désormais disponible sur plus de 80 configurations Lenovo ainsi que sur plusieurs tablettes et appareils Motorola.

L’IFA de Berlin marque une nouvelle étape de cette expansion. Lenovo abaisse tout d’abord les exigences matérielles de son assistant, qui devient accessible aux ordinateurs équipés de 16 Go de mémoire vive. Cette évolution pourrait considérablement augmenter le nombre de machines compatibles et, par conséquent, accélérer son adoption au-delà des seuls PC les plus haut de gamme.

La deuxième nouveauté concerne l’écosystème mobile de Motorola. Qira arrive sur les gammes Motorola Edge, Signature et Razr fonctionnant sous Android 17, donnant ainsi à Lenovo un moyen de prolonger son assistant au-delà de l’ordinateur.

L’intégration va même jusqu’au poignet puisque la Moto Watch Ultra devient la première montre connectée compatible avec la commande vocale « Hey Qira ». L’utilisateur peut ainsi solliciter l’assistant sans nécessairement sortir son smartphone ou ouvrir son ordinateur.

Cette extension à plusieurs catégories d’appareils constitue un élément essentiel de la stratégie du constructeur : Qira ne veut pas simplement devenir une nouvelle interface conversationnelle, mais un intermédiaire capable d’accompagner l’utilisateur lorsqu’il passe d’un appareil à un autre.

Gmail, Outlook et Slack deviennent accessibles depuis Lenovo Qira

La troisième nouveauté pourrait cependant être la plus déterminante pour l’utilisation quotidienne. Qira peut désormais se connecter à plusieurs services professionnels et personnels largement répandus, parmi lesquels Gmail, Google Agenda, Google Contacts, Slack, Outlook Mail et Outlook Calendar.

Ces nouvelles intégrations reposent notamment sur Workato, spécialiste des plateformes d’automatisation et d’intégration d’entreprise. Elles viennent compléter les connexions déjà proposées avec des services tels que Notion et Perplexity.

Cette ouverture permet à Qira d’aller sensiblement plus loin que la simple réponse à des questions générales. L’assistant peut potentiellement retrouver des informations dispersées entre différents services, restituer le contexte d’une conversation ou faciliter la recherche d’un rendez-vous sans obliger son propriétaire à parcourir successivement plusieurs applications.

Lenovo annonce par ailleurs que son assistant demeure gratuit et ne nécessite aucun abonnement supplémentaire. Qira doit être proposé dans six langues, même si le constructeur n’en a pas encore détaillé la liste complète.

La bataille des assistants IA se déplace vers la continuité entre les appareils

Lenovo est évidemment loin d’être le seul constructeur à vouloir installer son intelligence artificielle au centre de l’expérience utilisateur. Après une première phase durant laquelle les fabricants ont essentiellement cherché à démontrer les capacités de leurs modèles, la compétition semble désormais se déplacer vers leur intégration dans l’ensemble de l’écosystème numérique.

Samsung a ainsi multiplié les moteurs d’intelligence artificielle au sein de sa génération Galaxy S26, en combinant notamment Gemini, Perplexity et une nouvelle évolution de Bixby. Apple s’appuie pour sa part sur les technologies de Google pour renforcer la nouvelle génération de Siri associée à iOS 27, tandis que Microsoft continue d’étendre Copilot au cœur de Windows et que HP développe son propre AI Companion.

Derrière ces initiatives se cache un enjeu stratégique majeur. L’assistant qui devient le principal point d’entrée vers les informations, les applications et les services numériques occupe une position privilégiée dans la relation entre l’utilisateur et son environnement informatique.

La bataille de l’intelligence artificielle ne consiste donc plus seulement à déterminer quel modèle répond le mieux à une question. Elle porte désormais sur la capacité à conserver le contexte, à retrouver une information indépendamment de l’appareil utilisé et, à terme, à exécuter certaines actions au nom de son propriétaire.

Motorola constitue l’un des principaux atouts de Lenovo face aux autres fabricants de PC

Dans cette compétition, Lenovo dispose d’un avantage dont la plupart des constructeurs traditionnels de PC ne bénéficient pas : Motorola. Grâce à sa filiale spécialisée dans les smartphones, le groupe peut développer une continuité directe entre ordinateurs et appareils mobiles sans dépendre exclusivement des environnements conçus par Google ou Microsoft.

C’est précisément cette transversalité que Qira cherche à exploiter. Commencer une tâche sur un PC Lenovo, retrouver son contexte sur un Motorola Razr puis interroger l’assistant depuis une Moto Watch Ultra dessine un environnement dans lequel les frontières matérielles deviennent progressivement moins perceptibles.

La réalité technique demeure néanmoins plus complexe que l’image d’un assistant entièrement développé et exploité en vase clos par Lenovo. Qira s’appuie notamment sur Azure et Windows Foundry pour certaines fonctions dans le cloud, tandis que Workato intervient comme intermédiaire entre l’intelligence artificielle et plusieurs services tiers.

La technologie propriétaire de Lenovo doit donc surtout être comprise comme la couche qui orchestre l’expérience et assure la continuité entre différents appareils et services, davantage que comme une infrastructure fonctionnant exclusivement avec les technologies du constructeur.

La confidentialité devient centrale lorsque Qira accède aux e-mails et calendriers

Lenovo met logiquement en avant le traitement local d’une partie des informations et l’existence d’une base de connaissances chiffrée directement sur l’appareil. Cette approche permet de conserver certaines données à proximité de l’utilisateur plutôt que de les transmettre systématiquement vers des serveurs distants.

Mais les fonctions potentiellement les plus intéressantes de Qira sont précisément celles qui nécessitent une connexion aux services en ligne. Retrouver un changement de rendez-vous mentionné dans Gmail, résumer plusieurs messages Slack ou consulter un événement Outlook implique nécessairement d’autoriser l’assistant à interagir avec ces comptes.

La question de la confidentialité ne se limite donc plus à savoir si certaines opérations sont réalisées localement ou dans le cloud. Elle concerne également les autorisations accordées aux différents intermédiaires techniques et la quantité d’informations personnelles ou professionnelles auxquelles l’assistant peut accéder.

Lenovo précise à ce titre que Qira sollicite l’autorisation de l’utilisateur avant d’effectuer certaines actions. Un garde-fou indispensable à mesure que les assistants IA évoluent du simple rôle de moteur conversationnel vers celui d’agent capable d’intervenir directement dans les services numériques.

Qira peut-il réellement devenir l’équivalent de l’écosystème Apple chez Lenovo ?

Sur le principe, Qira apporte une réponse pertinente à l’un des principaux défauts de l’intelligence artificielle actuelle : sa fragmentation. Multiplier les assistants n’a que peu d’intérêt si chacun ignore ce que l’utilisateur vient d’accomplir sur l’appareil voisin. La possibilité de conserver un contexte entre PC, smartphone, montre et services en ligne représente donc une évolution beaucoup plus importante qu’une simple amélioration du chatbot.

Lenovo se heurte cependant à une difficulté structurelle. Apple maîtrise depuis longtemps une grande partie de sa chaîne matérielle et logicielle, de l’iPhone au Mac en passant par l’Apple Watch et l’iPad, ce qui lui permet de développer une continuité particulièrement étroite entre ses différentes catégories de produits.

Lenovo possède certes une présence considérable sur le marché du PC ainsi que Motorola dans les smartphones, mais son écosystème reste beaucoup moins homogène. Un propriétaire d’un ThinkPad peut parfaitement utiliser un smartphone Samsung, une Apple Watch ou une tablette d’une autre marque. Dans cette configuration, une partie de l’intérêt de Qira disparaît nécessairement.

C’est tout le paradoxe de la stratégie présentée à l’IFA 2026. Qira apparaît comme un assistant intelligemment conçu pour réduire la fragmentation numérique, mais sa réussite dépendra largement de sa capacité à dépasser les frontières du propre catalogue de Lenovo.

Ajouter un nouvel assistant IA à un quotidien déjà occupé par Gemini, Copilot, Siri, Alexa, ChatGPT ou Claude peut sembler contradictoire. Mais si Lenovo parvient réellement à faire de Qira une couche de continuité capable de relier appareils, messageries, calendriers et services professionnels, le constructeur pourrait transformer ce qui ressemble aujourd’hui à un assistant supplémentaire en quelque chose de beaucoup plus intéressant : un véritable trait d’union entre les différentes composantes de notre vie numérique.