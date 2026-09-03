Call Of Duty: Mobile accueille Honkai Impact 3rd dans sa saison 8 – Face Au Destin

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Préparez-vous à affronter le destin avec le lancement, le 10 septembre, de la saison 8 de Call of Duty: Mobile : Face au destin. Cette nouvelle saison de Call of Duty: Mobile est associé à Honkai Impact 3rd et propose notamment un nouveau mode Multijoueur de tir en vue aérienne de type roguelike. Vous découvrirez aussi un nouveau point d’intérêt Battle Royale qui sera disponible pour une durée limitée, ainsi que trois tirages d’opérateurs thématiques et trois armes mythiques. La saison 8 apporte également la mitraillette Static-HV, le fusil d’assaut ISO Hemlock, un tout nouveau passe de combat, et bien plus encore

Cette collaboration, inspirée des Valkyries de Honkai Impact 3rd, s’étend aux modes Multijoueur, Battle Royale, et bien au-delà. De nombreux éléments seront ajoutés comme des quêtes scénarisées, une encyclopédie des personnages ainsi qu’un Dormitory. Un nouveau système de collection et d’opérateurs font aussi leur apparition. La tête d’affiche de cette collaboration est un nouveau mode Multijoueur : un jeu de tir roguelike en vue aérienne. Dans ce mode de jeu, jusqu’à trois joueurs font équipe sur trois cartes pour repousser des vagues de monstres jusqu’au boss final. Les coffres d’élite offrent des améliorations, notamment des traits d’armes, des stigmates ou encore des puces. Les objets obtenus aléatoirement et les voies d’amélioration vous offrent des configurations différentes à chaque partie, ce qui permet d’explorer et de créer une multitude de stratégies.

Du côté de Battle Royale, la Plateforme quantique, disponible pour une durée limitée, fait son apparition dans Isolated. Les escouades doivent mener à bien une mission pour localiser un téléporteur, le défendre, puis le franchir pour affronter des ennemis inspirés de Honkai Impact 3rd. Une fois les ennemis battus, ils pourront récupérer le butin qui les attend de l’autre côté. La saison 8 marque également le lancement de l’événement mythique gratuit, un défi inter-saisons où les joueurs assidus peuvent gagner l’une des trois armes mythiques de l’arsenal d’armes mythique Honkai. Un événement thématique proposant des récompenses telles que l’apparence d’opérateur Scylla – Rita Rossweisse, le plan de fabrication de l’arme de corps-à-corps Faux – Faux d’Aphrodite et le camouflage – Course de Rosette sera aussi disponible dès le lancement.

Le Passe de combat Face au destin met en avant l’ISO Hemlock, un fusil d’assaut à faible recul conçu pour le combat à moyenne portée. Tandis que le Passe de Défi de la saison 8 propose le Static-HV, une mitraillette agressive dotée d’un chargeur de 50 cartouches et d’une cadence de tir élevée. Les détenteurs du Passe Premium peuvent débloquer des apparences d’opérateurs (notamment Keegan – Médecin de terrain, Raie Manta – Fabricante de mécha , Cipher – Pilote de mécha et Corso – Renégat blindé ), ainsi que des plans d’armes (tels que le Striker – Châssis chibi et le SP-R 208 – Récupération ). Pour compléter cette collaboration, les trois tirages d’opérateurs Honkai Impact 3rd associent chacun un opérateur légendaire à une arme légendaire. L’arsenal d’armes mythique Honkai propose trois armes mythiques en une seule offre : l’ISO Hemlock – Noyau du tonnerre, le Static-HV – Noyau de feu et le BAL-27 – Noyau de la raison.

La saison 8 : Face au destin de Call of Duty: Mobile sera disponible le 10 septembre à 02h00 heure de Paris.