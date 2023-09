Avis – Fae Farm

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Après un premier titre en 2018 avec la mise en ligne de Dauntless, le studio Phoenix Labs, essentiellement composé d’anciens de Riot Game, propose une toute nouvelle expérience, loin de ce que nous attendions du studio. Avec Fae Farm, Phoenix Labs offre au joueur de vivre l’expérience d’un somptueux mélange entre RPG, simulation de ferme chaleureuse, mais également, d’exploration au travers d’un monde féérique rempli de magie et de douceur, le tout avec la possibilité de parcourir ce monde haut en couleur jusqu’à quatre joueurs en ligne. Alors non, Fae Farm n’est pas une copie d’Animal Crossing, bien qu’il s’en rapproche, ne serait-ce que sur sa partie simulation de ferme et les nombreuses possibilités de personnalisations de son avatar et de sa ferme. Bref, nous avons pu mettre la main sur le jeu et après quelques heures passées dans ce monde magique, nous sommes totalement sous le charme de cette aventure.

Avant-Propos : Ce test a été réalisé sur PC, avec la version Steam. Fae Farm est principalement développé pour la Nintendo Switch et est actuellement une exclusivité console. Bien que l’expérience proposée soit tout à fait plaisante sur PC, Fae Farm est beaucoup plus taillé pour une expérience mobile.

Bienvenue à Azoria

Après avoir trouvé un message jeté à la mer, vous décidez de partir et de répondre à l’appelle faite par le maire d’Azoria qui demande de l’aide pour faire prospérer son île en proie à divers phénomènes magiques qui empêchent toutes personnes de quitter l’île. En soi, tout ceci n’est qu’un prétexte afin de mettre en place l’univers. Ne vous attendez pas à une histoire très recherchée, ou à une intrigue digne d’un grand RPG, ici tout est fait pour juste s’amuser et passer un bon moment en jeu. Vous allez rapidement vous en rendre compte en réalisant le premier chapitre qui sert de tutoriel et de mise en bouche pour votre aventure en Azoria.

De ce fait, une fois votre ferme récupérée et accommodé avec les premières mécaniques, votre aventure sera rythmée par sa gestion, ce qui comprend les ressources, les animaux, mais aussi toute sorte de crafts, mais également par un grand nombre de quêtes principales et secondaires pour vous faire avancer dans votre épopée et de vous faire rencontrer de nouveaux habitants et pourquoi pas, créer une romance. Oui, sous ses fausses aires de jeu mignon arborant des graphismes simples et haut en couleur, Fae farm est bien plus complet en termes de fonctionnalité et de possibilité qu’on peut croire du premier coup d’œil. C’est, ce qui fait toute la force de ce titre, il suffit de regarder l’almanach pour se rendre compte de l’étendu des possibilités en termes de personnalisation, de ressources à récupérer, d’objet à créer et j’en passe. C’est sans compter sur sa partie exploration de l’île, mais aussi des donjons disponibles. Donjon qui sert principalement à récupérer de précieuses ressources. Composé de plusieurs niveaux, qu’on débloque au fur et à mesure, les donjons mettent également à l’épreuve vos capacités de combat et de magie.

Construit autour d’une structure RPG, Fae Farm, demandera des heures et des heures afin de terminer votre épopée. Qui dit RPG, dit gestion de personnages pour ce qui est de ses points de vies, d’énergies ou encore de manas. Pour essayer de résumer l’ensemble des mécaniques, votre aventure est rythmée par un cycle de journée. Chaque journée qui se termine est ponctuée par un résumé de votre activité et des ventes que vous avez faites. L’ensemble géré dans un calendrier qui gère le cycle des saisons et météo sur une année. Bien entendu, tout ceci à une répercussion sur le jeu. Par exemple sur la disponibilité de certaines ressources en fonction de la saison, ou encore des anniversaires de vos amis (PNJ en jeu), les relations comptent énormément dans Fae Farm et l’impact de la météo sur votre humeur. Mais encore une fois, qui dit RPG, dit également gestion de vos outils, mais également du niveau atteint dans chaque domaine. Pour faire simple, chaque outil demande divers matériaux pour évoluer et ainsi débloquer de nouvelles ressources. Classique. Mais vous gagnez aussi des niveaux en minage, cueillette, capture de bestioles, cuisines, soins aux animaux et la liste ne s’arrête pas là, afin d’augmenter votre efficacité.

Ensuite, en ce qui concerne votre avatar, chacune de vos actions, coupe de bois, minage, pêche ou attaque, grignote petit à petit votre barre d’énergie qu’il faut particulièrement surveiller. Bien entendu, votre énergie est réinitialisée chaque jour, mais il existe d’autre moyen de récupérer une partie de votre énergie grâce aux différentes récoltes, des plats ou potions fabriqués. Par ailleurs, je vous conseille de toujours faire un stock avant de partir dans la découverte d’un donjon.

Fae Farm est la petite surprise de cette rentrée 2023, et propose une expérience très solide, mais surtout très agréable à parcourir. Pour nous, c’est le petit coup cœur du moment ! Alors oui, le titre ne réinvente pas les différents concepts utilisés, mais les utilise avec intelligence tout en restant un jeu très grand public puisque Fae Farm est fait pour s’amuser sans prise de tête. Ce n’est pas le but du jeux-vidéo à la base ?