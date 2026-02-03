Avis – Falchion Ace 75 HE : la vision premium du clavier gaming selon Asus

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Sans mode sans fil mais riche en innovations ciblées, le Falchion Ace 75 HE assume son positionnement haut de gamme. Un clavier filaire pensé pour ceux qui privilégient la précision et la maîtrise à chaque frappe.

Présenté lors du CES 2026, l’Asus ROG Falchion Ace 75 HE incarne avec assurance ce que l’on est en droit d’attendre d’un clavier gaming haut de gamme en 2026. Derrière une appellation à rallonge se cache un périphérique particulièrement abouti, combinant technologies de pointe, ergonomie soignée et une approche pragmatique de la personnalisation — sans céder aux excès habituels des logiciels propriétaires.

Un concentré de technologies pour joueurs exigeants

Au cœur du Falchion Ace 75 HE, Asus intègre ses switches magnétiques ROG HFX V2, lubrifiés en usine, capables d’un point d’activation réglable entre 0,1 et 3,5 mm. Une plage légèrement inférieure à celle de certains concurrents (souvent étendue jusqu’à 4 mm), mais qui n’entrave en rien les performances en jeu. Associés à un polling rate de 8 000 Hz, au Rapid Trigger et à une gestion RGB complète, ces interrupteurs assurent une réactivité extrême et une frappe à la fois fluide et précise.

Contrairement à de nombreux périphériques gaming, Asus fait ici le choix judicieux d’un outil de configuration web, évitant l’installation d’un logiciel lourd et souvent intrusif. Un détail loin d’être anodin pour les utilisateurs lassés des suites logicielles envahissantes.

Seule véritable concession : l’absence de mode sans fil. Un choix assumé, tant les exigences énergétiques liées au taux d’interrogation élevé, aux switches magnétiques et à l’éclairage RGB rendent de toute façon l’usage filaire plus cohérent pour ce type de clavier orienté compétition.

Réglages à la volée : l’atout maître du Falchion Ace 75 HE

L’une des signatures de ce modèle réside dans ses commandes physiques dédiées au réglage de la sensibilité. À l’arrière gauche, on retrouve la barre tactile programmable, déjà aperçue sur les précédents Falchion. Mais c’est surtout la molette rotative, placée en haut à droite, qui fait la différence.

Contrairement aux jog wheels classiques dédiés au volume ou au défilement, celle-ci permet d’ajuster en temps réel le point d’activation et la sensibilité du Rapid Trigger, soit globalement, soit touche par touche. L’objectif est clair : affiner les réglages sans quitter une partie ni replonger dans les menus. Une approche particulièrement pertinente pour les joueurs compétitifs, même si l’absence d’un petit affichage numérique indiquant précisément la valeur sélectionnée se fait quelque peu regretter.

À cela s’ajoute un interrupteur physique situé à l’arrière du clavier, permettant d’activer ou de désactiver instantanément le Rapid Trigger — un atout appréciable pour basculer facilement entre jeu intensif et frappe bureautique plus confortable.

Format 75 % : compacité maîtrisée et polyvalence assumée

Avec son format 75 %, le Falchion Ace 75 HE parvient à un équilibre rare. Presque aussi compact qu’un 65 %, il conserve néanmoins les touches directionnelles ainsi qu’une colonne de touches fonctionnelles à droite du backspace, indispensables pour un usage professionnel ou créatif.

Lors de plusieurs sessions mêlant jeu et rédaction, le clavier s’est montré irréprochable. Les switches HFX V2 offrent une frappe douce, homogène, sans jeu perceptible, et une sonorité maîtrisée. Si certains préféreront le rendu légèrement plus feutré de concurrents, l’expérience proposée par Asus reste d’un très haut niveau, aussi bien pour le gaming que pour le travail quotidien.

Une ergonomie perfectible du côté des commandes tactiles

Si la molette physique convainc pleinement, la barre tactile arrière laisse une impression plus mitigée. Bien que personnalisable (volume, médias, luminosité, etc.), son positionnement oblige à passer la main au-dessus des touches de fonction, ce qui peut provoquer des appuis involontaires. L’usage demande un temps d’adaptation certain et gagnerait probablement en intuitivité si cette zone tactile était placée sur le flanc gauche du clavier plutôt qu’à l’arrière.

Switches interchangeables et compatibilité limitée

Comme tout clavier magnétique, le Falchion Ace 75 HE propose une compatibilité de switches restreinte. Outre les HFX V2 fournis d’origine, Asus référence des HFX V2X ainsi qu’un switch tiers TTC “Golden Switch”, équivalent technique sans branding ROG. Le constructeur précise également que les switches de ses autres claviers HE récents — Falcata et Azoth 96 HE — sont compatibles, offrant une certaine flexibilité aux utilisateurs déjà équipés dans l’écosystème Asus.

Verdict

Sans révolutionner le marché, l’Asus ROG Falchion Ace 75 HE s’impose comme l’un des claviers magnétiques les plus cohérents et aboutis du moment. Sa capacité à adapter instantanément la sensibilité, son format polyvalent et la qualité de ses switches en font un outil redoutable pour les joueurs exigeants — sans sacrifier le confort en dehors des sessions de jeu. Un périphérique premium, pensé avant tout pour l’efficacité, et qui assume pleinement ses choix techniques. Prix indicatif: CHF 240.-.