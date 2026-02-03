Avis – Huawei Watch GT 6 Pro à l’essai : GPS ultra précis, 14 jours d’autonomie et finitions haut de gamme

Partager Facebook

La Huawei Watch GT 6 Pro ambitionne de s’imposer comme l’une des montres connectées sport les plus endurantes du marché. GPS double bande, suivi santé avancé, écran ultra lumineux et autonomie pouvant atteindre 14 jours : sur le papier, la smartwatch a tout pour séduire. Mais l’absence des services Google et d’applications populaires reste un frein majeur. Verdict après test.

Comme chaque année, Huawei renouvelle sa gamme de montres connectées en promettant des avancées mesurables sur le terrain de la précision, de l’endurance et de la finition. Après une Watch GT 5 Pro déjà saluée pour sa fiabilité et son autonomie, le constructeur chinois entend franchir un nouveau palier avec la Watch GT 6 Pro, annoncée comme plus précise, plus endurante et toujours aussi soignée dans son exécution. Nouvel algorithme de géolocalisation, enrichissements logiciels et autonomie annoncée hors norme figurent au cœur de cette évolution. Reste à savoir si cette sixième génération parvient à dépasser ses limites structurelles, notamment un écosystème applicatif toujours restreint en l’absence des services Google.

Un design premium fidèle à l’ADN Pro de Huawei

La Huawei Watch GT 6 Pro est proposée dans un unique format de 46 mm, fidèle à la philosophie des modèles Pro, traditionnellement imposants. Commercialisée à CHF 307 (constaté ce jour sur le web) avec bracelet en fluoroélastomère ou composite, elle conserve un positionnement résolument haut de gamme. Ses dimensions (45,6 × 45,6 × 11,25 mm) témoignent d’une légère évolution par rapport à la génération précédente, avec une épaisseur accrue mais une largeur marginalement réduite. Le boîtier en titane affiche toujours 54 grammes sur la balance (sans bracelet), gage d’un équilibre maîtrisé entre robustesse et confort.

Sur la tranche droite, on retrouve une couronne rotative à retour haptique, accompagnée d’un bouton plat personnalisable. L’ensemble inspire sérieux et durabilité. Certifiée 5 ATM, la montre autorise la douche et la nage, sans toutefois s’aventurer dans les plongées profondes ou les sports nautiques à fortes variations de pression. Sa certification IP69 renforce encore son profil baroudeur, la protégeant efficacement contre la poussière et les jets d’eau à haute température.

Un écran AMOLED parmi les plus lumineux du marché

À l’avant, la Watch GT 6 Pro se dote d’une dalle AMOLED de 1,47 pouce, légèrement plus grande que celle de la GT 5 Pro. Sa définition de 466 × 466 pixels assure une densité de 317 pixels par pouce, tandis que sa luminosité maximale de 3 000 cd/m² la classe parmi les écrans de montres connectées les plus lisibles en plein soleil. L’affichage reste par ailleurs confortable dans l’obscurité, et un mode Always-On Display est disponible pour conserver les informations essentielles en permanence.

HarmonyOS 6.0 : fluide, élégant… mais toujours isolé

La montre fonctionne sous HarmonyOS 6.0, le système d’exploitation maison de Huawei. L’interface se révèle fluide, cohérente et agréable à l’usage, avec une navigation bien pensée entre écran tactile et commandes physiques. La couronne permet d’accéder au menu principal et de faire défiler les applications, tandis que le bouton secondaire sert de raccourci par défaut vers les activités sportives.

Toutefois, le constat demeure inchangé depuis plusieurs années : l’absence des services Google continue de peser lourdement. Pas de Spotify, Deezer, Google Maps ou Strava en application native. Les applications disponibles se limitent aux outils essentiels développés par Huawei (lampe torche, chronomètre, boussole, suivi cardiaque, bloc-notes). Les notifications du smartphone sont bien affichées via l’application Huawei Health, avec reconnaissance des icônes pour certaines apps, et la musique du téléphone peut être contrôlée depuis le poignet, sans possibilité de stockage local.

Autre regret notable : l’absence de paiement sans contact, faute d’accords avec les banques locales. En revanche, la présence d’un micro et d’un haut-parleur permet de gérer les appels directement depuis la montre, avec une qualité sonore correcte pour un usage ponctuel.

Une application Huawei Health complète et pédagogique

La synchronisation s’effectue via Huawei Health, compatible avec Android 13 et plus, ainsi qu’avec iOS à partir de la version 8. L’application se structure autour de plusieurs sections : suivi des métriques de santé (pas, calories, fréquence cardiaque, sommeil, SpO₂), historique sportif détaillé, programmes d’entraînement pour la course à pied, conseils d’utilisation et paramètres avancés. Les données sont présentées sous forme de graphiques clairs, exploitables sur plusieurs semaines ou mois.

Des capteurs complets et un GPS double bande performant

Côté matériel, la Watch GT 6 Pro embarque une panoplie quasi exhaustive de capteurs : accéléromètre, gyroscope, boussole, baromètre, ECG, capteur cardiaque optique, coulombmètre et GNSS double bande. Seul un altimètre dédié manque à l’appel, même si Huawei affirme avoir optimisé la gestion des dénivelés grâce à son nouveau système de géolocalisation Sunflower.

Dans les faits, la précision GPS est excellente, comparable à celle de références dans le secteur. Les tracés sont propres, cohérents et fiables, que ce soit en milieu urbain ou lors de sorties nature. Le cardiofréquencemètre se montre tout aussi convaincant, avec des relevés très proches de ceux obtenus via une ceinture thoracique pro, y compris lors d’efforts fractionnés.

Fonctions sport et santé : riches mais parfois théoriques

Huawei enrichit encore son offre logicielle avec un mode cyclisme avancé, capable d’estimer la puissance au pédalage via un algorithme propriétaire, à condition de renseigner le type de vélo et son poids. La montre peut également se connecter à des capteurs externes, comme une ceinture cardiaque ou un capteur de puissance. Suivi du sommeil, cycle menstruel, mesure de l’oxygénation sanguine et ECG complètent l’arsenal santé. Faute de laboratoire spécialisé, ces données ne peuvent être validées scientifiquement, mais elles apparaissent globalement cohérentes.

Une autonomie exceptionnelle, marque de fabrique de la gamme

Avec sa batterie de 867 mAh, la Watch GT 6 Pro tient toutes ses promesses. Malgré une utilisation soutenue (notifications, suivi santé continu, activité sportive quotidienne), la montre tient jusqu’à 14 jours avant de nécessiter une recharge. Comptez environ 95 minutes pour une charge complète. Une endurance qui demeure l’un des arguments majeurs de Huawei face à la concurrence.

Verdict : une montre quasi exemplaire, freinée par son écosystème

La Huawei Watch GT 6 Pro séduit par son design premium, sa précision GPS, son suivi cardiaque irréprochable, sa fluidité logicielle et surtout son autonomie exceptionnelle. En revanche, l’absence d’applications tierces majeures, de stockage musical et de paiement sans contact limite fortement sa polyvalence. Cette lacune structurelle, récurrente chez Huawei, empêche la Watch GT 6 Pro de prétendre au titre de meilleure montre connectée du marché, malgré des qualités matérielles indéniables.