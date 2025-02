Partager Facebook

L’industrie automobile assiste à une mutation profonde où le style et la technologie deviennent des arguments de premier ordre. Dans ce contexte, la Fiat 600 s’illustre par une offre duale : une version 100 % électrique commercialisée depuis 2023, rejointe récemment par une motorisation hybride légère basée sur un moteur thermique trois cylindres 1.2 turbo, bien connu au sein du groupe Stellantis. Cette dernière variante, dotée d’une micro-hybridation à 48 volts, se distingue par une puissance de 100 chevaux, grâce à laquelle elle ambitionne de concilier efficacité énergétique et accessibilité économique.

Une silhouette toujours aussi emblématique

Sur le plan stylistique, la Fiat 600 Hybrid conserve les atouts qui ont fait la renommée de la petite citadine transalpine. Elle affiche des lignes douces et des courbes joviales rappelant le charme intemporel de la Fiat 500. Des signes distinctifs permettent toutefois de reconnaître cette version hybride : une simple sortie d’échappement pour la variante 100 ch, double pour celle de 136 ch, ainsi qu’un badge spécifique sur le hayon. La palette de couleurs flamboyantes, comprenant du rouge, de l’orange ou encore un bleu turquoise saisissant, celui de notre test en la version La Prima, accentue l’allure dynamique du véhicule.

Une hybridation modérée mais présente

Malgré une capacité de batterie brute limitée à 0,9 kWh et une tension de 48 V, la micro-hybridation offre une certaine assistance électrique. Contrairement à de simples systèmes alterno-démarreurs, la Fiat 600 intègre un véritable moteur électrique de 28 ch couplé à une transmission à double embrayage et six rapports. Cela permet une conduite en mode 100 % électrique sur environ un kilomètre avec une extrême légèreté du pied droit. Néanmoins, cet apport reste modeste comparé aux systèmes hybrides plus puissants.

Agrément perfectible en milieu urbain

En usage urbain, cette hybridation offre une expérience en demi-teinte. Si les coupures du moteur thermique apportent un silence agréable, les redémarrages sont perturbés par des vibrations marquées. La boîte de vitesses peut également provoquer des arrêts erratiques lors des transitions vers le mode électrique, générant une sensation de retenue brusquement relâchée. La gestion de la récupération d’énergie impose quant à elle une vigilance particulière, avec un frein moteur sensible et non ajustable.

Performances satisfaisantes et sobriété correcte

Malgré ces défauts, les performances générales restent satisfaisantes grâce à la transmission douce et réactive. Les relances, bien que parfois un peu lentes, suffisent pour des dépassements en sécurité. La consommation, quant à elle, se situe à un niveau raisonnable avec une moyenne relevée de 5,9 l/100 km en ville et 6,5 l/100 km sur autoroute à 120 km/h, bien que ces chiffres restent en deçà des résultats obtenus par des modèles full hybrid.

Confort et habitabilité contrastés

La position de conduite pourrait toutefois décevoir les conducteurs de grande taille, en raison d’une assise qui manque de soutien au niveau des cuisses. Sur route sinueuse, la direction trop légère peine à transmettre des informations précises, bien que le châssis assure une bonne tenue de trajectoire. La suspension, bien que souple, laisse remonter trop de trépidations, notamment avec les pneumatiques de 18 pouces.

L’habitacle conserve quelques références à la Fiat 500 avec une ellipse surplombant la planche de bord et des inserts colorés. La présence d’Android Auto et de Car Play est très appréciable, et ce, sans fil. Toutefois, les plastiques rigides dominent et ternissent l’impression de qualité. L’espace à l’arrière se révèle juste correct, tandis que le coffre de 385 litres offre une capacité supérieure à celle de nombreux concurrents, complété par plusieurs espaces de rangement bien pensés.

Une stratégie tarifaire plus accessible

Avec un tarif de base fixé à CHF 27490.- pour la version 100 ch, la Fiat 600 Hybrid se repositionne avantageusement face à ses rivales, notamment le Jeep Avenger et le Peugeot 2008, plus spacieux mais aussi plus onéreux.

Conclusion : un compromis pertinent

En dépit de certaines lacunes en termes de confort et de fluidité de conduite, la Fiat 600 Hybrid parvient à tirer son épingle du jeu. Elle se distingue par une polyvalence accrue et une autonomie supérieure à celle de la version électrique, tout en préservant un style inimitable. Cette nouvelle offre permet à Fiat de renouer avec l’esprit populaire qui a fait la célébrité de la marque depuis 1955, tout en répondant aux attentes modernes en matière de sobriété énergétique et de tarification plus digeste.

Version testée, Fiat 600 Hybrid la Prima, CHF 33990.-