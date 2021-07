Avis Flash sur le casque filaire G335 de Logitech G.

Partager Facebook

Baptisé G335, le nouveau casque filaire fermé destiné aux gamers de chez Logitech G, la branche gaming du géant Suisse, est maintenant disponible au prix catalogue de CHF 69.90. Petit frère du G733, il complète ainsi à merveille la Color collection de Logitech G lancée en 2020.

Disponible en trois coloris (noir, blanc et vert), ce dernier, dont un exemplaire en vert a atterri dans nos bureaux, peut être customisé en intervertissant la sangle du casque. Au total, huit couleurs sont disponibles. Une idée originale mais pas indispensable puisque chaque nouvelle sangle vous coûtera CHF 10.90.

Un très bon rapport qualité-prix !

En pratique, dans son ensemble, le G335 se révèle confortable, pratique et de qualité, même s’il peut paraître un peu fragile à cause de son matériau plastique. Très léger à porter sur la tête grâce à ses 240 grammes, de quoi reposer vos cervicales, et même oublier que vous portez un casque, le G335 s’ajuste parfaitement à votre tête grâce justement à la sangle souple réversible et réglable. Il possède une molette intégrée sur le bas de l’oreillette gauche qui vous permet de gérer le volume. Un volume qui se désactive automatiquement dès que vous relevez le micro avec sa fonction sourdine Flip-up. Les oreillettes souples sont également confortables puisque les coussinets sont en circum-auriculaires. Par contre, elles ne sont pas très amovibles ; un souci qui peut poser un problème à certains joueurs. Côté connexion audio, on est sur du standard avec une prise audio jack 3,5mm ce qui lui permet de s’adapter aux différentes plates-formes (consoles, PC, ordinateurs portables, smartphones). On notera que le câble est non détachable, mais possède une longueur largement suffisante de 1.8 m. Quant au son, il faut en effet reconnaître qu’il est clair et équilibré et permet une bonne immersion dans le jeu grâce, sans aucun doute, à ses transducteurs néodyme de 40mm avec une plage de fréquence conventionnelle de 20 Hz à 20 kHz et un rapport d’impédance de 36 ohms. Il en va de même pour les voix qui offrent une bonne communication entre joueurs (certifié Discord).







Logitech G, avec son casque filaire G335, propose un produit d’entrée de gamme intéressant et qui est avant tout destiné à un jeune public. Son excellent rapport qualité-prix devrait faire de lui, pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas investir trop d’argent dans un casque de gamer, un hit estival.