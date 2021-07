Tales of Arise : découvrez l’opening

Partager Facebook

L’opening movie (film d’introduction) de Tales of Arise est désormais disponible. Crée par le célèbre studio d’animation Ufotable, il donne un aperçu du voyage épique qui attend les joueurs. Cette vidéo propose également la chanson d’ouverture du jeu, “HIBANA” de “KANKAKU PIERO”. Tales of Arise suit Alphen et Shionne dans leur aventure pour libérer Dahna de l’oppression renane. Ils seront rejoints par Rinwell, Law, Kisara et Dohalim, qui utiliseront leurs différentes techniques de combats pour les aider à retrouver la liberté.