Avis – Google Pixel 9 Pro

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les nouveaux téléphones de Google sont arrivés, et le Pixel 9 Pro se distingue comme l’un des plus intrigants de la gamme. Ce modèle redéfinit la formule en proposant une configuration de caméra « Pro » et des améliorations matérielles, tout en conservant un format plus maniable, adapté aux petites mains, semblable à celui du Pixel 9 standard.

Affiché à CHF 949 (tarif constaté ce jour sur le web), le Pixel 9 Pro reste une option onéreuse, mais il offre des améliorations significatives par rapport au modèle de base, ce qui en fait un choix idéal pour les passionnés de photographie. De plus, pour ceux intéressés par les dernières avancées en matière d’intelligence artificielle, le Pixel 9 Pro apparaît comme un choix évident.

Le Pixel 9 Pro bouleverse la stratégie que Google suivait ces dernières années. Plutôt que d’être une version agrandie du Pixel 9, il conserve exactement les mêmes dimensions tout en intégrant toutes les améliorations « Pro ». Le Pixel 9 Pro se présente ainsi dans un format confortable, avec un écran de 6,3 pouces et un poids relativement léger, ce qui le rend agréable à manipuler et plus facile à utiliser d’une seule main par rapport aux modèles Pro précédents.

Les coins plus arrondis du Pixel 9 Pro évitent la pression inconfortable dans la paume, une amélioration bienvenue par rapport aux bords plus fins des anciens modèles. La principale différence esthétique entre le Pixel 9 Pro et son homologue non-Pro réside dans le design : le premier arbore un dos en verre mat et un cadre en métal poli, contrastant avec le verre brillant et le métal mat du Pixel 9. Bien que le module caméra des deux modèles soit de taille similaire, le Pixel 9 Pro intègre un troisième capteur ainsi qu’un capteur de température.

Le Pixel 9 Pro présente une ressemblance frappante avec les récents iPhones, avec son cadre en métal plat, ses coins arrondis de grand rayon et ses faces avant et arrière en verre plat. Le module caméra à l’arrière se démarque par son design élégant, semblable à un plateau s’élevant du dos du téléphone, contrairement aux modèles précédents où il s’inclinait progressivement dans le cadre du téléphone. Bien que ce design soit esthétique, il est plus susceptible de se coincer dans les poches et d’accumuler de la poussière.

Sous l’écran, Google a intégré un capteur d’empreintes digitales à ultrasons, que la marque annonce comme étant 50 % plus rapide que sur les modèles précédents.

L’écran du Pixel 9 Pro est remarquable. Il s’agit d’un écran LTPO OLED offrant plusieurs améliorations par rapport à l’écran OLED du Pixel 9 standard, déjà de haute qualité. Avec une résolution ultra-nette de 1280 x 2856 pixels, l’affichage est parfaitement clair. La luminosité maximale atteint 3000 nits, garantissant une bonne visibilité dans presque toutes les conditions. L’écran bénéficie également d’une plage de rafraîchissement élargie, allant de 1 à 120 Hz, offrant ainsi des économies de batterie potentielles lors de l’affichage de contenus statiques. Il s’agit véritablement d’un excellent écran, et le revêtement en Gorilla Glass Victus 2 devrait le protéger en cas de chute. En plus de sa protection complète en Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et à l’arrière, Google a doté le téléphone d’une protection IP68 contre la poussière et l’eau, le rendant sûr autour de l’eau tant qu’il ne reste pas trop longtemps immergé ou dans des profondeurs importantes. Google affirme avoir doublé la durabilité du téléphone par rapport au modèle de l’année dernière, bien qu’il reste à voir ce que cela signifie en termes de résistance aux chutes.

En matière d’audio, le Pixel 9 Pro est équipé d’une paire de haut-parleurs, l’un en bas et l’autre discrètement intégré dans l’écouteur. Ils délivrent un son clair et puissant, largement suffisant et plus que convenable pour une écoute occasionnelle dans une pièce calme.

Outre ses connexions 5G et Wi-Fi 7, le Pixel 9 Pro bénéficie de la communication par satellite, activée en l’absence de tout autre signal lorsque l’utilisateur compose un appel d’urgence. Ce service, indisponible pour les tests au moment de la rédaction, sera gratuit pendant deux ans après l’achat.

Le port USB-C situé en bas du téléphone prend en charge la recharge rapide et le transfert de données, et cette année, il permet également la sortie vidéo. Google a lancé le Pixel 9 Pro un peu plus tôt que d’habitude dans l’année, et il est donc livré avec le même système d’exploitation Android 14 que le Pixel 8. Bien que ce ne soit pas une mauvaise nouvelle, cela signifie qu’il y a un peu moins de nouveautés à découvrir. Google promet sept ans de mises à jour logicielles et de sécurité, de sorte que le téléphone recevra Android 15 en temps voulu, et théoriquement Android 21 à l’avenir. Le logiciel du Pixel 9 Pro est fluide et efficace, offrant une interface élégante et soignée. On peut toutefois regretter que Google ne fasse pas un meilleur usage de l’espace d’écran, privilégiant l’esthétique au détriment de la densité d’informations, mais il faut reconnaître que le Pixel 9 Pro affiche un style raffiné qui s’harmonise parfaitement avec les courbes du téléphone et de l’écran.

Le plus important reste toutefois l’ensemble des outils d’intelligence artificielle que Google met en avant comme une fonctionnalité clé du Pixel 9 Pro. Parmi ces outils figure « Screenshots », un outil d’analyse des captures d’écran stockées sur l’appareil qui fournit des informations à partir des requêtes des utilisateurs. « Gemini » remplace Google Assistant, reprenant bon nombre de ses fonctionnalités tout en ajoutant des réponses générées par l’IA à certaines requêtes. La fonction « Gemini Live », spécifique aux modèles Pro cette année, fait partie de l’abonnement Gemini Advanced, inclus pour un an avec le Pixel 9 Pro. « Gemini Live » permet d’avoir des conversations avec l’IA de Google. L’outil s’est avéré intéressant en tant que substitut à la recherche Google, capable de dénicher des détails sur certains produits et de fournir parfois des données supplémentaires utiles. Cependant, il peut aussi se tromper, par exemple lorsqu’il m’a affirmé que le Pixel 9 Pro disposait d’une caméra téléphoto de 12MP. Après l’avoir corrigé, l’IA s’est excusée de l’erreur et s’est rectifiée elle-même. De plus, « Gemini Live » interrompait souvent ses réponses sans raison apparente. Il est difficile de déterminer les causes de ces interruptions, d’autant plus que l’application n’affiche pas d’informations visuelles sur les erreurs éventuelles. Il est également flou de savoir jusqu’où s’étendent les capacités de traitement sur l’appareil par rapport aux requêtes envoyées en ligne. Lorsque j’ai demandé à l’IA si elle fonctionnait hors ligne, elle m’a répondu que c’était possible dans une certaine mesure, mais qu’elle ne s’ouvrait pas en mode avion.

« Gemini Live » est censé fonctionner uniquement en anglais pour le moment. L’outil « Screenshots » est conçu pour être un référentiel de données que l’IA de Google peut analyser et exploiter pour fournir des réponses. Parfois, cela fonctionne, mais avec des résultats mitigés. De plus, poser la même question à plusieurs reprises peut révéler les failles de l’IA, qui ne prend pas en compte les données des captures d’écran dans toutes ses réponses.

Enfin, bien que Google soit en avance dans la course à l’intégration de l’intelligence artificielle, il reste à voir si cela suffira à satisfaire les utilisateurs. L’ajout d’un bouton AI sur le côté du téléphone pourrait suggérer que Google envisage de nouvelles fonctions AI à l’avenir.

Le Pixel Studio, outil de génération d’images de Google, ne parvient souvent pas à atteindre la précision attendue dans les images qu’il génère. Le processus de création prend du temps, et il ne fonctionne pas lorsque le téléphone est hors ligne. Cette situation soulève des questions sur l’efficacité des capacités de traitement de l’IA embarquée dans le téléphone, surtout si de nombreuses fonctionnalités nécessitent une connexion internet et semblent délocalisées vers le cloud.

Ces nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle, bien que prometteuses, ne constituent pas un argument convaincant pour l’achat du Pixel 9 Pro. Elles ne se démarquent pas suffisamment pour justifier à elles seules le choix de ce modèle par rapport à d’autres téléphones. Heureusement, le Pixel 9 Pro offre bien plus que ces seules innovations. Il est équipé de la puce Tensor G4, une amélioration modeste par rapport à la Tensor G3. Si elle n’apporte pas de gains de performance spectaculaires, elle reste suffisamment puissante pour les tâches quotidiennes et même pour certains jeux exigeants. Étant donné que la Tensor G3 accusait déjà un retard par rapport à ses concurrents Snapdragon, il est peu probable que la Tensor G4 comble significativement cet écart. Cependant, il faudra attendre la disponibilité des logiciels de benchmarking pour le Pixel 9 Pro pour mesurer précisément l’impact de cette nouvelle puce, car, au moment de l’écriture, les benchmarks populaires comme Geekbench 6 et 3DMark n’étaient pas encore accessibles.

Lorsque le Pixel 9 Pro est soumis à des tâches intensives, telles que l’exécution de jeux en haute qualité à 60 fps, il répond avec assurance. Le téléphone parvient à faire tourner les jeux avec une relative aisance, bien que des baisses de fréquence d’images aient été observées lors d’une séquence animée en début de partie, probablement en raison du chargement de fichiers volumineux. Ce problème ne s’est toutefois pas reproduit. Lors de longues sessions de jeu, le téléphone chauffe, mais sans devenir inconfortablement chaud.

Dans l’ensemble, les performances du Pixel 9 Pro sont satisfaisantes, et avec 16 Go de mémoire, il devrait être capable de rester performant pendant un certain temps. Cependant, il reste à voir si ce matériel continuera à répondre aux exigences croissantes de traitement au fil des années de support logiciel, ou si l’écart entre les puces Tensor de Google et les Snapdragon des autres fleurons ne se creusera pas davantage à mesure que les demandes de performances augmentent.

En ce qui concerne l’autonomie, la batterie de 5060 mAh du Pixel 9 Pro se comporte comme attendu, offrant une journée entière d’utilisation modérée, incluant des sessions de jeu, de la lecture vidéo, de la navigation et quelques interactions avec l’IA.

Bien que le Pixel 9 Pro partage la même taille que le Pixel 9, il se distingue par un ensemble de caméras encore plus impressionnant. Il partage les capteurs grand angle et ultra grand angle avec son homologue moins cher — des capteurs qui, en eux-mêmes, sont peu différents de ceux des Pixels de l’année précédente — mais il bénéficie d’une caméra frontale améliorée et d’un capteur téléobjectif de 48 MP avec un zoom optique 5x. Cette configuration permet une diversité de prises de vue impressionnante, profitant de l’expertise de Google en matière de photographie intelligente.

Le système de caméra du Google Pixel 9 Pro est superbe. Le capteur principal capture des scènes larges avec beaucoup de lumière, des couleurs excellentes et une netteté remarquable. Les scènes paraissent naturelles, avec une vivacité présente là où elle est nécessaire et des couleurs plus discrètes dans les bons endroits. Le zoom au-delà de 2x sur le capteur n’est cependant pas une option convaincante, car du bruit apparaît rapidement, et peut même se manifester à 2x, notamment sur des surfaces lisses. Le capteur ultra grand-angle complète parfaitement le capteur principal, offrant une plage de travail encore plus vaste. Il repousse le centre de la scène, mais permet de capturer une grande partie en une seule prise. Les couleurs et la luminosité s’alignent bien avec le capteur principal, donnant l’impression d’un simple zoom arrière plutôt que d’un passage à une caméra plus large mais de qualité inférieure — une expérience courante sur de nombreux téléphones.

Le Pixel 9 Pro utilise les mêmes caméras principale et ultra grand-angle que le Pixel 9. Mais le Pixel 9 Pro dispose d’un capteur téléobjectif 5x qui élève vraiment son potentiel photographique. Là où le Pixel 9 peine à dépasser le zoom 2x, le Pixel 9 Pro peut capturer des clichés nets de sujets plus éloignés. Cependant, avec une ouverture plus petite, beaucoup moins de lumière atteint le capteur téléobjectif, et Google semble compenser en éclaircissant un peu plus les sujets que ceux capturés avec les autres capteurs. Ce n’est pas flagrant, mais le bruit dans les images devient plus facile à repérer en zoomant sur les photos, et cela peut également entraîner des visuels légèrement délavés pour des clichés particulièrement zoomés. En comparant avec des photos prises avec l’ancien Samsung Galaxy S22 Ultra, on voit toujours l’avantage de son capteur 10x par rapport au zoom 10x du Pixel 9 Pro. Google propose désormais un outil d’édition photo appelé « Zoom Enhance », censé améliorer ces photos zoomées (bien qu’il fonctionne également sur d’autres clichés). e.

La caméra frontale du Pixel 9 Pro offre un champ de vision de 103 degrés et est prête à capturer votre environnement ou quelques amis avec vous. La netteté supplémentaire est évidente en zoomant sur les détails fins, qui restent nets même sous un examen plus attentif. La caméra frontale du Pixel 9 Pro offre d’excellents autoportraits.

Le Pixel 9 Pro bénéficie également d’un contrôle plus précis des caméras grâce au mode Pro introduit avec le Pixel 8 Pro l’année dernière. Ce mode permet une sélection manuelle des objectifs et de la mise au point, des fonctionnalités qui peuvent s’avérer très utiles. La sélection manuelle de l’objectif peut également être définie par défaut, empêchant ainsi le téléphone d’utiliser le capteur principal à partir du zoom 5x ou au-delà — une fonctionnalité pratique. Toutefois, le mode Pro peut être un peu capricieux, car il a tendance à masquer la sélection de l’objectif une fois activé.

Google intègre encore plus d’IA dans les caméras. La fonctionnalité « Add Me », très attendue, permet de fusionner deux photos de manière efficace, mais nécessite une main assez stable pour garder le téléphone bien cadré entre les prises. Le nouveau mode Panorama peut également assembler une série de photos en une large prise de vue, bien que les personnes et les objets en mouvement puissent encore être sujets à des erreurs. Le Magic Editor de Google introduit également une fonctionnalité « Reimagine », capable de transformer des objets sélectionnés en autre chose.

En plus de la photographie, le Pixel 9 Pro bénéficie de fonctionnalités vidéo supplémentaires, bien qu’elles soient quelque peu confuses. Une fonctionnalité appelée « Video Boost », spécifique aux modèles Pro, permet de capturer des images au-delà des limites 4K du matériel de la caméra, mais elle s’accompagne de certains compromis étranges. Par exemple, toutes les images brutes semblent enregistrées en 1080p, même si le téléphone peut enregistrer correctement en 4K. Le traitement des vidéos prend également du temps avant d’obtenir un résultat final. Avec seulement quelques secondes de vidéo ne voyant aucune amélioration après plusieurs minutes, il devient difficile de compter sur cette fonction, d’autant plus que l’enregistrement HDR 4K est disponible directement sur l’appareil. Le mode Night Sight pour la vidéo est plus prometteur, améliorant la qualité des vidéos sombres et granuleuses en lissant le bruit et en offrant des images plus agréables. Le téléphone utilise également une « double exposition » sur le capteur principal lors de l’enregistrement en conditions sombres pour augmenter efficacement la luminosité.

En somme, le Pixel 9 Pro est un excellent téléphone pour la photographie. Sa combinaison de capteurs et ses contrôles Pro supplémentaires en font un outil puissant tant pour les amateurs que pour les photographes plus avertis. Au-delà de cela, c’est un smartphone solide, offrant des performances suffisantes pour un usage quotidien et même pour certains jeux plus exigeants. Il peut ne pas rivaliser en termes de performances brutes avec des modèles comme Samsung Galaxy S24 Ultra, mais il pourrait se passer un certain temps avant que ce téléphone ne soit vraiment mis à genoux dans une utilisation typique. Il serait souhaitable que les fonctionnalités d’IA de Google soient plus abouties et jouent un rôle plus évident dans le matériel du Pixel 9 Pro, car elles semblent actuellement artificiellement limitées. Cependant, les faux pas de Google en matière de logiciel n’entravent pas le fait que le Pixel 9 Pro reste un excellent téléphone en général, même si ces lacunes l’empêchent de dépasser les attentes. Son matériel de qualité, son design élégant et sa taille raisonnable en font un choix particulièrement intéressant pour ceux qui recherchent un téléphone compact sans trop de compromis.