Une démo disponible pour The Casting of Frank Stone

Les amateurs de jeux d’horreur peuvent désormais se plonger dans une démo palpitante de la très attendue collaboration entre Supermassive Games et Behaviour Interactive : The Casting of Frank Stone. Les premiers aperçus médiatiques ont décrit l’expérience comme « incroyablement captivante » et « semblable à un film d’horreur intense », préparant ainsi le terrain pour une aventure qui hantera les joueurs bien après le générique de fin.

Dans la démo, les joueurs incarnent Sam Green, un policier déterminé enquêtant sur la mystérieuse disparition d’un enfant. Son investigation le mène au cœur de la sinistre aciérie de Cedar Hills, Oregon, où quelque chose d’inattendu l’attend, révélant une vérité bien plus sinistre que ce que quiconque aurait pu imaginer.

Cette démo sert de prologue au jeu principal, offrant un segment profondément engageant rempli de rebondissements et de clins d’œil que les fans de Dead by Daylight seront emballés de découvrir. Bien que la progression de la démo ne soit pas transférée au jeu complet, elle offre une occasion unique d’expérimenter les mécaniques du jeu et d’explorer divers dénouements en testant différents choix.

Chaque passionné d’horreur y trouvera son compte. Téléchargez la démo dès maintenant sur Steam.