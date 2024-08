Digital Dreams Festival: Découvrez le festival du futur !

Partager Facebook

Multidisciplinaire, intergénérationnel, tourné vers le futur et dédié aux créativités digitales, le Digital Dreams Festival – coproduit par l’Université de Lausanne – aura lieu dans un peu moins de deux semaines du 6 au 8 septembre sur le campus de l’Université de Lausanne.

. Imaginée autour des valeurs de communauté, de fête, de créativité et d’éducation, la première édition de ce nouvel événement se déploie en pas moins de 69 activités sur trois jours. Un programme copieux pour faire face à nos sociétés qui voient les dispositifs numériques nous éloigner ; un programme copieux pour célébrer, danser, jouer, expérimenter et réfléchir ensemble. C’est le credo de l’équipe organisatrice : le Digital Dreams Festival est résolument tourné vers un vivre-ensemble, qui redonne sa place aux citoyen·ne·s acteurs·rices.

Pour naviguer dans ce vaste programme, nous vous proposons une sélection par centres d’intérêt et nous tenons à votre disposition pour approfondir ces activités :

Soirées : réuni·e·s par la fête

• Le vendredi soir, la Silent Party mettra tout le monde d’accord : porter un casque audio n’aura jamais été aussi convivial !

• La soirée techno du samedi, organisée en collaboration avec le D ! Club, promet d’être volcanique, avec l’Italien Sam Paganini, qui fête en ce mois de septembre les 10 ans de son plus grand hit, Rave ; une performance de live painting de Seungjin Lee (USA) en simultané du set de Djerry C (CH) ; et, pour finir, un b2b énergique entre Nhū, Kael et Maunaloa (CH).

• Des rythmes hypnotiques et des sons percutants, un public qui danse sur de la techno… mais pas de platines pour After Cooking (DE) et Dario Rossi (IT) : uniquement du matériel de récupération et des objets du quotidien transformés en instruments étonnants ! • Pas de panique : des navettes gratuites assureront le trajet UNIL-Flon tout la nuit !

Familles : les activités à ne pas manquer

• Première fois en Suisse : le spectacle du Japonais Mochi, pour s’émerveiller ensemble de la rencontre entre l’art du jonglage et la projection numérique.

• Alors que les smartphones sont un sujet dans tous les foyers, profitez des nombreuses conférences citoyennes dédiées à notre rapport au numérique, en particulier : Écrans et petite enfance : quelles sont les bonnes pratiques ? de Nevena Dimitrova, professeure à l’HETSL ; ou Overdose digitale, de Jacques Besson, médecin, psychiatre et addictologue (UNIL).

• Montre tes skills ! pour les adolescent·e·s de 11 à 15 ans qui ont acquis des compétences impressionnantes sur leur jeu vidéo préféré et qui sont prêt·e·s à les démontrer sur scène. • Les ateliers de médiation scientifique des hautes écoles (UNIL, EPFL, HETSL) pour en savoir plus sur ce qui se cache derrière les nouvelles technologies.

• Les multiples activités du Game Center, où parents et enfants retrouvent les univers qui leurs sont familiers, mais aussi, et surtout, partagent et découvrent ceux des autres.

Arts visuels : expériences fabuleuses et questionnements

• Première fois en Suisse : le dôme immersif du collectif français Tadamm !, créé par l’ancien directeur de l’Atelier des Lumières (Paris), pour plonger dans l’univers de Pink Floyd et de l’origine de l’univers.

• À la tombée de la nuit, les vidéomappings monumentaux vont se succéder sur la façade étonnante de l’Anthropole grâce aux à des projets tels que Le mur des rêves, « Revivre » le temple disparu, Techno-mondes ou Meta-μετά.

• La performance Free Art de Seungjin Lee (USA), qui crée en public des œuvres et les met à disposition des festivaliers ainsi libres de les emporter chez eux, afin de questionner la place de l’art dans le monde actuel.

• La conférence IA et art contemporain, de Nathalie Dietschy, professeure à la section d’histoire de l’art de l’UNIL.

• La sélection d’œuvres immersives de Virtual Switzerland, qui présente des courts métrages en réalité virtuelle ou des expériences en réalité augmentée.

• Les stands des hautes écoles d’art (ECAL, HEAD-Genève) pour voir comment les étudiant·e·s d’aujourd’hui travaillent la matière technologique.

Littérature : concert, création littéraire et technologie

• Première fois en Suisse : l’émeute musicale de l’écrivain Alain Damasio, accompagné du groupe Palo Alto (FR), à partir d’extraits de son roman Les Furtifs (2019).

• Let’s play : Littérature x Jeux vidéo : parties de jeux commentées par des chercheurs·euses en littérature de l’UNIL, autour de l’univers lovecraftien, du pays des merveilles d’Alice, des Enfers ou encore du mouvement cyberpunk.

• Arts vivants à l’épreuve de l’Anthropocène : table ronde avec Alain Damasio, organisée par l’association des Ami·e·s du Théâtre de Vidy.

• Conférence : Quelle(s) expérience(s) du langage à l’ère des écritures numériques ? de la linguiste Stéphanie Pahud (UNIL).

Société : vivre et réfléchir le digital en 2024

• La performance Red Redemption du collectif autrichien Total Refusal programmée par Pyxis – Maison de la culture et de l’exploration numérique, guérilla médiatique marxiste axée sur l’appropriation de jeux vidéo grand public, qui recycle ces derniers, afin d’en révéler l’appareil politique, au-delà des textures brillantes et hyperréalistes de ce média.

• Réfléchir aux représentations de genre dans les jeux vidéo avec la sélection Change The Rules ! Jeux vidéo et égalité de genre et au cours de la conférence et de la table ronde Faire face au sexisme dans les jeux vidéo.

• Questionner la sobriété énergétique à l’ère du numérique grâce stand Sufficient Dreams : Numérique et sobriété énergétique.

• Se renseigner sur la protection des données personnelles avec les activités de PersonalData.IO.

• S’interroger sur les rapports humains avec la conférence Matching et réciprocité ? Une nouvelle vie avec le numérique.

Gaming : des origines aux dernières innovations

• Un voyage dans le temps grâce aux arcades et flippers, au marché intergalageek de Retromania et au stand Rétrofuturisme spécial Atari ST du Musée Bolo.

• L’exposition inédite Time to Play proposée par Audemars Piguet sur les jeux vidéo qui nous invitent à jouer avec le temps.

• Des compétitions, notamment un tournoi de Street Fighter 6, un espace de découverte de l’Esport et un tournoi de Mario Kart, à jouer en immersion depuis une voiture Tesla. • Les dernières sorties du géant japonais Nintendo.

• Et pour les adeptes de jeux de société, Time to Craft, un atelier d’initiation au game design ; ou encore les jeux de la Grande Partie digitale.