Avis – Google Pixel Buds Pro 2

Avec une réduction de bruit revisitée et une plus grande compacité, les Google Pixel Buds Pro 2 tiennent grandement leurs promesse. Nous les avons testés durant plusieurs jours, et le résultat et probant.

La nouvelle génération des Pixel Buds Pro 2, proposée à CHF 219.-, impressionne d’emblée par sa compacité remarquable. Dès la sortie de leur boîtier, difficile de ne pas noter l’effort de miniaturisation opéré par Google depuis la première mouture de ces écouteurs sans fil. Les Pixel Buds Pro 2 affichent une réduction de 24 % de leur poids, atteignant ainsi 4,7 grammes, et de 27 % de leur volume, tout en conservant un design sobre et élégant.

Le boîtier, aux dimensions inchangées (49,9 x 63,3 x 25 mm pour un poids de 65 g), continue de séduire par son revêtement mat raffiné et une finition impeccable. Certifié IPX4 pour la résistance aux éclaboussures, il se dote d’une nouveauté bienvenue : un minuscule haut-parleur placé à côté du port USB-C, capable d’émettre un son assez fort pour faciliter la localisation du boîtier en cas de perte. Si celui-ci n’est disponible qu’en une seule couleur, les écouteurs sont proposés en quatre teintes distinctes : porcelaine, vert sauge, vert amande et rose pivoine.

Malgré leur petite taille et leur forme bouton, Google a pris soin de garantir un maintien optimal dans l’oreille. Chaque écouteur est doté d’une ailette discrète qui se cale dans le creux de l’oreille, une solution simple mais efficace, couramment employée par d’autres fabricants. Lors de nos tests, notamment pendant une séance de course à pied, nous avons constaté leur solidité de maintien (ils sont d’ailleurs certifiés IP54, ce qui les protège contre la poussière et les éclaboussures). Le confort est également au rendez-vous, Google affirmant avoir analysé 45 millions de scans d’oreilles pour concevoir la forme idéale de ses écouteurs, livrés avec quatre tailles d’embouts différents. Nous avons pu les porter près de huit heures d’affilée sans ressentir la moindre gêne, confirmant ainsi la promesse de confort de la marque.

Concernant l’autonomie, annoncée à 8 heures avec la réduction de bruit active, nos tests en conditions réelles ont mesuré une durée effective concordant, un chiffre impressionnant qui place les Pixel Buds Pro 2 parmi les meilleurs de leur catégorie. Avec le boîtier, Google promet jusqu’à 30 heures d’autonomie, réduction de bruit activée, et jusqu’à 48 heures sans cette fonctionnalité. De plus, 5 minutes de recharge suffisent pour obtenir 1 h 30 d’écoute supplémentaire, tandis que le boîtier peut être rechargé via USB-C ou par induction, compatible avec la norme Qi.

Les commandes tactiles, présentes sur la surface des écouteurs, restent intuitives et précises. Le contrôle du volume s’effectue en glissant le doigt vers l’avant ou l’arrière, et malgré la petite surface disponible, les gestes sont bien reconnus. Les tapotements permettent de gérer la lecture, les changements de pistes, et l’appui prolongé, personnalisable, offre un accès au contrôle du bruit ou à l’assistant Google. Ce dernier se voit par ailleurs renforcé par l’intégration de Gemini, l’intelligence artificielle maison. Cependant, lors de nos tests, cette fonctionnalité s’est révélée encore immature, limitant les interactions à des réponses prédéfinies et manquant de fluidité.

Le véritable atout de cette nouvelle version réside dans la puce Tensor A1 intégrée à chaque écouteur. Celle-ci permet un traitement audio à latence ultra faible, en analysant les sons 3 millions de fois par seconde, améliorant ainsi l’efficacité de la réduction de bruit active. Si cette performance est difficile à mesurer précisément, il est indéniable que les progrès sont tangibles par rapport à la première génération. Les Pixel Buds Pro 2 se rapprochent ainsi des meilleurs modèles du marché, bien qu’ils restent légèrement en retrait face aux références telles que les Sony WF-1000XM5, les Bose QuietComfort Ultra ou les AirPods Pro 2 d’Apple. Les basses sont particulièrement bien atténuées, idéales dans des environnements bruyants, même si les médiums laissent encore filtrer certains bruits, comme les voix dans un open space.

L’audio spatial et le suivi des mouvements de tête, disponibles uniquement avec des smartphones Pixel à partir du Pixel 7, constituent une autre nouveauté bienvenue, mais malheureusement limitée par la compatibilité restreinte avec les appareils de la série A de Google. Quant à la qualité sonore, bien que Google ait sensiblement amélioré l’équilibre général, certains défauts subsistent. Par exemple, certaines sonorités comme les guitares distordues manquent de précision, et la séparation des voies gauche et droite demeure un peu trop marquée, affectant la cohésion de la scène sonore.

En conclusion, avec ses Pixel Buds Pro 2, Google renforce son offre d’écouteurs sans fil haut de gamme, en améliorant leur autonomie, confort et réduction de bruit. Si les fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle sont encore à perfectionner, la qualité des appels en mains libres, la grande autonomie, ainsi que le maintien irréprochable des écouteurs en font un choix pertinent, surtout pour les possesseurs de smartphones Pixel. Toutefois, ceux qui recherchent la meilleure qualité sonore possible ou une réduction de bruit d’exception pourraient préférer des modèles de Sony ou Bose.