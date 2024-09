Une démo du prologue de Metaphor: ReFantazio est disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Katsura Hashino, directeur du jeu chez Studio Zero, a annoncé que le prologue du très attendu RPG fantastique Metaphor: ReFantazio d’ATLUS était désormais disponible gratuitement en démo sur Xbox. Cette démo gratuite sera également disponible sur PlayStation et PC aujourd’hui à 18:00 CET.

Dans la démo du prologue, découvrez le début du jeu, explorez des éléments sociaux et parcourez une ville. Prenez ainsi une longueur d’avance dans votre aventure avant le lancement officiel prévu pour le 11 octobre. La progression acquise dans la démo sera transférée vers la version finale afin que vous puissiez profiter pleinement de la découverte du Royaume unique d’Euchronie.

La démo du prologue comprend :

le début du périple pour lever la malédiction du prince ;

les quatre premiers donjons ;

la possibilité de débloquer sept classes parmi plus de 40, appelées « archétypes » ;

six alliés à vos côtés, qui vous accompagneront pour certains tout au long de votre aventure ;

et bien plus encore !

Metaphor: ReFantazio est un tout nouveau jeu de rôle fantastique élaboré par les créateurs de Persona 3, 4 et 5. Maîtrisez votre destin dans une course effrénée pour le trône et surmontez vos peurs en pénétrant dans un monde fantastique à nul autre pareil.

Metaphor: ReFantazio sera disponible le 11 octobre 2024 sur Xbox Series X|S, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 et Steam.