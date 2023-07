Avis – GXT 924 YBAR+

Partager Facebook

Dans sa gamme de souris Gaming, Trust propose différents modèles, alliant un rapport qualité prix presque imbattable pour sa catégorie entre les modèles GXT 922, 923 et maintenant le 924. Jouant dans la cour des grands pour ses fonctionnalités tout en restant une souris d’entrée de gamme, le 924 Ybar + touche un segment ultra exigeant, à savoir le gaming et tente par son prix de s’offrir une petite place bien méritée sur votre bureau.

Quelques photos maison pour l’UNBOXING :

La particularité de la série GXT de chez Trust, est que la coque de la souris est fabriquée avec plus de 50 % de matériaux recyclés, argument particulièrement mis en avant par la marque pour diffuser son message, mais aussi son combat en matière d’écologie. Bien entendu, ce GXT 924 Ybar + ne déroge pas à la règle. Proposé en couleur noire ou blanc, le revêtement se veut malheureusement un peu trop plastique comparer aux haut de gamme, reproche déjà faite précédemment sur la série, mais offre tout de même un toucher agréable et une souris assez légère puisqu’elle ne compte que 137 grammes sur la balance.

Mais sous son côté un peu trop plastique, se cache en fait une vraie machine de guerre, proposant de réelles performances en termes de gaming. En effet, ce GXT 924 offre de hautes performances et une précision hors pair avec son capteur offrant un DPI allant jusqu’à 25k et un temps de réponse de 1000 Hz. De quoi répondre aux attentes sur de très grands écrans avec une résolution aux maximums. Ce modèle, comme pour les autres de la série, propose six boutons programmables dont deux sur le côté près du pouce ainsi que des LED RGB faisant la part belle du produit. Bien entendu, le tout est customisable via un petit logiciel maison. Simple, mais efficace, on peut rapidement paramétrer sa souris et même créer ses propres macros.

Après de longues heures d’utilisation, que ce soit en bureautique ou en jeu, ce GXT 924 Ybar +, a été un très bon allié tout en offrant grâce à son design et la position de la main sur la souris un confort non négligeable et sans fatigue ressenti, de plus son câble tressé de 1,8 m, un peu plus petit que le GXT 922 permet de pouvoir l’utiliser comme bon vous en fonction de votre configuration bureau.

Pour un prix proposé à 50 € lors de l’écriture de cet avis. Ce GXT YBAR + reste un très bon compromis alliant parfaitement performance, en particulier en jeu, qualité malgré son côté un peu trop plastique comparé au haut de gamme et le tout sans trop se ruiner.

https://www.trust.com/fr/product/24890-gxt-924-ybar-high-performance-gaming-mouse-black