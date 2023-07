Sony dévoile ses écouteurs sans fil, les WF-1000XM5 « For the music »

Sony présente aujourd’hui ses écouteurs sans fil, les WF-1000XM5. Ce nouveau modèle est le tout dernier de la série primée 1000X. Ils offrent la meilleure réduction de bruit et la meilleure qualité d’appel jamais proposée par Sony ainsi qu’un son d’une qualité inégalée. Avec les WF-1000XM5, c’est juste vous et votre musique, rien d’autre.

For the music

Avec le lancement de ce produit, Sony a créé le slogan de marque « For the music » pour ses produits audios. Sous cette accroche, Sony s’affirme en tant que marque audio de premier plan, reliant les créateurs et les amateurs de musique, dans le but de créer des expériences musicales authentiques et d’aller au-delà des émotions des fans en soutenant avant tout la vision des créateurs.

Avec Apache 207, Sony a trouvé le visage approprié pour la nouvelle campagne audio qui se déroule en parallèle du lancement du casque WF-1000XM5. « La musique crée des liens à travers l’histoire qu’elle raconte » , déclare Apache 207 dans la vidéo de la campagne actuelle, soulignant ainsi le sentiment central de connexion à travers la musique.

« Je me concentre pleinement sur le son pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui connecte. C’est également l’objectif de notre partenariat avec Sony, où l’amour pour la musique est au cœur de tout » , déclare Apache 207.



La réduction de bruit la plus performante de l’histoire

Les écouteurs WF-1000XM5 repoussent leurs limites pour une écoute sans aucune distraction extérieure et une clarté exceptionnelle. Grâce à l’expertise de Sony dans le domaine musical, les utilisateurs pourront être sûrs de profiter d’une expérience musicale ultime.

Les WF-1000XM5 disposent de technologies de pointe pour fournir un son de qualité supérieure et la réduction de bruit la plus performante4 du marché. Des processeurs de dernier cri couplés à des micros de haute performance alimentent le nouveau diaphragme Dynamic Driver X, conçu spécialement, pour reproduire une large gamme de fréquences, des basses profondes et des voix claires. Ces éléments permettent à l’utilisateur de s’immerger dans un son d’une qualité telle, qu’il aura l’impression d’être dans un studio, avec ses artistes favoris.

Les WF-1000XM5 intègrent désormais trois micros sur chaque écouteur, dont des micros à rétroaction qui éliminent efficacement les bruits parasites sur une large gamme de fréquences. Il s’agit du plus grand pas en avant de Sony dans le domaine de la réduction du bruit, permettant de capturer et d’annuler encore plus précisément les sons ambiants.

Nouveau Processeur V2 de Sony, exploite pleinement le potentiel du Processeur dédié à la réduction du bruit HD QN2e. Cette association de technologiques uniques contrôle les six micros, sur les deux oreilles, afin d’offrir une qualité de réduction de bruit inédite et d’adapter celle-ci aux différents environnements de chaque utilisateur pour une meilleure efficacité.

Les embouts isolants des écouteurs sont fabriqués en mousse polyuréthane qui réduit les bruits dans les hautes fréquences.

Une qualité sonore époustouflante

Des voix les plus délicates aux basses les plus profondes, tout est optimisé pour la musique sur les WF-1000XM5.

Grâce à un nouveau diaphragme Dynamic Driver X spécialement conçu pour reproduire une large gamme de fréquences, les WF-1000XM5 offrent des voix plus riches et plus détaillées. La structure du diaphragme associe différents matériaux pour des sons hautes fréquences limpides et des basses profondes et riches, sans aucune distorsion.

En associant le nouveau Processeur de réduction de bruit HD QN2e et le Processeur Intégré V2, les WF-1000XM5 intègrent un traitement audio précis en 24 bits et une amplification analogique extrêmement performante. Le résultat : une distorsion réduite et une qualité audio cristalline.

La qualité audio est au cœur de la conception des WF-1000XM5, qui supportent l’audio haute résolution sans fil certifié Hi-Res Audio grâce au codec LDAC. De plus, la technologie DSEE ExtremeTM permet d’améliorer la qualité du son en temps réel des sources numériques compressées. Enfin, les écouteurs intègrent le 360 Reality Audio, afin d’apporter une expérience sonore immersive qui place l’utilisateur au centre de la musique5.

Les écouteurs WF-1000XM5 sont dotés de la technologie de suivi de la tête (Head-Tracking), qui garantit une expérience d’écoute réaliste et saisissante en ajustant automatiquement le champ sonore pour compenser les mouvements de tête. Les sons sont précisément alignés avec l’écran du smartphone, même lorsque l’utilisateur bouge, pour le plonger totalement dans la diffusion en utilisant un smartphone/service compatible6.

La meilleure qualité d’appel jamais proposée par Sony

Les WF-1000XM5 offrent la meilleure qualité d’appel de l’histoire de Sony7 : ils transmettent la voix de l’utilisateur clairement dans toutes les situations, que ce soit au bureau, à la maison, dans un espace public ou dans un lieu bruyant.

Grâce à un algorithme de réduction de bruit basé sur une IA à DNN (Deep Neural Network) et à des capteurs de conduction osseuse, la voix ressortira parfaitement claire et naturelle, même dans un environnement bruyant. De plus, en extérieur, la structure de réduction du bruit du vent réduira le souffle de la brise : l’utilisateur est sûr d’être toujours bien entendu.

Un confort total et un design élégant

Les écouteurs WF-1000XM5 ont été conçus avec au premier plan, le confort. Une texture lisse et un rendu premium les rendront agréables à porter. La forme des écouteurs s’adapte parfaitement à l’oreille avec une conception ergonomique qui garantit un maintien stable. De plus, ces écouteurs sont environ 25 % plus petits et 20 % plus légers que leurs prédécesseurs (WF-1000XM4), ce qui les rend plus confortables lorsque qu’ils sont portés durant de longues périodes.

Les embouts d’écouteurs sont fabriqués à partir d’un matériau isolant exclusif qui améliore non seulement l’insertion dans l’oreille, mais aussi le confort, grâce à une nouvelle forme qui réduit la pression dans le conduit auditif. De plus, quatre tailles d’embouts différents sont proposées, y compris les XS, afin de choisir celle qui correspond parfaitement à ses oreilles.

Une expérience d’écoute intuitive

Les WF-1000XM5 disposent de la mise en pause et reprise de la lecture automatique. Il aussi est possible de personnaliser la synchronisation de la musique selon ses préférences, que ce soit au moment de mettre les écouteurs ou de commencer à marcher pour prendre une pause, pour égayer son humeur sans effort. De plus, des notifications vocales tiennent les utilisateurs informés de leurs événements importants, permettant de garder leur téléphone en toute sécurité dans leur poche. En associant leur appareil à Spotify, Endel et Apple Music8, ils peuvent accéder à leur musique préférée et à des ambiances sonores relaxantes pour une expérience d’écoute vraiment unique9. Comme le WH-1000XM5, les WF-1000XM5 sont désormais compatibles avec la fonction Auto Play.

A la recherche de nouvelles possibilités de divertissement, au-delà de la musique et des films ? Les WF-1000XM5 disposent de nouveaux capteurs et d’une technologie audio spatiale pour fournir un son immersif aux jeux en réalité augmentée, comme « Ingress » de Niantic10. Grâce au suivi de la tête, le son est transmis vers différentes directions, s’alignant parfaitement avec l’action à l’écran11.

Les WF-1000XM5 disposent également des fonctions développées par Sony, comme la technologie Adaptative Sound Control, le Speak-to-Chat, et la connexion multipoint qui permet d’associer deux périphériques Bluetooth simultanément – ainsi, lorsqu’un appel arrive, les écouteurs basculent automatiquement vers le téléphone qui sonne. Se connecter n’a jamais été aussi simple, grâce à Fast Pair et Swift Pair. De plus, il est possible de contrôler les WF-1000XM5 avec son assistant vocal favori.

Avec 8 heures d’autonomie12, les utilisateurs pourront profiter de plusieurs heures d’écoute ininterrompues. Une charge rapide de 3 minutes fournit 60 minutes de fonctionnement. De plus, la technologie Qi permet un chargement sans fil13.

Les écouteurs résistent à l’eau, avec leur certification IPX414 : les éclaboussures et la sueur ne seront pas un frein pour écouter sa musique, même en marchant sous la pluie.

Meilleurs pour l’environnement

Les WF-1000XM5 sont fabriqués à partir de matériaux en plastique recyclé15 et leur emballage est conçu avec le papier exclusif de Sony, l’Original Blended Material. L’Original Blended Material est un matériau papier pensé pour l’environnement, fait de bambou, de fibres de canne à sucre et de papier recyclé récupéré16.

Prix et disponibilité

Les WF-1000XM5 seront disponibles en août 2023, pour un prix public conseillé d’environ CHF 299.