OnePlus lance en Suisse sa première tablette phare: le OnePlus Pad

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Comme annoncé au début de l’année, la marque technologique mondiale OnePlus se lance dans la commercialisation de tablettes. Aujourd’hui, OnePlus Suisse confirme que son OnePlus Pad sera également disponible pour les clients en Suisse, en exclusivité chez Digitec. Avec le lancement du OnePlus Pad, OnePlus complète l’écosystème de sa matrice de produits «1+4+X», constituée de smartphones, d’écouteurs, de smartwatches, de téléviseurs et de tablettes.

«Nous sommes convaincus que l’avenir est à l’‟Internet des objets” et que les utilisateurs exigeront des solutions rapides, hautement fonctionnelles et efficaces dans les scénarios les plus divers», a déclaré Kinder Liu, président et COO de OnePlus. «En entrant sur le marché des tablettes, nous voulons offrir à nos utilisateurs plus de dynamisme et plus de possibilités garanties par l’approche rapide et fluide de OnePlus, et donc le meilleur choix.»

La dernière étude de Counterpoint Research a porté sur l’analyse du marché mondial des tablettes à la fois sous l’angle des tendances de développement du marché et des évolutions techniques attendues des appareils.

En 2023, selon Counterpoint, tant la taille que la qualité des écrans de tablettes continueront à s’améliorer et la part des écrans de 11 pouces et plus atteindra près de 40 %. Les écrans à fréquence de rafraîchissement plus élevée (120 Hz et 144 Hz) représenteront également près de 40 % du marché à l’avenir – sachant que le OnePlus Pad, précurseur en la matière, offre déjà cette possibilité avec 144 Hz. L’étude de Counterpoint prévoit en outre une augmentation de la capacité moyenne de la batterie à 6658 mAh. Les 9510 mAh de la batterie du OnePlus Pad dépassent de loin cette valeur. Avec les spécifications et les fonctions plus que convaincantes de sa nouvelle tablette OnePlus Pad, OnePlus a fait une entrée réussie sur le marché international des tablettes.

Le légendaire design OnePlus

Le OnePlus Pad se caractérise par le même design élégant et pratique qui a fait la réputation de OnePlus. Sa gravure brevetée «Star Orbit», basée sur un alliage d’aluminium usiné CNC, confère au OnePlus Pad une texture incomparable. Le OnePlus Pad est disponible en couleur Halo Green, une couleur qui symbolise à la fois la plénitude de la vie et l’immensité de l’univers.

Autre caractéristique notable: la caméra placée au centre permet aux utilisateurs de tenir la tablette confortablement et de réaliser ainsi de meilleures photographies. Pour la toute première fois sur une tablette, le OnePlus Pad est doté d’un verre incurvé 2.5D et présente un rapport écran/corps global de 88 % grâce à ses bords fins de 6,54 mm et à son cadre bombé. La tablette est légère, ce qui permet de la tenir confortablement pendant une longue période.

Une efficacité remarquable

Grâce à son matériel performant et à son logiciel optimisé, le OnePlus Pad est un appareil véritablement polyvalent. Le OnePlus Pad est équipé de Dimensity 9000, la première puce pour appareils mobiles dotée d’un cœur Cortex-X2 cadencé à 3,05 GHz. La puce Dimensity 9000 offre des performances 35 % supérieures et une efficacité énergétique 37 % plus élevée que Dimensity 9100.

Le OnePlus Pad dispose de jusqu’à 12 Go de RAM et de RAM-Vita. Les utilisateurs peuvent garder jusqu’à 24 applications ouvertes en parallèle et passer facilement de l’une à l’autre sans surcharger la tablette.

Le OnePlus Pad est un compagnon fiable à tout moment de la journée. La puissante batterie de 9510 mAh offre une autonomie de 14,5 heures en lecture vidéo et un mois en veille. Le OnePlus Pad prend en charge la technologie de charge rapide SUPERVOOC 67W, qui permet de charger complètement la tablette en 80 minutes. Les utilisateurs peuvent ainsi en toute quiétude participer à des réunions ou jouer à des jeux pendant des heures.

La priorité au divertissement

Le OnePlus Pad a été conçu pour offrir une expérience complète: la tablette est dotée d’un écran de 11,61 pouces avec Dolby Vision et d’un rapport largeur/hauteur de 7:5 encore jamais vu dans le secteur, avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, la plus élevée à ce jour pour une tablette. Le grand écran permet d’afficher plus de lignes d’un livre électronique ou d’un tableau et, grâce à la fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, l’expérience de jeu est encore plus fluide.

Le OnePlus Pad offre une qualité audio puissante avec Dolby Atmos et la technologie Omnibearing Sound Field propre à OnePlus. La technologie Omnibearing Sound Field détecte l’orientation de l’écran du OnePlus Pad et alterne automatiquement entre les canaux audio gauche et droit afin de créer une expérience sonore plus immersive. En complément du OnePlus Pad, Digitec proposera également le OnePlus Stylo et le OnePlus Folio Case.