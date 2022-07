Avis – Huawei Sound Joy

Partager Facebook

Huawei poursuit son partenariat avec Devialet et nous propose une enceinte Bluetooth nomade, la Sound Joy. De quoi ravir ses oreilles au bord de la piscine.

Du bon son et une bonne autonomie

De prime abord, cette enceinte cylindrique étanche (IP67) de 20 cm de haut est très proche de ce que proposent des constructeurs comme JBL ou Logitech. C’est sa construction intérieure qui diffère, avec ses deux haut-parleurs actifs, l’un de 10 W dédié aux aigus et l’autre, de 20 W, prenant en charge médiums et graves. Histoire de renforcer les basses, deux haut-parleurs passifs sont disposés à chaque extrémité de notre « canette » audio. À noter que l’enceinte bénéficie de la technologie SAM (Speaker Active Matching) de Devialet, qui se charge de contrôler dynamiquement le signal pour offrir les meilleures performances, quel que soit le type de musique et le niveau sonore. Voilà pour ce qu’il en est de la théorie. En pratique, l’enceinte offre une très bonne restitution des graves ainsi que des aigus. Que ce soit avec du rock, du classique, de la pop, bref avec tout type de musique passée en revue, nous avons été surpris en bien par la qualité sonore de la Sound Joy. On dénote des basses bien présentes sans excès, et des aigus détaillés. Il faut cependant bien se placer face aux haut-parleurs pour bénéficier du meilleur son possible et éviter de pousser le volume trop haut, faute de quoi on perd en basses. Comme l’enceinte peut se positionner verticalement ou horizontalement, c’est ce dernier cas de figure qui donne le meilleur rendu, la faute au positionnement d’une enceinte de basse, qui, bien que surélevée, se voit quelque peu obstruée.

la conception de l’enceinte

Il est également possible d’utiliser la Sound Joy en kit main-libre, puisqu’elle comporte trois micros, offrant une qualité d’appel correcte dans un rayon de 2 mètres. La Sound Joy est également dotée de quatre boutons de commande à l’arrière pour contrôler la mise en marche, l’activation du Bluetooth, la lecture et l’invocation de l’assistant vocal du smartphone. Le dernier bouton permet de jumeler deux enceintes pour en faire un système stéréo. En effet, la Sound Joy est certes dotée de quatre haut-parleurs, mais elle délivre un son monophonique. Quand au réglage du volume, c’est très simple, puisqu’il s’effectue en appuyant sur les deux gros boutons + et – présents sur le flanc de l’enceinte. Outre le jumelage par Bluetooth, il est possible de jumeler directement la Sound Joy via le NFC présent. Pratique ! De plus, pour les playlists en nocturne, le haut de l’enceinte est doté d’un rond lumineux qui clignote et change de couleur en fonction de la musique.

Enfin, la Sound Joy s’avère plutôt endurante, puisque si le constructeur annonce une autonomie allant jusqu’à 26 heures, nous avons pu en profiter près de 21 heures à un niveau sonore suffisant pour l’écoute dans une pièce. Un résultat satisfaisant ici aussi.

Huawei nous livre donc une bonne enceinte nomade, qui devrait faire son petit effet cet été au bord de la piscine, et qui se monnaie à hauteur de CHF 90, prix constaté ce jour sur le web.