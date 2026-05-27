Avis – Huawei Watch Fit 5 Pro : la montre connectée premium qui défie Apple et Samsung

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Avec sa Watch Fit 5 Pro, Huawei poursuit sa montée en gamme et propose une montre connectée premium mêlant titane, verre saphir, écran LTPO ultra lumineux et autonomie impressionnante. Pensée pour les sportifs exigeants, cette smartwatch outdoor ambitionne de rivaliser avec les références d’Apple et Samsung tout en affichant un tarif plus agressif.

Avec sa Watch Fit 5 Pro, Huawei poursuit méthodiquement sa montée en gamme et cherche désormais à s’imposer comme un acteur incontournable du segment des montres connectées premium orientées sport et outdoor. Le constructeur chinois, longtemps associé aux simples bracelets d’activité, affiche aujourd’hui des ambitions nettement plus élevées avec une montre qui mêle matériaux haut de gamme, fonctions sportives avancées et autonomie particulièrement généreuse. Sur le papier, cette nouvelle génération a tout pour séduire les amateurs de technologie comme les sportifs exigeants. Mais à CHF 270, la Huawei Watch Fit 5 Pro parvient-elle réellement à rivaliser avec des références établies comme la Samsung Galaxy Watch7 ou l’Apple Watch SE 3 ? Après plusieurs jours passés à notre poignet, de jour comme de nuit, voici notre verdict complet.

Huawei ne cache plus ses ambitions. Après une Watch Fit 4 Pro déjà très convaincante, le géant chinois affine sa formule avec une version encore plus aboutie, pensée pour séduire les utilisateurs en quête d’une montre robuste, élégante et taillée pour l’activité physique intensive. Positionnée frontalement face aux modèles premium de Samsung, Google ou Apple, la Watch Fit 5 Pro mise avant tout sur un rapport qualité-prix agressif, en intégrant des composants habituellement réservés à des modèles bien plus onéreux.

Dès le premier regard, la montre revendique clairement son inspiration « Ultra ». Huawei reprend les codes esthétiques popularisés par certaines montres outdoor premium, avec un boîtier rectangulaire imposant mêlant aluminium renforcé, lunette en alliage de titane et verre saphir destiné à protéger l’écran. Ce choix de matériaux ne relève pas uniquement du marketing : il apporte une réelle sensation de solidité et améliore sensiblement la résistance aux rayures et aux petits chocs du quotidien. Les finitions sont particulièrement soignées, avec un assemblage précis et des textures métalliques élégantes qui renforcent immédiatement l’impression de qualité.

Impossible toutefois de ne pas remarquer la proximité esthétique avec certains modèles emblématiques du marché. Couronne rotative crantée, lignes massives et allure de montre d’aventure premium rappellent fortement les créations de la firme de Cupertino. Ce manque d’originalité pourra diviser, mais force est de constater que Huawei maîtrise parfaitement cette recette visuelle. La Watch Fit 5 Pro affiche une allure moderne, sportive et luxueuse sans jamais tomber dans l’excès ostentatoire.

Malgré son apparence robuste, la montre se révèle étonnamment confortable au quotidien. Avec seulement 30,4 grammes sur la balance, elle sait rapidement se faire oublier, même durant de longues séances sportives ou pendant le sommeil. Le bracelet propriétaire offre un excellent maintien, notamment lors des activités intenses comme le running ou le cyclisme, même si ce système limite forcément les possibilités de personnalisation avec des bracelets tiers classiques.

L’une des évolutions les plus marquantes de cette Watch Fit 5 Pro concerne son écran. Huawei franchit un cap important en intégrant une dalle AMOLED LTPO de 1,92 pouce affichant une définition de 408 x 408 pixels. Cette technologie LTPO permet d’ajuster dynamiquement le taux de rafraîchissement afin de préserver l’autonomie tout en conservant une fluidité exemplaire.

Le résultat est particulièrement convaincant. Avec une luminosité culminant à 3 000 nits, la lisibilité reste irréprochable, même sous un soleil intense. Les contrastes sont profonds, les couleurs éclatantes et les animations extrêmement fluides. L’expérience utilisateur gagne clairement en maturité et se rapproche désormais de ce que proposent les meilleurs écosystèmes du marché.

Huawei soigne également l’ergonomie logicielle. La couronne rotative profite d’un retour haptique précis et agréable, permettant de naviguer facilement dans les menus sans masquer l’écran avec les doigts. À cela s’ajoute un bouton latéral personnalisable qui améliore encore davantage l’accessibilité des fonctions principales. L’ensemble se montre extrêmement réactif : aucune latence notable n’est venue perturber notre utilisation quotidienne.

Sous HarmonyOS, la Watch Fit 5 Pro conserve l’un des grands avantages historiques de Huawei : sa compatibilité étendue. Que l’on utilise un smartphone Android ou un iPhone, la montre fonctionne sans difficulté grâce à l’application Huawei Health, qui demeure l’une des plateformes santé les plus complètes actuellement disponibles. Toutes les données liées au sommeil, au stress, à l’activité physique ou encore à la récupération sont centralisées de manière claire et efficace.

Les sportifs apprécieront également l’intégration de services populaires comme Strava ou Komoot, permettant d’éviter l’enfermement dans un écosystème fermé. Malgré cela, certaines limites subsistent. Le principal point faible reste sans doute l’écosystème applicatif encore très restreint. Là où les montres concurrentes permettent d’installer Spotify, WhatsApp, Google Maps ou de nombreuses applications tierces, Huawei reste essentiellement cantonné à ses propres solutions maison.

Même constat du côté du paiement mobile. Bien que la montre embarque une puce NFC, son exploitation reste plus complexe que chez Apple ou Google. L’utilisation de services intermédiaires comme Curve Pay fonctionne correctement, mais impose des manipulations supplémentaires qui nuisent à la simplicité attendue sur ce type de produit premium.

C’est finalement sur le terrain du sport et du suivi santé que la Huawei Watch Fit 5 Pro dévoile son véritable potentiel. Le constructeur inaugure ici son nouveau système TruSense, un ensemble de capteurs destiné à améliorer considérablement la précision des mesures biométriques.

Dans les faits, le suivi cardiaque s’avère particulièrement performant. Lors de nos séances de course fractionnée, la montre a réagi rapidement aux variations de rythme avec une précision très convaincante. Huawei intègre également une fonction ECG permettant une surveillance plus avancée du rythme cardiaque.

La montre se distingue surtout par ses fonctions spécialisées extrêmement poussées. Les amateurs de golf profiteront notamment d’une cartographie 3D couvrant plus de 17 000 parcours à travers le monde, avec analyse des distances et des obstacles. Les joueurs de tennis pourront quant à eux analyser la puissance de leurs frappes et leur style de jeu, tandis que les cyclistes bénéficieront d’un véritable tableau de bord connecté grâce à l’affichage des données sur smartphone fixé au guidon.

Le GPS se montre globalement performant avec une acquisition rapide du signal et des tracés précis dans la majorité des situations. Nous avons néanmoins observé quelques écarts ponctuels sur certains parcours habituels, avec des déviations parfois surprenantes de plusieurs dizaines de mètres. Ces anomalies restent rares, mais elles ternissent légèrement le tableau pour une montre revendiquant une approche « Pro ».

La cartographie embarquée constitue en revanche une véritable réussite pour les amateurs de randonnée ou de trail. Pouvoir suivre un itinéraire directement depuis son poignet, même hors connexion, apporte un confort réel sur le terrain.

Le suivi du sommeil s’avère lui aussi très solide, même s’il reste légèrement en retrait face aux algorithmes particulièrement sophistiqués d’une Apple Watch Series 11, notamment dans la détection des micro-réveils nocturnes.

Enfin, l’autonomie demeure l’un des grands points forts de cette Watch Fit 5 Pro. Dans notre scénario de test intensif — écran always-on activé, notifications permanentes, suivi santé complet et environ trente minutes d’activité GPS quotidienne — la montre a tenu cinq jours complets. Une performance remarquable qui enterre littéralement la majorité des modèles concurrents sous Wear OS ou watchOS, souvent incapables de dépasser deux jours d’utilisation.

En désactivant l’affichage permanent, il devient même envisageable d’atteindre huit à neuf jours d’endurance. La recharge rapide se montre également efficace, avec une batterie de 471 mAh capable de récupérer 100 % d’autonomie en environ une heure.

Au final, la Huawei Watch Fit 5 Pro s’impose comme une montre connectée particulièrement séduisante sur le segment premium accessible. Certes, son identité esthétique manque parfois de personnalité et son écosystème applicatif reste encore limité face aux géants américains. Quelques imprécisions GPS mériteraient également d’être corrigées via de futures mises à jour logicielles.

Mais difficile d’ignorer ses nombreuses qualités. Entre son design premium mêlant titane et verre saphir, son superbe écran LTPO, ses fonctions sportives extrêmement poussées et son autonomie impressionnante, la Watch Fit 5 Pro offre aujourd’hui l’un des rapports qualité-prix les plus agressifs du marché. Pour les utilisateurs recherchant une montre élégante, robuste et orientée sport sans devoir recharger leur appareil tous les soirs, Huawei signe ici une proposition particulièrement cohérente et convaincante.