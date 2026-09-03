Avis – Huawei Watch GT 7 Pro : une autonomie record et un suivi de la récupération très convaincant

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Avec jusqu’à 21 jours d’autonomie, un nouveau score Physical Readiness et un suivi du sommeil enrichi par TruSleep 5.0, la Huawei Watch GT 7 Pro ne se contente plus d’accompagner les sportifs. Elle veut surtout aider son utilisateur à mieux comprendre sa forme et sa récupération au quotidien.

La Huawei Watch GT 7 Pro pourrait aisément être présentée comme une montre connectée exclusivement destinée aux sportifs les plus exigeants, tant sa fiche technique accumule les fonctions consacrées à la course, au cyclisme, au ski, au golf ou même à la plongée. Pourtant, après plusieurs jours passés à son poignet, son intérêt apparaît presque ailleurs. Avec une autonomie susceptible d’atteindre 21 jours, le nouveau score Physical Readiness et une analyse du sommeil profondément remaniée grâce à TruSleep 5.0, cette nouvelle génération cherche surtout à mieux traduire la multitude de données collectées en informations compréhensibles sur notre état de forme, notre récupération et notre quotidien.

Cette évolution est d’autant plus intéressante que Huawei ne bouleverse pas véritablement la formule matérielle de sa montre haut de gamme. La Watch GT 7 Pro demeure très proche de sa devancière et conserve les fondamentaux qui ont fait la réputation de la gamme : construction premium, superbe écran AMOLED, autonomie largement supérieure à celle de nombreuses concurrentes et impressionnante profusion d’outils sportifs. Les changements les plus significatifs sont désormais à chercher du côté du logiciel et de l’interprétation des données.

Design : une Huawei Watch GT 7 Pro toujours aussi premium… et imposante

Impossible de confondre la Huawei Watch GT 7 Pro avec un bracelet d’activité minimaliste. Le constructeur chinois continue d’assumer une approche esthétique très proche de l’horlogerie traditionnelle, avec un généreux boîtier circulaire de 45,6 mm dont la face avant fait appel à un alliage de titane, tandis qu’une lunette en nano-céramique vient renforcer son allure haut de gamme.

La qualité de fabrication ne souffre pratiquement d’aucune critique. L’écran est protégé par un verre saphir, matériau particulièrement résistant aux rayures, tandis que la partie en contact avec le poignet adopte une céramique noire. À cela viennent s’ajouter les certifications 5 ATM, IP68 et IP69, ainsi qu’un profondimètre grâce auquel la montre peut accompagner son propriétaire lors de séances d’apnée jusqu’à 40 mètres.

Au poignet, la GT 7 Pro procure ainsi davantage la sensation de porter une véritable montre qu’un simple accessoire électronique consacré au suivi sportif. Huawei ne prend cependant aucun risque esthétique majeur et l’évolution par rapport à la GT 6 Pro demeure discrète. Quelques nouvelles déclinaisons apportent une touche de fraîcheur, mais l’identité visuelle de la gamme reste immédiatement reconnaissable.

Le bracelet EasyCross constitue en revanche l’une de ces petites améliorations dont l’intérêt apparaît progressivement à l’usage. Son extrémité vient désormais se loger vers l’intérieur une fois la montre attachée, au lieu de dépasser du bracelet. Le dispositif évite ainsi de s’accrocher aux manches et maintient l’ensemble correctement plaqué contre le poignet. Une modification mineure sur le papier, mais appréciable au quotidien.

Reste une caractéristique impossible à ignorer : la GT 7 Pro demeure volumineuse. Elle affiche environ 56 grammes sans bracelet et quelque 79 grammes avec le modèle en fluoroélastomère. Ce poids se fait relativement vite oublier pendant la journée ou au cours d’une séance d’entraînement, mais devient davantage perceptible lorsqu’on conserve la montre durant toute une nuit. Une situation quelque peu paradoxale puisque l’analyse du sommeil constitue précisément l’une des grandes nouveautés de cette génération.

Huawei Watch GT 7 Pro : fiche technique

La Huawei Watch GT 7 Pro embarque un écran AMOLED circulaire de 1,47 pouce affichant 466 x 466 pixels pour une densité de 317 pixels par pouce et une luminosité maximale annoncée à 3 000 nits. Son boîtier de 45,6 x 45,6 x 11,25 mm associe verre saphir, alliage de titane et céramique noire.

Sa batterie lithium-polymère de 867 mAh autorise, selon Huawei, jusqu’à 21 jours d’utilisation modérée, 12 jours dans le cadre d’un usage normal et environ sept jours lorsque l’affichage permanent Always-On Display est activé. Une recharge sans fil complète réclame approximativement 95 minutes.

La connectivité comprend le GPS, le NFC, le Bluetooth 6.0 ainsi qu’une liaison Wi-Fi 2,4 GHz essentiellement destinée à accélérer certains transferts. La montre intègre le système TruSense et une importante panoplie de capteurs comprenant notamment fréquence cardiaque PPG, SpO2, température, ECG, baromètre, magnétomètre, boussole et profondimètre.

Certifiée 5 ATM, IP68 et IP69, elle possède également un microphone et un haut-parleur pour les appels Bluetooth. La compatibilité est assurée avec les appareils fonctionnant sous Android 8.0 ou une version ultérieure ainsi qu’avec les iPhone équipés d’iOS 13.0 au minimum. Son prix est fixé à 429,99 euros.

Un excellent écran AMOLED qui reste lisible en toutes circonstances

Huawei reconduit une dalle AMOLED circulaire de 1,47 pouce et une définition de 466 x 466 pixels. Sur le papier, l’évolution apparaît donc limitée, mais la luminosité maximale de 3 000 nits demeure l’un de ses meilleurs arguments à l’extérieur.

Qu’il s’agisse de consulter rapidement une notification dans une rue baignée de soleil ou d’observer ses statistiques au beau milieu d’une sortie à vélo, les informations restent parfaitement lisibles. Les dimensions de la dalle permettent également d’afficher simultanément plusieurs données sportives sans sacrifier la clarté de l’interface.

La couronne rotative demeure accompagnée d’un second bouton physique et cette combinaison continue de démontrer sa pertinence pendant l’activité physique. Faire défiler les écrans à l’aide de la couronne est infiniment plus pratique que multiplier les interactions tactiles lorsque les doigts sont humides ou que l’on cherche à conserver son attention sur son effort.

HarmonyOS se montre par ailleurs particulièrement à l’aise sur ce format. Les animations sont fluides, les menus suffisamment intuitifs et les principales informations restent rapidement accessibles. L’application Huawei Health prend ensuite le relais lorsqu’il devient nécessaire d’examiner plus précisément les nombreuses données accumulées.

Une montre sportive qui ne s’adresse pas uniquement aux athlètes chevronnés

C’est probablement l’une des qualités les plus intéressantes de cette Watch GT 7 Pro : il n’est absolument pas nécessaire de préparer un marathon ou de s’entraîner quotidiennement pour tirer parti de ses capacités.

Dans un usage beaucoup plus représentatif de celui de nombreux propriétaires — quelques séances de course, de vélo ou de fitness chaque semaine, beaucoup de marche et surtout l’envie de comprendre comment l’organisme récupère entre deux efforts — la quantité d’informations proposée est déjà considérable.

La montre reconnaît automatiquement plusieurs types d’activité et met à disposition plus d’une centaine de modes d’entraînement. Fréquence cardiaque, zones d’effort, allure, distance, calories dépensées ou charge d’entraînement sont évidemment au programme, auxquels viennent s’ajouter différents indicateurs permettant d’observer son évolution au fil des semaines.

Les amateurs de course peuvent profiter de plans d’entraînement, importer leurs propres itinéraires ou utiliser la navigation pour retrouver leur point de départ. Celui qui souhaite simplement courir quelques kilomètres le dimanche n’exploitera probablement qu’une fraction de ces possibilités, mais les utilisateurs les plus assidus disposent d’une profondeur d’analyse considérable.

Ski, golf et plongée : une profusion de fonctions très spécialisées

Huawei met particulièrement l’accent sur les sports d’hiver avec cette génération. La GT 7 Pro devient capable d’analyser beaucoup plus finement une descente en enregistrant notamment le nombre et le type de virages, leur fréquence, la vitesse, le dénivelé ou encore la force G.

Elle distingue également les phases de descente, les trajets effectués en remontée mécanique et les périodes de repos. Des modes spécifiques sont même proposés pour le ski et le snowboard pratiqués en intérieur.

La cartographie des domaines skiables couvre désormais plus de 3 000 stations à travers le monde, avec représentation des pistes et indication de leur niveau de difficulté lorsque les données sont disponibles. L’ensemble impressionne par sa richesse, même s’il faut reconnaître qu’il s’agit d’une fonction très spécialisée qui ne sera utilisée que ponctuellement par une grande partie des propriétaires.

La même observation vaut pour le golf, particulièrement approfondi sur cette déclinaison Pro. La montre peut notamment afficher le green, renseigner la position du drapeau, comptabiliser les coups et estimer les distances en tenant compte de la pente.

Enfin, la présence du profondimètre ouvre la porte à l’apnée jusqu’à 40 mètres, renforçant encore le caractère polyvalent de la GT 7 Pro.

Le cyclisme se rapproche des fonctions d’un véritable compteur vélo

Le vélo bénéficie lui aussi d’un traitement particulièrement poussé. Il devient notamment possible de préparer un parcours puis d’analyser les différentes ascensions qui le composent. À l’approche d’une montée, la montre peut renseigner sa longueur, son dénivelé ainsi que sa pente moyenne ; pendant l’effort, elle affiche la progression et le dénivelé restant.

Ces informations relèvent davantage du confort que de la nécessité pour une promenade occasionnelle, mais elles prennent rapidement tout leur sens dès lors que les sorties deviennent régulières et que les parcours commencent à accumuler les kilomètres et les difficultés.

Huawei ajoute par ailleurs des avertissements à l’approche de certains virages serrés lorsque la vitesse est importante, ainsi que des données telles que la puissance virtuelle et le suivi FTP. La frontière avec certaines fonctions jusqu’ici davantage associées aux compteurs cyclistes spécialisés devient donc de plus en plus ténue.

La réussite de Huawei consiste néanmoins à proposer cette richesse sans la rendre envahissante. Celui qui ne pratique ni le golf, ni le ski, ni la plongée peut ignorer totalement ces fonctionnalités sans que l’expérience quotidienne en pâtisse.

TruSleep 5.0 : le suivi du sommeil devient l’une des fonctions essentielles

C’est paradoxalement loin des terrains de sport que la GT 7 Pro révèle l’une de ses évolutions les plus intéressantes. Huawei inaugure TruSleep 5.0, nouvelle génération de son système consacré à l’analyse du sommeil.

La montre détecte automatiquement les périodes de repos et étudie leur durée, leur régularité, les différentes phases de sommeil ainsi que les interruptions survenues pendant la nuit. Huawei indique également avoir fait évoluer ses algorithmes afin de mieux interpréter la structure et la stabilité du sommeil.

Comme avec n’importe quelle montre connectée, il convient évidemment de ne pas transformer chaque minute de sommeil profond ou paradoxal en diagnostic médical. L’intérêt de ce type de dispositif réside avant tout dans sa capacité à mettre en évidence des tendances sur plusieurs jours ou plusieurs semaines.

Dormir trois quarts d’heure de moins au cours d’une nuit isolée ne signifie pas nécessairement grand-chose. Constater en revanche que la durée du sommeil diminue depuis cinq jours, que l’heure du coucher dérive progressivement ou que les nuits deviennent plus fragmentées commence à fournir une information nettement plus exploitable.

Et c’est précisément ici que l’excellente autonomie de la Huawei Watch GT 7 Pro prend toute son importance. Une montre qu’il faut déposer sur son chargeur chaque soir perd une grande partie de son intérêt lorsqu’il s’agit d’analyser le sommeil. La GT 7 Pro peut, elle, rester au poignet nuit après nuit sans imposer de gymnastique quotidienne autour de la batterie.

Son seul véritable handicap reste son gabarit : avec environ 79 grammes au poignet dans notre configuration, tout le monde n’appréciera pas nécessairement de dormir avec un objet aussi imposant.

Physical Readiness : une excellente manière de donner du sens aux données

Accumuler des mesures est relativement simple. Les rendre véritablement compréhensibles constitue un exercice autrement plus délicat. C’est précisément à ce problème que Huawei tente de répondre avec Physical Readiness, son nouveau score de préparation physique.

Plutôt que d’isoler le sommeil, le stress et l’activité sportive dans différents graphiques, la GT 7 Pro croise ces informations afin de proposer chaque matin une estimation synthétique de l’état général de l’organisme.

Un score est associé à différents niveaux de préparation, allant d’une situation dans laquelle davantage de récupération semble nécessaire jusqu’à un état considéré comme excellent. Pour une personne pratiquant régulièrement une activité physique sans rechercher la performance absolue, cet indicateur peut finalement se montrer beaucoup plus pertinent qu’une multitude de statistiques particulièrement techniques.

Après une nuit médiocre et une journée éprouvante, il peut par exemple être plus judicieux d’opter pour une sortie légère que de tenter coûte que coûte de battre son record personnel sur dix kilomètres. À l’inverse, un excellent niveau de récupération peut inciter à programmer une séance plus intense.

Physical Readiness exige toutefois un minimum de patience. La montre doit accumuler plusieurs nuits et journées de données avant de disposer d’un historique suffisamment représentatif. Il serait donc injuste de tirer des conclusions après seulement 24 heures d’utilisation.

Le Morning Brief complète intelligemment cette philosophie en regroupant chaque matin les principales informations utiles. Plus besoin d’ouvrir systématiquement Huawei Health et d’explorer une succession de graphiques pour comprendre comment s’est déroulée la nuit et dans quel état commence la journée.

Cette volonté de transformer la donnée brute en information directement exploitable constitue probablement l’une des évolutions logicielles les plus pertinentes de la Watch GT 7 Pro.

Santé : une multitude de capteurs qui ne remplace pas un dispositif médical

Le système Huawei TruSense assure le suivi continu de la fréquence cardiaque et permet également de surveiller la saturation en oxygène du sang, le stress, la température ainsi que différents indicateurs associés au bien-être émotionnel. La version Pro ajoute par ailleurs la possibilité de réaliser un ECG.

L’intérêt n’est pas nécessairement de consulter compulsivement chacune de ces valeurs au fil de la journée. Leur véritable utilité apparaît lorsqu’elles sont accumulées dans le temps et mises en perspective par Huawei Health avec le sommeil, les entraînements et la récupération.

C’est précisément cette contextualisation qui donne davantage de pertinence au suivi quotidien. Il convient néanmoins de conserver une distinction essentielle : ces informations peuvent contribuer à observer des tendances et éventuellement attirer l’attention sur certaines évolutions, mais une montre connectée ne saurait se substituer à un diagnostic, à un équipement médical dédié ou à l’avis d’un professionnel de santé.

Jusqu’à 21 jours d’autonomie : un avantage qui transforme réellement l’usage

L’endurance constitue depuis plusieurs générations l’une des signatures des montres Huawei, et la Watch GT 7 Pro perpétue brillamment cette tradition.

Sa batterie de 867 mAh peut atteindre jusqu’à 21 jours dans le cadre d’une utilisation modérée. Dans un scénario plus réaliste combinant suivi de la santé, notifications et activités régulières, le constructeur évoque jusqu’à 12 jours d’autonomie. Maintenir l’Always-On Display activé en permanence réduit naturellement cette endurance, mais Huawei annonce encore jusqu’à sept jours.

Ces chiffres constituent évidemment des valeurs maximales et l’utilisation intensive du GPS pendant plusieurs entraînements aura nécessairement un impact. Mais même en restant largement en dessous des 21 jours annoncés, la différence avec une montre qu’il faut recharger quotidiennement ou tous les deux jours est considérable.

Une recharge hebdomadaire suffit potentiellement à faire disparaître presque complètement la question de l’autonomie du quotidien. L’avantage devient encore plus manifeste lorsqu’on souhaite suivre son sommeil : la montre reste simplement au poignet jour et nuit, ce qui permet en retour de collecter des données plus régulières sur l’activité, le repos et la récupération.

La recharge sans fil nécessite environ 95 minutes pour retrouver une batterie pleine. Ce n’est pas particulièrement rapide, mais l’excellente endurance rend ce délai beaucoup moins contraignant qu’il ne le serait sur une smartwatch à l’autonomie limitée.

Des fonctions connectées suffisantes, mais ce n’est toujours pas une Apple Watch

La Watch GT 7 Pro dispose d’un microphone et d’un haut-parleur qui permettent de prendre directement des appels Bluetooth depuis le poignet. Les notifications du smartphone sont naturellement affichées et les utilisateurs Android peuvent répondre à certains messages à l’aide de texte ou d’émoticônes. Cette possibilité n’est toutefois pas proposée lorsque la montre est associée à un iPhone.

La présence du NFC permet également d’utiliser le paiement sans contact par l’intermédiaire de Curve Pay.

La GT 7 Pro n’ambitionne cependant toujours pas de devenir une plateforme miniature destinée à accueillir des dizaines d’applications. Huawei privilégie très clairement trois piliers : sport, santé et autonomie. Une orientation assumée qui pourra sembler restrictive aux utilisateurs recherchant une smartwatch aussi extensible qu’un petit smartphone, mais qui contribue également à préserver la cohérence de l’expérience.

Verdict du test Huawei Watch GT 7 Pro

Sur le plan strictement matériel, la Huawei Watch GT 7 Pro ne révolutionne pas la formule établie par la GT 6 Pro. Elle conserve un écran de même taille et de même définition, une luminosité maximale atteignant 3 000 nits, une construction associant titane et verre saphir ainsi qu’une autonomie comparable. Le bracelet EasyCross constitue une amélioration bienvenue, mais certainement pas une raison suffisante pour changer de génération.

Les progrès les plus intéressants sont ailleurs. TruSleep 5.0 enrichit l’analyse du sommeil, Physical Readiness transforme plusieurs indicateurs épars en une information beaucoup plus immédiatement compréhensible, tandis que le ski, le cyclisme et différentes disciplines profitent de fonctionnalités supplémentaires.

Huawei pourrait facilement vendre cette Watch GT 7 Pro comme une montre exclusivement destinée aux sportifs exigeants, en mettant en avant ses outils de ski, de golf, de cyclisme ou de plongée. Pourtant, elle se révèle peut-être encore plus convaincante pour un utilisateur beaucoup plus ordinaire, pratiquant seulement quelques activités physiques par semaine mais souhaitant mieux comprendre son sommeil, sa récupération et son niveau de forme général.

L’excellente autonomie joue ici un rôle déterminant : pouvoir conserver la montre au poignet plusieurs jours et plusieurs nuits sans penser constamment à la recharge donne davantage de cohérence aux données collectées et rend les nouvelles fonctions de récupération beaucoup plus pertinentes.

La réalisation demeure par ailleurs exemplaire, avec son alliage de titane, sa nano-céramique, son verre saphir et son superbe écran AMOLED. Cette sophistication matérielle entraîne néanmoins son principal défaut : avec son boîtier de 45,6 mm et près de 79 grammes bracelet compris, la GT 7 Pro ne sera pas la montre la plus discrète pour dormir.

Pour les propriétaires d’une Watch GT 6 Pro, la situation est plus délicate. Les principales nouveautés étant essentiellement logicielles, le passage à cette nouvelle génération paraît difficile à justifier, sauf besoin très spécifique. Pour les autres, la Huawei Watch GT 7 Pro s’impose comme une montre connectée remarquablement complète, dont la principale réussite n’est finalement pas d’accumuler encore davantage de données, mais de commencer à les transformer en informations réellement utiles au quotidien. Prix indicatif 429 €.