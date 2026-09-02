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Développé par TT Games, publié par Warner Bros. Games et adapté sur Nintendo Switch 2 par Double Eleven et Cast Iron Games, LEGO Harry Potter Collection entraîne les joueurs dans un voyage humoristique et fantastique qui couvre les huit films de la saga Harry Potter. Dans ce voyage, les joueurs découvriront des mystères, maîtriseront des sorts, prépareront des potions et affronteront Lord Voldemort dans une bataille épique entre le bien et le mal. La version Nintendo Switch 2 de la compilation sera disponible aux formats physique et numérique, l’édition physique incluant les deux jeux sur une seule cartouche de jeu. ​

LEGO Harry Potter : Années 1 à 4 est tiré des quatre premiers films : Harry Potter à l’école des sorciers, Harry Potter et la Chambre des secrets, Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban et Harry Potter et la Coupe de Feu. Les fans peuvent y découvrir les premières années de Harry à l’école de sorcellerie de Poudlard à travers l’univers unique, l’humour irrésistible et le charme légendaire de LEGO. ​

LEGO Harry Potter : Années 5 à 7 transporte les joueurs dans les quatre derniers films : Harry Potter et l’Ordre du Phénix, Harry Potter et le Prince de sang-mêlé et Harry Potter et les Reliques de la Mort Parties 1 et 2. Le jeu fait vivre les dernières années de Harry à Poudlard et son ultime face-à-face avec Voldemort.

LEGO Harry Potter Collection comprend également tous les packs de contenus téléchargeables (DLC) sortis précédemment, notamment un pack de personnages avec Godric Gryffondor, Harry (Bal de Noël), Helga Poufsouffle, Lockhart (Camisole de force), Luna (Tête de lion), Peeves, Hermione (Robe rose), Ron Weasley (Goule), Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard, ainsi qu’un pack de sorts comprenant Cantis, Dentesaugmento, Kanarpalmus, Melofors et Tentaclifors.

LEGO Harry Potter Collection arrive sur Nintendo Switch 2 le 16 octobre 2026.