le jeu d’action gothique au rythme du heavy metal, Crimson Moon est désormais disponible

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Crimson Moon est un jeu de rôle et d’action inspiré de la Haute Renaissance et de l’art gothique, construit autour de missions intenses, rejouables et exigeantes qui mettent l’accent sur une progression très poussée des personnages. Les joueur·euses incarnent les Nephilim, de puissants hybrides mi-humains, mi-anges, liés à une sombre prophétie et chargés de reprendre la ville assiégée de Gildenarch des mains d’une horde de démons, de morts-vivants, de vampires et d’abominations de l’Hellgrowth.

Les combats demandent de la précision et du timing, entre affrontements nerveux au corps à corps, changement d’armes rapide, exécutions soignées et transformations célestes explosives capables de renverser instantanément le cours de la bataille. À mesure que les joueur·euses se fraient un chemin à travers les cathédrales, les remparts et les quartiers plongés dans l’obscurité de la ville, de nouvelles capacités, armes, armures, équipements et modificateurs font leur apparition pour récompenser leurs capacités d’adaptation. Chaque incursion offre de nouvelles occasions de rencontrer des ennemis d’élite, des zones secrètes et du butin rare. Parce que les ennemis évoluent et que les défis sont de plus en plus ardus, aucune aventure ne se déroule de la même manière. Entre les missions, les joueur·euses peuvent peaufiner leurs stratégie, fabriquer de l’équipement, améliorer leurs capacités et se préparer au prochain assaut.

Crimson Moon propose une riche expérience pour les joueur·euses, que ce soit en solo ou avec entre ami·es. Dans le mode coopératif en duo, il est également possible de débloquer des synergies dévastatrices qui amplifient les capacités des Nephilim, tandis que la difficulté du jeu s’adapte pour offrir un défi supplémentaire.

Crimson Moon est disponible sur Steam, l’Epic Game Store, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, au prix de 19,99 €. Une édition Deluxe à 29,99 € est également disponible et comprend un ensemble d’armure exclusif, une apparence d’arme ainsi qu’une future extension.