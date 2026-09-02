Razer dévoile le Razer Prio, une manette mobile pliable qui se glisse dans la poche

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Le Razer Prio, un contrôleur de jeu USB-C pliable et ultra-mobile pour iPhone et Android est conçu pour transformer chaque temps mort du quotidien, comme un retard de transport ou une pause entre deux cours, en session de jeu ultime grâce à ses contrôles complets et son design qui tient dans n’importe quelle poche.

Premier modèle de la nouvelle gamme de manettes mobiles ultra-portables de Razer, le Razer Prio intègre des commandes de taille standard, dignes d’une console, dans un format pliable unique en son genre.

Conçu pour offrir une portabilité ultime, le mécanisme de pliage du Prio se glisse hors de la poche et se déploie en une simple rotation. Avec son format comparable à celui d’une carte de crédit (107 mm x 67 mm x 23 mm) et un poids de seulement 101 grammes, il peut, une fois déployé, accueillir des smartphones offrant jusqu’à 7 pouces de diagonale, comme l’iPhone 17 Pro Max et le Samsung Galaxy S26 Ultra.

Les vrais jeux méritent de vrais contrôles. Le Razer Prio offre un éventail complet de commandes comprenant des sticks low-profile, une croix directionnelle tactile à 4 directions et des gâchettes.

Au cœur de cette configuration se trouvent des joysticks analogiques capacitifs précis, conçus pour réduire le drift : c’est une première pour une manette Razer. La détection capacitive enregistre les mouvements en haute résolution, sans contact physique susceptible de s’user. La visée reste ainsi précise et stable partie après partie, même lors d’un trajet mouvementé.

Pas d’appairage ni de batterie à charger : le Razer Prio se branche directement au téléphone via un port USB-C pour une réactivité maximale. Son design flexible accueille la plupart des coques fines ou moyennes pour permettre à chacun de plonger directement au cœur de l’action sans manipulation supplémentaire.

Dans un bus bondé, une salle d’attente ou les couloirs de l’école, les boutons d’action tactiles et silencieux du Prio offrent un retour net et réactif, permettant aux joueurs de plonger dans un autre monde sans déranger celui qui les entoure.

Le Razer Prio est compatible avec les modèles iPhone (iOS 18) et les appareils Android (Android 14 ou supérieur) pour du jeu en local et en streaming via Xbox Cloud Gaming, Steam Link, PS Remote Play ou encore Razer PC Remote Play via l’application Razer Cortex sur mobile et PC. Un bouton dédié à Razer Cortex Mobile ouvre directement la bibliothèque de jeux d’une simple pression : lancez simplement Razer Cortex Mobile, connectez-la à Razer Cortex sur PC et jouez à vos titres PC préférés sur votre appareil mobile.

Fini l’attente et place au jeu

Portabilité – un format pliable unique de la taille d’une carte de crédit qui ne pèse que 101 grammes, se déploie en manette pleine taille et se range dans n’importe quelle poche.

– un format pliable unique de la taille d’une carte de crédit qui ne pèse que 101 grammes, se déploie en manette pleine taille et se range dans n’importe quelle poche. Précision – une configuration complète de commandes de type console avec des sticks analogiques capacitifs conçus pour éviter le drift, des boutons d’action silencieux et une latence ultra-faible grâce à la connexion USB-C.

– une configuration complète de commandes de type console avec des sticks analogiques capacitifs conçus pour éviter le drift, des boutons d’action silencieux et une latence ultra-faible grâce à la connexion USB-C. Compatibilité – plug-and-play sur iPhone (iOS 18) et Android (14 ou supérieur), pour du jeu en local ou en streaming via Xbox Cloud Gaming, Steam Link, PS Remote Play et Razer PC Remote Play, avec un lancement en une touche grâce à Razer Cortex Mobile.

Pour les trajets du quotidien comme les longues files d’attente, le Razer Prio transforme les temps morts en temps de jeu de qualité grâce à des contrôles de pleine taille dans un format réduit.

Razer Prio

$99.99 USD / 109,99 € MSRP

D’ores et déjà disponible sur Razer.com, dans certains RazerStores et chez certains revendeurs agréés.