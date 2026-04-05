Avis – HyperX Cloud Alpha Wireless : un casque gaming précis et ultra confortable, avec une autonomie monstre!

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Le HyperX Cloud Alpha Wireless promet de révolutionner le casque gaming sans fil avec une autonomie record de 300 heures, tout en conservant le confort et la précision qui ont fait le succès de la version filaire.

Avec le HyperX Cloud Alpha Wireless, HyperX revisite l’un de ses modèles emblématiques en lui offrant une déclinaison sans fil ambitieuse. Compatible avec la PlayStation 5, la PlayStation 4, le PC et la Nintendo Switch (en mode dock), ce casque gaming entend préserver les qualités qui ont fait le succès de la version filaire tout en introduisant un argument de poids : une autonomie annoncée à 300 heures.

Une conception fidèle au modèle original

D’un point de vue esthétique et structurel, le HyperX Cloud Alpha Wireless reprend presque trait pour trait les codes de son prédécesseur filaire. Cette continuité visuelle s’accompagne d’une architecture éprouvée, reposant sur une armature en aluminium à la fois souple et robuste, gage de durabilité.

Les oreillettes, habillées d’un plastique de bonne facture, s’intègrent dans un ensemble cohérent et solide. Seul bémol notable : la présence de câbles apparents reliant l’arceau aux coques, qui constitue un potentiel point de fragilité à long terme.

Les coussinets en simili-cuir, agréables au toucher, restent classiques dans leur conception, avec un risque d’usure prématurée après plusieurs années. Leur caractère amovible permet toutefois un remplacement, bien que les pièces détachées ne soient pas directement commercialisées par la marque.

Un confort toujours exemplaire

Le passage au sans-fil n’a pas alourdi l’ensemble, le casque affichant un poids contenu de 320 grammes. Résultat : le Cloud Alpha Wireless se fait rapidement oublier, même lors de sessions prolongées.

L’arceau généreusement rembourré et les coussinets en mousse à mémoire de forme assurent un maintien confortable pour la grande majorité des utilisateurs. Seule la profondeur des oreillettes peut, dans certains cas, entraîner un léger contact avec la grille interne, notamment pour les oreilles les plus proéminentes.

Une connectivité limitée mais stable

Le casque repose exclusivement sur une connexion sans fil via un dongle USB-A, utilisant le protocole USB Audio standard. Cette solution garantit une compatibilité immédiate avec PC, PlayStation et Switch dockée.

En revanche, l’absence de Bluetooth ou de connexion filaire limite fortement la polyvalence du produit. Impossible, par exemple, de l’utiliser avec un smartphone ou en mobilité. HyperX fait ici le choix d’un positionnement strictement orienté gaming domestique, au détriment de la flexibilité.

Une interface simple et efficace

Côté ergonomie, le HyperX Cloud Alpha Wireless mise sur la sobriété. Les commandes se limitent à l’essentiel : bouton d’alimentation, activation du micro et molette de volume.

Cette simplicité facilite une prise en main rapide et intuitive. Une fonction avancée permet également de régler le retour micro (sidetone), un atout appréciable pour les joueurs souhaitant contrôler leur voix en temps réel.

Une autonomie exceptionnelle… presque irréelle

L’un des arguments majeurs de ce casque gaming sans fil réside dans son autonomie hors norme. HyperX annonce jusqu’à 300 heures d’utilisation, un chiffre rarement atteint dans cette catégorie.

En pratique, même sans validation exhaustive sur une durée aussi extrême, les observations confirment une endurance impressionnante. Après plusieurs heures d’utilisation intensive, le niveau de batterie reste largement supérieur à la moyenne du marché. Le Cloud Alpha Wireless s’impose ainsi comme l’un des casques les plus endurants du segment.

Une qualité audio intéressante

Si le modèle filaire s’était imposé comme une référence grâce à sa restitution sonore précise et équilibrée, cette version sans fil propose une approche sensiblement différente.

La signature audio adopte ici une courbe en V marquée, avec des basses particulièrement accentuées et des aigus plus incisifs. Si ce profil peut séduire certains utilisateurs en quête d’un rendu dynamique, il s’accompagne d’un contrôle des basses moins rigoureux.

Le résultat : une restitution parfois lourde et moins précise, avec un manque d’impact et de clarté dans certaines situations.

Un égaliseur limité par une latence accrue

L’application HyperX NGenuity permet d’ajuster la signature sonore via un égaliseur paramétrique. Toutefois, son utilisation entraîne une augmentation significative de la latence, pouvant atteindre 150 ms.

Un tel décalage audio peut nuire à l’expérience de jeu, notamment dans les titres compétitifs. De plus, ces réglages ne sont pas conservés sur les autres appareils, limitant leur intérêt à un usage sur PC.

Un micro performant mais perfectible

Le microphone amovible offre une captation vocale de qualité, avec une restitution claire et intelligible. Contrairement à de nombreux casques sans fil, il bénéficie d’un signal audio en qualité quasi CD, garantissant une meilleure fidélité.

Néanmoins, sa sensibilité reste modérée, nécessitant parfois d’élever la voix. À l’inverse, un positionnement trop proche peut provoquer des bruits parasites, notamment des “pops”.

Verdict : un casque gaming sans fil séduisant mais imparfait

Le HyperX Cloud Alpha Wireless réussit son pari sur deux points essentiels : un confort irréprochable et une autonomie tout simplement exceptionnelle. Ces atouts en font un compagnon idéal pour les longues sessions de jeu.

Cependant, la qualité audio, empêche ce modèle de s’imposer comme une référence absolue du casque gaming sans fil.

Un choix pertinent pour les joueurs en quête d’endurance et de confort, mais qui devront accepter quelques compromis sur la précision sonore. Prix indicatif : CHF 139.-