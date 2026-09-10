KONAMI et 2000 AD annoncent une bande dessinée officielle SILENT HILL: Townfall

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KONAMI annonce une collaboration avec le célèbre éditeur britannique de bandes dessinées 2000 AD pour créer une histoire originale inspirée de l’univers de SILENT HILL: Townfall. Intitulée SILENT HILL: Townfall – The Dock House, cette nouvelle histoire a été écrite par Jon McKellan, scénariste principal et directeur du jeu, et constitue un complément narratif officiel au jeu à venir. L’artiste de renom David Roach (Nemesis The Warlock) signe les dessins de cette nouvelle histoire inquiétante.

Au programme du numéro événement Prog 2500 de 2000 AD, l’histoire sera disponible le 16 septembre au Royaume-Uni et le 30 septembre aux États-Unis en version papier via Lunar Distribution, ainsi que dans le monde entier en version numérique sur le Webstore et l’application 2000 AD. SILENT HILL: Townfall – The Dock House offre aux fans un nouveau regard sur la communauté insulaire isolée de St. Amelia, en développant l’univers et l’atmosphère inquiétants de SILENT HILL: Townfall tout en préservant les mystères qui attendent les joueurs dans le jeu.

L’histoire suit Douglas, un capitaine de port chevronné qui entretient depuis des décennies la maison du port de St. Amelia. Prisonnier d’une routine sans fin, au milieu du brouillard et de l’isolement, Douglas découvre un mystérieux escalier descendant sous le port, le forçant à affronter une terrifiante réalité dissimulée sous la surface de la ville.

« L’horreur et l’atmosphère de SILENT HILL correspondent parfaitement à l’univers de 2000 AD. Ainsi, lorsque l’on nous a proposé de publier une histoire spéciale liée à SILENT HILL: Townfall, j’ai immédiatement su que nos lecteurs prendraient beaucoup de plaisir à s’y plonger. Avec David Roach aux dessins, il s’agit d’une histoire particulièrement sombre et inquiétante, qui fonctionne aussi comme un récit horrifique à part entière. » – Matt Smith, rédacteur en chef de 2000 AD.

« Je suis vraiment ravi de pouvoir développer l’univers de SILENT HILL: Townfall avec une nouvelle histoire courte, et c’est également une étape importante pour moi en tant que scénariste d’avoir la chance de contribuer à un numéro de 2000 AD ! Il semble particulièrement approprié qu’un jeu se déroulant au Royaume-Uni figure dans un véritable trésor national britannique comme 2000 AD, et voir David donner vie aux mots a été un véritable plaisir. J’ai hâte que les lecteurs puissent avoir un aperçu de l’univers que nous avons créé et son lien avec le jeu. » – Jon McKellan, scénariste et directeur de SILENT HILL: Townfall chez Screen Burn.

Figurant parmi les éditeurs de bandes dessinées les plus renommés du Royaume-Uni, 2000 AD produit depuis des décennies des bandes dessinées de science-fiction, de fantasy et d’horreur saluées par la critique. SILENT HILL: Townfall se déroulant sur l’île écossaise isolée de St. Amelia, ce partenariat s’est imposé naturellement, réunissant un cadre résolument britannique et l’une des institutions de bande dessinée les plus anciennes du pays.

SILENT HILL: Townfall – The Dock House sera disponible dans le numéro anniversaire 2000 AD Prog 2500, chez les marchands de journaux et dans les boutiques de bandes dessinées le 16 septembre 2026 au Royaume-Uni et le 30 septembre 2026 aux États-Unis. Les fans du monde entier pourront également lire ce numéro en version numérique sur le Webstore et l’application 2000 AD.

SILENT HILL: Townfall sortira le 24 septembre 2026 sur PlayStation 5, Steam et Epic Games Store et est d’ores et déjà disponible en précommande.