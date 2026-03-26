Avis – INZONE Mouse-A : la souris gaming ultra légère de Sony pour les FPS

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Avec moins de 60 g et un capteur haute précision, la souris Sony INZONE Mouse-A cible les joueurs à la recherche de performance.

Avec la INZONE Mouse-A, Sony signe son entrée sur le marché des souris gaming PC, un secteur particulièrement compétitif dominé depuis des années par des acteurs spécialisés comme Logitech ou Razer. Cette nouvelle référence s’inscrit dans la volonté du constructeur japonais d’étendre son écosystème INZONE, déjà présent avec ses casques, écrans et claviers dédiés aux joueurs.

Pensée pour les amateurs de FPS compétitifs, cette souris mise sur la légèreté, la précision et une connectivité sans fil à faible latence. Reste à savoir si cette première tentative permet réellement à Sony de rivaliser avec les références du marché.

Sony poursuit son offensive sur le gaming PC

Historiquement reconnu pour ses consoles et ses équipements audio, Sony n’était jusqu’ici pas un acteur majeur des périphériques gaming sur PC. Avec la gamme INZONE, la marque a progressivement posé les bases d’un écosystème cohérent destiné aux joueurs exigeants.

Après les casques INZONE H9 et H7, les moniteurs gaming et plus récemment le clavier INZONE KBD-H75, Sony s’attaque désormais à un élément central de l’expérience vidéoludique : la souris gaming.

Avec la INZONE Mouse-A, l’objectif est clair : proposer un périphérique performant, capable de séduire les joueurs compétitifs.

Une souris gaming ultra légère pensée pour l’e-sport

Dès la prise en main, la INZONE Mouse-A affiche une orientation résolument tournée vers la performance. Sony opte pour un design minimaliste, sans éclairage RGB ni artifices visuels, privilégiant une approche inspirée de l’e-sport, où chaque détail vise l’efficacité.

Avec un poids inférieur à 60 grammes, la souris se positionne dans la catégorie des souris ultra légères, un critère essentiel pour les joueurs de FPS recherchant rapidité et précision. Cette légèreté se traduit par une glisse fluide et des mouvements particulièrement réactifs, facilitant les ajustements fins lors des phases de tir ou de tracking.

La forme symétrique, relativement classique, permet une adaptation à différents styles de prise en main, notamment le claw grip ou le fingertip grip, très répandus dans les jeux compétitifs.

Des performances solides en jeu

Sur le plan technique, la INZONE Mouse-A s’appuie sur un capteur optique haute précision, capable d’atteindre jusqu’à 32 000 DPI, avec une excellente stabilité de suivi. Dans les faits, les performances se montrent à la hauteur des attentes, avec un tracking fiable et des déplacements précis, même lors de mouvements rapides.

La combinaison d’un capteur performant et d’un poids réduit offre une expérience particulièrement convaincante dans les jeux exigeants, où la réactivité et la précision sont déterminantes.

Un léger point perfectible subsiste néanmoins : le module de connexion sans fil, qui peut émettre un signal lumineux visible lors de la mise en veille, susceptible de distraire dans certaines situations. Un détail mineur, mais notable dans un usage prolongé.

INZONE Hub : un logiciel fonctionnel mais perfectible

Comme les autres produits de la gamme, la souris s’appuie sur le logiciel INZONE Hub pour sa configuration. Celui-ci permet de régler les principaux paramètres, tels que la sensibilité DPI, le taux d’interrogation ou encore l’assignation des boutons.

L’interface se veut simple et accessible, couvrant les besoins essentiels d’une souris gaming moderne. Toutefois, face aux solutions plus avancées proposées par des concurrents comme Logitech ou Razer, le logiciel de Sony reste encore relativement basique, avec des options de personnalisation moins poussées.

Connectivité sans fil et autonomie maîtrisée

La INZONE Mouse-A repose sur une connexion sans fil 2,4 GHz via un dongle USB, garantissant une latence très faible, essentielle pour le jeu compétitif. Durant les tests, la connexion s’est révélée stable et fiable, sans interruption notable.

La souris peut également être utilisée en mode filaire grâce à un câble USB-C, permettant de continuer à jouer pendant la recharge. Sony annonce une autonomie d’environ 70 heures, un chiffre cohérent avec les standards actuels, renforcé par l’absence de rétroéclairage énergivore.

Une souris taillée pour les joueurs compétitifs

La INZONE Mouse-A cible avant tout les joueurs de FPS à la recherche d’un périphérique léger, rapide et précis. Sa conception privilégie la performance pure, au détriment des fonctionnalités avancées ou d’une grande polyvalence.

Cette approche conviendra particulièrement aux joueurs recherchant une expérience épurée et orientée compétition, mais pourrait laisser sur leur faim ceux qui privilégient des souris plus polyvalentes ou richement équipées.

Avec la INZONE Mouse-A, Sony propose une première souris gaming solide et cohérente, qui répond aux attentes des joueurs compétitifs. Si la marque ne révolutionne pas le marché, elle parvient néanmoins à livrer un produit performant, capable de rivaliser sur certains points avec les références établies.

Cette entrée sur le segment des souris gaming marque une étape importante pour Sony, qui devra toutefois continuer à affiner son approche pour s’imposer durablement face à une concurrence expérimentée. Prix indicatif, constaté ce jour sur le web: CHF 119.-