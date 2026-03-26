Infomaniak lance la radio automatisée avec sa solution de streaming radio

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Infomaniak, prestataire cloud suisse qui propulse déjà plus de 6 000 radios et télévisions en Europe et en Afrique, permet désormais de diffuser une radio en ligne 24/7, directement depuis un navigateur web, sans logiciel, sans encodeur et sans compétence technique.

Un contexte qui pousse les radios à chercher des alternatives

En Europe, les radios font face à une pression croissante sur leurs coûts de diffusion et leurs effectifs techniques. En parallèle, la dépendance aux plateformes de diffusion extra-européennes pose un problème concret de contrôle : sur les plateformes gratuites, les contenus sont monétisés par des annonceurs tiers et les données d’audience sont exploitées à des fins de profilage publicitaire.

C’est dans ce contexte qu’Infomaniak propose une solution souveraine, développée et hébergée exclusivement en Suisse, dans ses propres data centers. Les contenus et les données d’audience des diffuseurs leur appartiennent entièrement. Ils ne sont ni monétisés par Infomaniak, ni utilisés à d’autres fins que le fonctionnement du service. Les diffuseurs conservent un contrôle total sur leur distribution et leur monétisation.

Parmi les radios et télévisions qui utilisent déjà l’infrastructure de streaming d’Infomaniak : France TV, RFI (Radio France Internationale), Bel RTL, Fun Radio (Belgique), Hit Radio (Maroc), Radio Algérie, ainsi qu’Energy et One FM en Suisse. Plus de la moitié du top 100 de l’Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (ACPM) en France diffuse via Infomaniak.

Une radio automatisée facile à mettre en place

Avec le nouvel Auto DJ intégré à la solution de streaming radio d’Infomaniak, une station peut fonctionner en continu sans intervention humaine. La programmation musicale s’appuie sur des playlists automatiques combinant plusieurs critères (genre, artiste, année, tags personnalisés), ce qui permet de varier l’antenne sans sélectionner chaque titre manuellement. Les émissions, jingles et publicités se planifient dans une grille horaire visuelle avec des périodicités entièrement personnalisables.

En cas de blanc dans la programmation, une playlist de comblage prend automatiquement le relais. Lorsqu’un animateur lance son direct, la radio bascule automatiquement, sans intervention technique.

L’ensemble fonctionne directement depuis un navigateur web, sans encodeur, sans logiciel tiers et sans connaissance technique.

Compatible avec la diffusion en DAB+ et la monétisation

Les radios peuvent transmettre leur web radio à l’opérateur de diffusion numérique de leur choix, sans consommation supplémentaire de bande passante. Elles peuvent également monétiser leurs flux avec des régies publicitaires certifiées et personnaliser un lecteur audio intégrable sur leur site web ou leur application mobile. L’ensemble du service est accessible par API.

Des tarifs adaptés aux radios indépendantes et aux grands groupes

La fonctionnalité de radio automatisée est incluse dans toutes les offres de streaming radio, sans surcoût. Le tarif démarre à 8,10 EUR/CHF par mois pour une première radio en ligne, jusqu’à des solutions sur mesure pour les radios professionnelles diffusant auprès de centaines de milliers d’auditeurs. Le nombre d’auditeurs simultanés n’est pas limité, quelle que soit la formule choisie. Un essai gratuit de 30 jours permet de découvrir l’ensemble des fonctionnalités sans engagement.

Un écosystème complet pour les radios et les télévisions

« Le service de streaming radio d’Infomaniak est robuste et stable sur le long terme. Ce que nous apprécions également beaucoup chez Infomaniak, c’est le contact humain ; nous savons que nous pouvons discuter avec les équipes et que nous aurons le support nécessaire en retour, ce qui est précieux. » – Stefano Allocco, Directeur technique de Media One Group , qui diffuse notamment One FM, LFM, Radio LAC et Carac TV

Cette nouveauté vient compléter l’écosystème de solutions qu’Infomaniak met à disposition des radios et des télévisions. Le streaming vidéo permet la diffusion en direct d’événements et de chaînes de télévision en ligne. L’hébergement vidéo et audio haute disponibilité couvre les rediffusions, podcasts et archives audio et vidéo. Ces services sont intégrés entre eux : les radios et télévisions peuvent archiver leurs directs dans l’espace d’hébergement, qui inclut des fonctionnalités d’intelligence artificielle comme le sous-titrage automatique et la génération de titres et de descriptions pour les contenus rediffusés.

Infomaniak : plus de 25 ans au service des groupes médias

Infomaniak est l’entreprise suisse qui propulse SwissTransfer, le service gratuit de transfert de fichiers. L’entreprise a été pionnière dès 1998 dans la diffusion de contenu audio sur Internet, en créant la première web radio du pays. Ce qui a commencé comme un accord gagnant-gagnant avec des stations FM locales a donné naissance à une solution de streaming utilisée aujourd’hui par plus de 6 000 radios et télévisions dans toute l’Europe et sur le continent africain.

Infomaniak développe et opère un écosystème complet de services numériques souverains pour collaborer en entreprise, héberger des services cloud et exploiter l’intelligence artificielle. Certifiée B Corp, l’entreprise est engagée pour la protection de la vie privée, la réduction de son empreinte écologique et le soutien à l’économie locale. Détenue par ses employés, Infomaniak compte plus de 300 collaborateurs basés à Genève et Zurich. En maîtrisant l’ensemble de sa chaîne de valeur en Suisse, logiciel, infrastructure et data centers, l’entreprise garantit une souveraineté totale sur les services qu’elle opère.

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