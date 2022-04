Avis – Lego Star Wars : La saga Skywalker

Partager Facebook

Entre TT Games, les jeux de brique Lego et la franchise Star Wars se cache une véritable histoire d’amour depuis 2005 avec le tout premier jeu vidéo Lego Star Wars. Depuis le studio n’a cessé de faire grandir ses déclinaisons avec un nombre effarant de titres sous la licence Lego. Comme pour finaliser une œuvre d’art, Warner Bros et TT Games nous offrent la possibilité de revivre les 3 trilogies de la célèbre saga de George Lucas avec ce titre aussi ambitieux qu’il est particulièrement attendu par les fans. Alors pari tenu?

Avant propos : Ce retour d’expérience à été réalisé à partir de la version PlayStation 5 de ce Lego Star Wars. Le titre est bien entendu disponible sur les plateformes Xbox, PlayStation, PC et Nintendo Switch.

Luke je suis ton Père… shhhhh

Difficile d’être passé à côté du phénomène Star Wars, tant la saga est devenue depuis les années 80 un incontournable du grand comme du petit écran et continue de faire rêver les fans avec les différentes adaptations ( films, séries, jeux vidéo) disponibles. Il ne sera donc pas très utile de présenter l’histoire. Il faut juste savoir que le titre hérite de tout le savoir faire des précédents jeux Lego dans une aventure qui regroupe les 9 films de la franchise principale.

3 trilogies que vous pourrez entamer dans l’ordre que vous voulez et ainsi découvrir tous les lieux recréés fidèlement et avec un soin particulier, qui ont marqué cette saga. Comptez sur les 23 planètes et lunes ainsi que leurs différentes régions à explorer dans cette aventure que nous pouvons visiter à notre guise en dehors des missions principales, cela va de soi. Le tout animé par des cinématiques reprenant les passages clés et uniquement les passages clés le tout à la sauce Lego avec son humour bien connu pour une adaptation grand public. Les développeurs ont choisi de ne pas s’encombrer de scènes non pertinentes et de se concentrer uniquement sur l’essentiel de la saga, ce qui est peut-être dommageable, connaissant la pâte du studio certaines scènes auraient pu être le théâtre d’une bonne tranche de rigolade, mais ne vient en aucun cas gâcher notre expérience, juste dérouter ceux qui ne maîtrise pas encore la franchise.

Malgré tout, le contenu proposé reste gargantuesque mais ne vous attendez pas à un monde ouvert, le titre est plus taillé comme les précédents opus Lego, à savoir un jeu d’action-aventure à la troisième personne. Les niveaux représentant les différents lieux sont tout de même conséquent et propose en plus de l’histoire, de parcourir et de réaliser pas moins de 140 quêtes secondaires, des puzzles des défis, des courses etc…pour récupérer comme d’habitude, les minikits, les 1100 briques Kyber, les 300 personnages, les 120 vaisseaux et datacartes ( qui remplace les briques rouges pour les multiplicateurs et autres bonus). Oui cela fait beaucoup, sachant que la plupart des personnages sont en fait les variantes d’une même personne en fonction de l’avancée dans l’histoire et donc des capacités qu’il peut débloquer au fil de l’aventure. De plus les différents personnages sont classés en fonction de leur appartenance, jedi, sith, héro, chasseur de primes etc… et qu’il est possible de les améliorer au travers d’un d’arbre de talent, afin d’augmenter les dégâts, la durée d’utilisation d’une compétence etc…

Bref de quoi s’amuser et s’occuper pendant les soirées seul ou à deux en local. D’ailleurs une coop en ligne n’aurait pas été du luxe par les temps qui cours. Notez que le jeu est complètement traduit en français, un petit plus bienvenue, bien que le doublage ne soit pas officiel, histoire de chipoter un peu.

Côté technique Lego Star Wars : La Saga Skywalker est très agréable et se permet même quelques panoramas sympathiques. Quel plaisir d’arpenter les différents lieux des films, le tout bien retranscrit à l’écran et encore une fois très fidèle a l’œuvre de base et ce malgré la pâte Lego et ses situations hilarantes, chapeau l’artiste. Mention spéciale pour la partie sonore, entre les bruitages ( sabre laser, blaster) ainsi que les musiques emblématiques des films, tout y est pour nous plonger dans ce récit et plaire aux nombreux fans.

Mais l’ensemble peut vite déraper avec la résolution dynamique et des chutes brutal de framerate, en particulier en coop local, de ce fait certaines textures perdent en netteté. De plus lors de nos sessions à 2, quelques bugs ont rythmé notre aventure, comme l’écran qui restait noir lors des transitions, alors que la cinématiques continaient de tourner en fond, des caméra très capricieuse et le fait de traverser le sol et de passer sous le décor, à croire que le jeu n’arrivait pas gérer certaines situations à 2 joueurs, forçant le redémarrage de la partie. Problème qui semblait disparaître en solo. Bref rien qu’une mise à jour, sans compter le patch Day one qui ne peut être gommé.

Pour résumer, Lego Star Wars : La saga Skywalker est l’aboutissement parfait des jeux Lego du studio TT Games. Fidèle, complet, bonne sensations manette en main et une offre généreuse en termes de contenu, le jeu nous plonge dans une expérience variée, avec des combats spatiaux, des séquences d’explorations et de plate-forme ainsi que des batailles à grande échelle, tout y est pour nous offrir en cette période un peu creuse une belle invitation à revivre cette saga épique. Malheureusement le titre est rapidement rattrapé par ses démons à savoir une certaine répétitivité sur la longueur.