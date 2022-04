Avis – Samsung Galaxy S22 Ultra

Partager Facebook

Le « grand » modèle de la série Galaxy S22, le Ultra, proposé par Samsung a tout pour plaire. Même un stylet intégré qui titillera ceux qui aimaient la série des Note. Petit tour d’horizon de ce fleuron que nous propose Samsung depuis peu.

Le fleuron de Samsung

Petit dernier de la série Galaxy de Samsung, le S22 Ultra partage certaines caractéristiques avec les S22 et S22+. Il sait se faire également Note grâce à l’intégration d’un stylet. Modèle le plus ambitieux de la gamme, il a, sur le papier, tout pour plaire, succédant à un S21 Ultra déjà très réussi. Pour la première fois, il se paye même le luxe d’intégrer un stylet S-Pen, d’habitude réservé à feu la gamme des Note, et saura sans doute plaire à ceux qui ne juraient que par cette série désormais abandonnée par le constructeur coréen. D’ailleurs, le Ultra dispose de choix esthétiques penchant vers cette ancienne série, puisque ses tranches inférieures et supérieures sont plates, alors que les côtés sont courbes. Même s’il intègre l’intéressant stylet, il n’est ni plus lourd ni plus grand que le S21 Ultra. L’ensemble fleure bon la qualité, avec une finition au rendez-vous. Samsung n’a pas fait dans la demi-mesure, puisque le mobile intègre les revêtements les plus à la pointe du moment, comme le Gorilla Glass Victus+ en façade comme à l’arrière, le tout avec un solide châssis en aluminium. Tout cela tient dans de grandes mains, puisque la dalle de 6,8 pouces en impose. Sous celle-ci, on retrouve un lecteur d’empreintes digitales très réactif. L’écran est de fait compatible avec le stylet et se dote d’un temps de latence très réduit, de 2,8 ms contre 9 ms sur les derniers Note. Au dos, le mobile se dote d’un bloc photo complet, intégré directement à sa coque. Pour finir ce tour sommaire, on dénote la présence d’un port double-SIM sur l’arrête inférieure du smartphone, se joignant à un port USB-C et un haut-parleur.

Un bien bel écran

Le constructeur coréen n’a pas lésiné sur le très bel écran de 6,8 pouces qu’arbore ce S22 Ultra, bénéficiant de bordures incurvées. Il reste percé d’un poinçon central, tandis que son taux de rafraîchissement est adaptatif, de 1 à 120Hz. Le tout pour une dalle AMOLED LPTO qui affiche jusqu’à 1440 x 3080 pixels, mais que le constructeur choisit par défaut de brider à une définition, qui pourra être changée dans les paramètres, de 2316 x 1080 px, moins énergivore. AMOLED oblige, les noirs sont infinis et ici, la luminosité maximale pousse la barre plus haut sur ce type d’écran assez proche du déjà excellent modèle de l’an dernier.

Performant photophone

Du côté des performances pures, le S22 Ultra se débrouille parfaitement bien dans tous les domaines, grâce à son chipset Exynos 2200 qui fait des étincelles, y compris dans les jeux gourmands en ressources. Le mobile se classe, dans divers benchmarks, dans le haut du panier des derniers mobiles disponibles, alors qu’il s’avère parfaitement fluide dans toutes les circonstances.

Où l’on attendait ce S22 Ultra, c’est au niveau de la photo. Avec un capteur principal de 108 mégapixels, épaulé d’une optique grand-angle f/1,8 et un autofocus laser fait le travail. À côté de ça, on retrouve un capteur de 12 Mpx doté d’un ultra grand-angle f/2,2, d’un téléobjectif à 10 Mpx 3x ouvrant à f/2,4 et finalement d’un objectif de 10 Mpx avec une optique équivalente à 230 mm en f/4,9. Un joli petit ensemble d’objectifs et de capteurs qui augurent le meilleur. Tout cela permet de prendre des images de jour avec brio et moult détails aux couleurs vives, même si une tendance au bruit s’avère visible en plein jour. Si l’appareil, avec l’objectif principal fait du pixel-binning, il est possible de le passer à sa pleine définition également en plein jour et de tirer une quantité de détails plus élevée sur les clichés en mode 108 Mpx. L’ultra-grand-angle s’en sort bien, avec des contrastes appuyés faisant ressortir de petits détails. Pour les images en condition de nuit, le dernier né de Samsung privilégie l’exposition, offrant une lisibilité accrue avec des détails accentués. Les modules téléobjectifs 3x et 10x passent par un traitement logiciel efficace, avec des rendus adoucis et naturels. Mais ici, les résultats de nuit sont difficilement exploitables, sans surprise. Pour ce qu’il en est du capteur frontal, les résultats sont également bons. Le détourage des sujets est à la hauteur des attentes, permettant de personnaliser l’effet de flou en arrière-plan. Pour les selfies, le choix d’un capteur de 40 Mpx grand-angle permet d’avoir le choix entre un très angle et une prise de vue plus rapprochée. Pour terminer, le mode vidéo permet de filmer jusqu’en 8K à 24 i/s, en HDR et avec une stabilisation qui tient la route. Le tout avec une large palette de fonctionnalités et un rendu au poil.

Un grand mobile au poil

Permettant de plus de prendre des notes manuscrites, de faire des croquis et de tirer parti d’un stylet parfaitement intégré, ce Galaxy S22 Ultra est sans doute ce qui se fait de mieux actuellement dans l’univers des smartphones haut de gamme. Avec une batterie de 5000 mAh, lui octroyant une autonomie de près de deux jours en usage modéré, il est de plus compatible avec la recharge rapide de 45 W, ce qui permet une recharge complète en à peine plus d’une heure. Pour ceux qui sont nostalgiques de la gamme Note ou qui cherchent tout simplement un excellent mobile pour le multimédia et le travail, ce Galaxy S22 Ultra 5G sous Android 12 avec l’interface maison, maintenant classique, One UI, devrait se positionner comme un mobile de tout premier choix. Il se monnaie, à l’heure de ce test, à partir de CHF 1187.-, constaté sur le web.