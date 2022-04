Les téléviseurs Sony Bravia 4K X80K & X81K sont disponibles dès maintenant.

Partager Facebook

Le nouveau téléviseur BRAVIA 4K HDR X80K de Sony est disponible dès à présent en précommande. Ce téléviseur d’entrée de gamme est proposé dans une grande variété de tailles d’écran et est disponible chez des revendeurs sélectionnés.





Le X80K et X81K offrent de magnifiques images 4K, riches en détails et en textures réalistes, exclusivement générées par le processeur 4K HDR X1 de Sony. La technologie de traitement d’image 4K X-Reality PRO assure une amélioration des images 4K et HD en une image d’une qualité très proche de la 4K, en s’appuyant sur une base de données 4K unique. En complément de la qualité sonore et de la finesse du téléviseur au nouveau profil unique, les enceintes X-Balanced de Sony offrent un son limpide aux films et à la musique.

Le X80K et X81K sont en outre équipés de Google TV, l’application rassemble plus de 700 000 films, émissions, programmes de télévision en direct et autres divertissements provenant d’applications et d’abonnements, et les organise automatiquement. Les recommandations personnalisées permettent de trouver facilement un spectacle à regarder et il suffit d’ajouter des émissions et des films dans une Watchlist unique pour toujours savoir ce que vous pourriez regarder. Les utilisateurs peuvent même enrichir leur Watchlist à partir de leur téléphone ou de leur ordinateur portable avec Google Search[1].

Le micro intégré du X81K permet de le contrôler à la voix et de mettre la télécommande de côté ! L’utilisateur peut demander à Google de trouver un titre particulier dans une application compatible, faire une recherche par genre ou même obtenir des recommandations personnalisées en demandant simplement : “OK Google, qu’est-ce que je peux regarder ?”. Il peut aussi utiliser Google TV pour afficher des informations rapidement sur l’écran du TV, contrôler ses objets connectés et bien plus.

Une toute nouvelle télécommande intelligente est également incluse avec ces téléviseurs. Elle permet de contrôler plusieurs appareils et en appuyant sur un simple bouton d’accéder aux services de vidéos à la demande les plus populaires. En une simple pression l’utilisateur peut accédez à de nombreux films et séries.

Caractéristiques du téléviseur HDR 4K X80K (65, 55, 50 et 43 pouces) :

Caractéristiques du téléviseur HDR 4K X81K (75, 65, 55, 50 et 43 pouces) :

Processeur 4K HDR X1 reproduisant plus de profondeur, de textures et de couleurs naturelles grâce à la technologie Object-based HDR remaster.

reproduisant plus de profondeur, de textures et de couleurs naturelles grâce à la technologie Object-based HDR remaster. La technologie de traitement d’image 4K X-Reality PRO convertit de manière ascendante chaque pixel pour offrir une clarté remarquable. Des techniques avancées de réduction du bruit et une base d’images de référence spéciale garantissent la richesse du réalisme et du niveau de détail de chaque scène.

convertit de manière ascendante chaque pixel pour offrir une clarté remarquable. Des techniques avancées de réduction du bruit et une base d’images de référence spéciale garantissent la richesse du réalisme et du niveau de détail de chaque scène. Triluminos Pro enrichit l’expérience visuelle avec une palette de couleurs plus large et des nuances et teintes plus naturelles.

enrichit l’expérience visuelle avec une palette de couleurs plus large et des nuances et teintes plus naturelles. Le son est clair et de haute qualité pour une expérience immersive avec les X-Balanced Speaker et le son cinéma 360° Dolby Atmos

et le son cinéma 360° Compatible avec Ambient Optimization [4] pour une qualité d’image et de son qui s’adaptent à votre environnement

[4] pour une qualité d’image et de son qui s’adaptent à votre environnement Accès rapide à de nombreux contenus et services grâce à Google TV [1] .

[1] Le micro intégré à ce TV vous permet de le contrôler à la voix et de mettre la télécommande de côté !

à ce TV vous permet de le contrôler à la voix et de mettre la télécommande de côté ! La télécommande standard est simple, pratique avec ses raccourcis et facile à nettoyer.

est simple, pratique avec ses raccourcis et facile à nettoyer. La surface sans bords maximise l’écran et minimise le cadre : les utilisateurs restent concentrés sur le plus important, l’image.

maximise l’écran et minimise le cadre : les utilisateurs restent concentrés sur le plus important, l’image. Le support à deux positions (pour les versions 55 pouces et plus) propose deux dispositions d’écran : une position étroite[5] pour un encombrement réduit et une position standard pour éliminer les distractions.



Les téléviseurs Sony X80K et X81K sont maintenant disponibles en Suisse au prix recommandé de :



Référence

Prix public conseillé

Disponible en précommande sur (Online Pre-Order)

Téléviseurs BRAVIA 4K HDR X80K

KD-43X80K

43 pouces / 108 cm)

999 CHF 05.04.2022 KD-50X80K

(50 pouces / 126 cm)

1’099 CHF 05.04.2022 KD-55X80K

(55 pouces / 139 cm)

1’199 CHF 05.04.2022 KD-65X80K

(65 pouces / 164 cm)

1’399 CHF 05.04.2022 KD-75X81K

(75 pouces / 189 cm)

2’099 CHF 05.04.2022



Pour des informations détaillées sur les produits, rendez-vous sur le site

